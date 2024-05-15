الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الملتقى الأردني الثقافي يكرم الفنان حابس حسين

1715781169774618200
جانب من تكريم الفنان حابس حسين-(من المصدر)
عمان- أكد الفنان الأردني حابس حسين، أن الدراما ما تزال تسير في تراجع مستمر، بسبب قلة الدعم المالي  ومواكبة التقدم التكنولوجي، وتراوح الفكر الدرامي مكانه، لأنه لم يواكب مستجدات العصر، رغم أن الفنان الأردني يملك العديد من الأدوات التي تسهم في رفع شأن الحالة الدرامية، وإعادة مكانها في الصف الأول في الدراما العربية.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها الملتقى الأردني الوطني الثقافي في قاعة بيت الثقافة والفنون، وسط حضور جماهير يتقدمهم مدير الملتقى حسان المجالي، وأدار الحوار وأعده المشرف في المنتدى الدكتور غزال النزلي.
وأشار حسين، إلى أنه عندما يقبل الفنان دوراً لا يحسه ولا يختاره، فإن ذلك يضر به أشد الضرر، إذا لم يحسن التعامل مع الدور، لأن الفنان ليس آلة ولكنه كتلة من المشاعر والأحاسيس، والأدوار التي تفرض عليه هو أدرى كيف يتعامل معها بحكم خبرته في هذا المجال الذي مضى فيه أكثر من 45 سنة.
لكنه لفت إلى أن أي عمل فني قابل للنجاح بعد قراءة سيناريو العمل ومعرفة المخرج وكونه متمكناً من عمله وقادراً على أن يعطي دفعة قوية للممثل، فهو العين التي تبصر كل كبيرة وصغيرة من أجل أن يبدع الممثل أكثر، مؤكداً اهتمامه بمتابعة كل ما هو جديد في مجال التمثيل، كالمسرح والأفلام السينمائية والمسلسلات التلفزيونية العالمية والعربية والمحلية.
ويقول "القراءة حاجة ماسة جدا للمثقف عامة وللمبدع خاصة، وخصوصاً الممثل والمخرج أيضاً عليه تدريب أدواته، وهي الصوت والجسد، لتبقى في حالة مرنة وجاهزة لأي عمل والنظر بجدية عالية لأي عمل فني يوكل إليه".
وينوه حسين إلى أهمية الدراما البدوية التي تنقل حياة البداوة بكل مكوناتها، بدءا من العادات والتقاليد والقوانين التي تفرضها على أبناء البادية الذين يحافظون على القيم الاجتماعية لأنها جزء من حياتهم وبيئاتهم وثقافتهم، مؤكداً أن الأعمال الدرامية البدوية تتمتع بجمهور عريض على امتداد الوطن العربي، لذا فإن الدراما البدوية لن تموت وهي باقية ما دام هناك طلب على إنتاجها.
ويمتلك حسين احترافية تمكنه من الانتقال من الأسلوب الكلاسيكي في الأداء الذي يعتمد على التعبير الجسمي الخارجي (صوت وحركات الجسد) لأداء الشخصية أكثر من تركيزه على الشعور بها والانفعال معها، إلى المدرسة الأسلوبية التي تجعل من الممثل المحور أو المرجع الأساسي في أداء الدور أو الشخصية بطريقة انفعالية وشعورية تجمع بين الذاتية والموضوعية.
ويشير إلى أهمية أن يوصل الفنان الرسالة الفكرية والجمالية للمتلقي. ويؤكد صاحب المسيرة الطويلة في عالم الفن، أنه لم يكن نادماً في يوم من الأيام على دخوله عالم التمثيل، وأنه لا يوجد دور يتمنى تقديمه، لأنه قدم العديد من الأدوار خلال مشواره الفني.
ويقول حسين "إن دور الفنان ليس توعويا وتوجيهها من خلال تناوله لمواضيع من شأنها معالجة قضايا مرتبطة بمشاكل مجتمعنا، فالدراما يجب أن تظل ملتصقة بالمجتمع وتعكس القضايا التي تشغله"، مضيفاً أنه لم يكن نادماً على أي عمل قدمه من قبل، بحسب قوله: "يمكن أن أكون قدمت عملاً وكنت مقتنعاً به ولم يحقق النجاح الذي كنت أتوقعه"، مشيراً إلى أن الجمهور هو الحكم في مسألة نجاح الأعمال من عدمها، وتوفيق الله قبل كل شيء.
ويختتم حسين حديثه عن تجاربه في السينما التي تكسب رضاه، لكنه لا يخفي على أحد أهمية أن يصنع الإنسان مجده في وطنه الذي يحتضن فنه دوماً، وأن يكون قوياً متمسكاً أكثر في تحقيق ما يصبو إليه من نجاحات في هذا الإطار. 
وكان الفنان حابس حسين قد ألقى العديد من القصائد التي تعود إليه ولاقت إعجاب الحضور، فيما قدمت فرقة قامات ومنارات الفنية التي أدت مجموعة من الأغاني الوطنية والعاطفية بصوت الفنان الدكتور حسن رمزي، وقدم الفنانون أحمد المشني وعلاء شاهر وشكري غيث، والفنان عمر قناص، مجموعة من أغاني الزمن الجميل.
وفي نهاية الجلسة الحوارية، قدم مدير الملتقى الأردني الثقافي (بيت الثقافة) حسان المجالي، درع المتلقى للفنان حابس حسين تقديراً لجهوده في خدمة الحركة الثقافية والفنية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1715788652494947300

التعليقات السلبية: "عدو" افتراضي يهدد العلاقات ويؤذي المشاعر

منذ 1 دقيقة
1715788611054944400

ضربة مزدوجة لسرطان الثدي وتوابعه الثانوية بالدماغ

منذ 3 دقيقة
1715778566704548800

غادة سابا: السينما كأداة لتغيير صورة المرأة في المجتمعات

منذ 4 دقيقة
1715781429754637100

التحدث أثناء النوم.. هل يتطلب استشارة الطبيب؟

منذ 6 دقيقة
أسباب غير متوقعة لاصفرار الأسنان

فواكه تسبب "تآكل" الأسنان

منذ 8 دقيقة
664369a04c59b76acc0930a0

فواكه تسبب "تآكل" الأسنان!

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الأبعاد السياسية لرفع تصنيف الأردن الائتماني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام مذهلة وناطقة أيضا

ماهر أبو طير |اليوم

نصائح استثمارية

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |منذ 28 دقيقة
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
‏سودانية تهتف في مظاهرة تطالب بهيئة مدنية تقود عملية الانتقال إلى الديمقراطية، الخرطوم، 12 نيسان (أبريل) 2019 - (المصدر)

النضال من أجل السودان‏ (2-1)

ترجمات |12 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy

الاحتيال الإلكتروني 10 أيار 2024

14 copy

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة
 
 