الملتقى الأردني الثقافي يكرم الفنان حابس حسين

أحمد الشوابكة

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عمان- أكد الفنان الأردني حابس حسين، أن الدراما ما تزال تسير في تراجع مستمر، بسبب قلة الدعم المالي ومواكبة التقدم التكنولوجي، وتراوح الفكر الدرامي مكانه، لأنه لم يواكب مستجدات العصر، رغم أن الفنان الأردني يملك العديد من الأدوات التي تسهم في رفع شأن الحالة الدرامية، وإعادة مكانها في الصف الأول في الدراما العربية.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الملتقى الأردني الوطني الثقافي في قاعة بيت الثقافة والفنون، وسط حضور جماهير يتقدمهم مدير الملتقى حسان المجالي، وأدار الحوار وأعده المشرف في المنتدى الدكتور غزال النزلي.وأشار حسين، إلى أنه عندما يقبل الفنان دوراً لا يحسه ولا يختاره، فإن ذلك يضر به أشد الضرر، إذا لم يحسن التعامل مع الدور، لأن الفنان ليس آلة ولكنه كتلة من المشاعر والأحاسيس، والأدوار التي تفرض عليه هو أدرى كيف يتعامل معها بحكم خبرته في هذا المجال الذي مضى فيه أكثر من 45 سنة.لكنه لفت إلى أن أي عمل فني قابل للنجاح بعد قراءة سيناريو العمل ومعرفة المخرج وكونه متمكناً من عمله وقادراً على أن يعطي دفعة قوية للممثل، فهو العين التي تبصر كل كبيرة وصغيرة من أجل أن يبدع الممثل أكثر، مؤكداً اهتمامه بمتابعة كل ما هو جديد في مجال التمثيل، كالمسرح والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية العالمية والعربية والمحلية.ويقول "القراءة حاجة ماسة جدا للمثقف عامة وللمبدع خاصة، وخصوصاً الممثل والمخرج أيضاً عليه تدريب أدواته، وهي الصوت والجسد، لتبقى في حالة مرنة وجاهزة لأي عمل والنظر بجدية عالية لأي عمل فني يوكل إليه".وينوه حسين إلى أهمية الدراما البدوية التي تنقل حياة البداوة بكل مكوناتها، بدءا من العادات والتقاليد والقوانين التي تفرضها على أبناء البادية الذين يحافظون على القيم الاجتماعية لأنها جزء من حياتهم وبيئاتهم وثقافتهم، مؤكداً أن الأعمال الدرامية البدوية تتمتع بجمهور عريض على امتداد الوطن العربي، لذا فإن الدراما البدوية لن تموت وهي باقية ما دام هناك طلب على إنتاجها.ويمتلك حسين احترافية تمكنه من الانتقال من الأسلوب الكلاسيكي في الأداء الذي يعتمد على التعبير الجسمي الخارجي (صوت وحركات الجسد) لأداء الشخصية أكثر من تركيزه على الشعور بها والانفعال معها، إلى المدرسة الأسلوبية التي تجعل من الممثل المحور أو المرجع الأساسي في أداء الدور أو الشخصية بطريقة انفعالية وشعورية تجمع بين الذاتية والموضوعية.ويشير إلى أهمية أن يوصل الفنان الرسالة الفكرية والجمالية للمتلقي. ويؤكد صاحب المسيرة الطويلة في عالم الفن، أنه لم يكن نادماً في يوم من الأيام على دخوله عالم التمثيل، وأنه لا يوجد دور يتمنى تقديمه، لأنه قدم العديد من الأدوار خلال مشواره الفني.ويقول حسين "إن دور الفنان ليس توعويا وتوجيهها من خلال تناوله لمواضيع من شأنها معالجة قضايا مرتبطة بمشاكل مجتمعنا، فالدراما يجب أن تظل ملتصقة بالمجتمع وتعكس القضايا التي تشغله"، مضيفاً أنه لم يكن نادماً على أي عمل قدمه من قبل، بحسب قوله: "يمكن أن أكون قدمت عملاً وكنت مقتنعاً به ولم يحقق النجاح الذي كنت أتوقعه"، مشيراً إلى أن الجمهور هو الحكم في مسألة نجاح الأعمال من عدمها، وتوفيق الله قبل كل شيء.ويختتم حسين حديثه عن تجاربه في السينما التي تكسب رضاه، لكنه لا يخفي على أحد أهمية أن يصنع الإنسان مجده في وطنه الذي يحتضن فنه دوماً، وأن يكون قوياً متمسكاً أكثر في تحقيق ما يصبو إليه من نجاحات في هذا الإطار.وكان الفنان حابس حسين قد ألقى العديد من القصائد التي تعود إليه ولاقت إعجاب الحضور، فيما قدمت فرقة قامات ومنارات الفنية التي أدت مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية بصوت الفنان الدكتور حسن رمزي، وقدم الفنانون أحمد المشني وعلاء شاهر وشكري غيث، والفنان عمر قناص، مجموعة من أغاني الزمن الجميل.وفي نهاية الجلسة الحوارية، قدم مدير الملتقى الأردني الثقافي (بيت الثقافة) حسان المجالي، درع المتلقى للفنان حابس حسين تقديراً لجهوده في خدمة الحركة الثقافية والفنية.