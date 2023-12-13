الأربعاء 13 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"المواطن الصحفي في غزة" واقع فرضته وحشية الاحتلال في استهداف الشهود

قطاع غزة
قطاع غزة
عمان- حتى وقت قريب، كان "المواطن الصحفي" لا يفضله الكثيرون في استقصاء الأخبار منه، بسبب عدم الدقة في نقل الأخبار والصور المنقولة أحيانا، إلا أنه وخلال الحرب على غزة، أثبت هذا الإنسان الشغوف، ربما بالتصوير، أنه بات قادرا على نقل أدق التفاصيل ومن قلب الحدث، بل ويسهم في نفي روايات الاحتلال التي تتحدث عن "عدم استهداف المدنيين".اضافة اعلان
كانت كاميرات الهواتف النقالة لهؤلاء الصحفيين "غير المحترفين" في غزة بالمرصاد للأحداث، تنقل الحدث صوتا وصورة، في حال توفر اتصال بالإنترنت، الأمر الذي جعل كبرى القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية تعتمد على ما يتم رصده من مقاطع وتسجيلات من مواطنين "عاديين" نشروا ما قاموا برصده دون قصد منهم للبحث عن الشهرة أو المشاهدات، أو عن قصد في توثيق المشاهد الإجرامية للاحتلال ليثبتوا للعالم ما حل بغزة وشعبها.
هذا المواطن الصحفي ربما يكون طفلا أو يافعا متعلقا بالتصوير قبل الحرب، لكنه الآن يجد نفسه أمام واقع مرير لا يمكن أن يتجاوز تفاصيله، لكنه يترك أثرا يتمثل، ونتيجة التفاعل مع صوره ومقاطع الفيديو على المنصات، بـ"ترند" يتداوله العالم أجمع. في مقابل ذلك، كل منصة أو قناة إعلامية لديها "مصفاة" للأخبار تحاول بث ما يناسب سياستها.
آلاف الصور ومقاطع الفيديو التي شاهدها العالم صارت شاهداً على فظاعة الحرب الشرسة على غزة، وما يعانيه القطاع بسكانه، وهي من توثيق مواطنين.
الآن، وفي ظل الترقب الذي يعيشه العالم أجمع في متابعة كل الأخبار المتعلقة في غزة أو أخبار الحرب والأحداث في الضفة الغربية من خلال القنوات الإخبارية أو مواقع التواصل الاجتماعي، يبحث الجميع عن المعلومات من مصادر إضافية ودقيقة، وهو دفع القنوات الإخبارية إلى اللجوء لتوثيق الأحداث من خلال ما يبثه المواطن الصحفي من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى وإن كانت الصور ومقاطع الفيديو بجودة غير عالية، لكنها توثق الحدث وتنقل صورة مباشرة ربما من الصعوبة بمكان أن ينقلها المراسل الصحفي في الحروب والكوارث.
قبل أيام، قام أحد سكان مدينة الخليل، بتصوير عشوائي لمقطع مداهمة لمجموعة من جنود الاحتلال، وخلال التصوير وثق الاعتداء على أحد المواطنين من ذوي الإعاقة، وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، وهنا، بات هذا المقطع دليلاً قاطعاً وإضافياً لكل العالم على الوحشية التي مارسها الاحتلال ضد هذه الفئة، وتداولته جميع مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات الإخبارية، دون العودة إلى مصدر الفيديو، إذ تبين أن المقطع حقيقي ومباشر ولا يمكن إنكاره.
وبعد النشر، بدأ مستخدمو المنصات في نشر مئات الآلاف من التعليقات والمشاركات لهذا المقطع، وحولته في بضع دقائق إلى "ترند"، واعتبره كثيرون أفضل من تحليلات وبيانات مكتوبة، كون هذه المواطن كان كفيلاً بأن ينقل معاناة مجتمعه الذي يعاني من عنف و"همجية" الاحتلال في الضفة الغربية، بعيداً عن أعين كاميرات الإعلام، ليقف المواطن الصحفي الآن في غزة والضفة الغربية جنباً إلى جنب مع نقل الحقيقة "صوتا وصورة".
الجمهور دائما يبحث عما هو واقعي وقريب، والآن بات الكل مع إدمان الهواتف الذكية يعتمد على الصورة، فمقاطع الفيديو صارت بديلا عن قراءة الأخبار الطويلة أو الاستماع لها لساعات، ويكتفي بما تنقله عدسات المواطنين في غزة، لذا، يرى الباحث والخبير الإعلامي أستاذ الإعلام الدكتور تيسير أبو عرجة، أنه يمكن القول إن ظروف الحرب وتعدد أماكن المعارك والمواجهات العسكرية تظهر الحاجة الماسة الى معرفة أخبار هذه المعارك وتقديم المعلومات الضرورية التي يتطلع إليها المشاهد، إضافة إلى الصور الصحفية التي توثق هذه الأحداث وتضفي عليها المصداقية المطلوبة.
ووفق أبو عرجة، قد تستدعي ظروف الحرب الاستعانة بعدد من الهواة الذين يستطيعون القيام بهذه المهام تحت مسمى المواطن الصحفي، خصوصاً عندما يكونون من أبناء المنطقة ويعرفون جغرافيتها ومداخلها ومخارجها ولديهم المعرفة الضرورية بنقل الأحداث بالكلمة والصورة، وتشكل إضافة مهمة تكمل مهام المراسلين الصحفيين المحترفين الذين قد لا يستطيعون التواجد في كل المواقع وسط الأحداث الساخنة.
وينطبق هذا الحال على ما نتابعه في غزة، كما يقول أبو عرجة؛ حيث يتعاون عدد من المراسلين الشبان الجدد مع القنوات الفضائية الى جانب المراسلين الأصليين الذين تعرض عدد كبير منهم للاغتيال على يد قوات الاحتلال الصهيوني بهدف إخفاء الحقائق وعدم إظهار صور المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأبرياء في غزة.
ويجد أبو عرجة، أنه ومن خلال متابعة الرسائل الإخبارية لهؤلاء المراسلين، نتبين أن لديهم مهنية جيدة تم اكتسابها من الميدان وتتمتع رسائلهم بمصداقية عالية لأنهم موجودون في مسرح الأحداث وهم يقومون بهذه المهام، وهم محاطون بالجماهير التي تراهم وتستمع اليهم وترى أيضا حجم الصعوبات التي يواجهونها في الظروف الصعبة التي تفرضها وقائع المواجهات العسكرية.
وكان اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، قد تحدث عن هذه الظاهرة التي بدأت بالظهور منذ سنوات، بعد أن أصبح المواطن قادراً على حمل الهاتف الذكي القادر على التقاط أي شيء يمكنه وتصويره وبثه عبر منصات عدة، لذلك بات المواطن يتقصد أن يبحث عن كل ما هو مثير للاهتمام ويجذب المتابعين على اختلاف أماكنهم.
كما أكد جريبيع، أن تعدد القنوات التي يمكن أن يتابعها الجمهور في أي وقت وأي مكان دون الحاجة للتواجد أمام الشاشات، جعل من مهمة المواطن الصحفي مهمة وجاذبة للملايين، والآن مع تزايد وتيرة الأحداث في غزة، ووجود مناطق توتر شديدة، بات ما يصوره المواطن من قلب الحدث ويبثه للعالم هو محور الاهتمام لدى المتابعين، إلى الحد الذي يقوم المتابع بالبحث عن مقاطع الفيديو القادمة من قلب الحدث، وليس ما يتم بثه فقط عبر القنوات الإخبارية الرسمية.
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