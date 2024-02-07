المواقف الإنسانية.. حكاية تروي نهج ملك مع شعبه

تغريد السعايدة

عمان- سنوات من التواصل والتشارك، بين الملك عبد الله الثاني وشعبه، اختزلت معنى الأخوة والأبوة، وزادت من أواصر المحبة التي لم تخلُ من المواقف الإنسانية للملك، باتت ثوابت، بل وأمسى هذا التواصل "مثلا يضرب في العالم للتكاتف والتكافل، في وطن يجمع ولا يفرق، والأول في المبادرات الإنسانية في الداخل والخارج".

اضافة اعلان



ربع قرن من الحضور الملكي في حياة الأردنيين، يتكلل في كل مرة بالمواقف الإنسانية التي تبعث على الطمأنينة والاستقرار، يسجل الأردن حضوره، بقيادة الملك، في المحافل الإنسانية، بمحاذاة المواقف السياسية، إذ كانت المملكة حاضرة في الدعم الإنساني للشعوب الملكومة، بتوجيهات ملكية، تتوج العلاقة والانسجام الإنساني والمجتمعي، الذي تُبنى عليه الدول.



اليوم، والأردنيون يحتفلون باليوبيل الفضي لتولي الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية في العام 1999، تمر الكثير من المواقف والأحداث، التي قد تشكلت لدى عدد كبير من الأردنيين، بعد أن بات فيها الملك "الابن، الأخ، والأب"، تطور فيها العمل الخيري والتطوعي الذي ازدهر بشكل كبير بسبب البيئة التي تم تهيئتها للشباب ليكونوا جزءا من العمل الإنساني في وطنهم، وليقتدوا بقائد البلاد، الذي سعى لتقديم المساعدات بين الحين والآخر بشكل سخي ومباشر.



"الحس الإنساني" الذي تعامل فيه الملك مع الكثير من القضايا والحالات، ظهر بالحديث الودي بينه وبين أبناء شعبه وسيدات مسنات، والمحبة التي تظهر على محياهن والدعوات التي رافقته منذ أن وضع على عاتقه أن يكون بين شعبه وبالقرب من كل تفاصيله؛ كانت من الصور الأردنية الجميلة التي جعلت الأردن في مصاف الدول الأكثر أماناً في العالم، ومأوى للمحتاجين والهاربين من فك الحروب وجحيمها.



المواقف التي تعامل فيها الملك مع الأطفال، والوقوف على مقربة من أحلامهم وتفاصيلهم كانت كذلك من الصور الجميلة التي ما يزال الكثيرون يحتفظون بها، وفي وسط زحام الحضور والأطفال، من مرضى السرطان الذين جاؤوا لملاقاة الملك، كانت إحدى الطفلات قد خطفت أنظار ومشاعر الملك، وبادرها بالاحتضان والحنو عليها، لتشكل لها فرحة كبيرة كـ"طفلة" وشأناً عظيماً في مخيلتها.

في حين رافق الملك، كذلك، مجموعة من الأطفال في لفتة إنسانية كبيرة، ليحاول تحقيق بعض من أحلامهم البسيطة التي لا تتجاوز فكرة أن "يرافقوه فوق سماء الوطن"، فكان أن حقق لهم ذلك، بكل حب وأبوة ومشاعر إنسانية تجاوزت ذلك الموقف، لتشكل لهم فارقة في حياتهم مع الملك الأب الحاني القريب.



كان وما يزال الملك قريبا من الكبير والصغير، من الشباب والفتيات، شاركهم عملهم الخيري والإنساني، وربت على كتفهم لدعمهم ومؤازرتهم في تقديم العون للآخرين، زار مناطق نائية، وجالس أهلها واقترب منهم وسمع لهمومهم ومشاكلهم، بل وكان مشرفاً في بعض الحالات على تقديم العون والمتابعة بنفسه.



الأردن، كان بقيادة الملك، كذلك، من أوائل الدول التي تسهم وتلبي نداء الإنسانية في تقديم العون الطارئ لمساعدة الأشقاء في فلسطين، كان آخرها المحاولة في علاج ندوب الحرب التي ما تزال تنزف في غزة، ففي الوقت الذي توقف فيه ضخ المساعدات عن غزة، كان الملك المشرف الأول على تقديم العون وبأصعب الظروف وأحلكها، وذلك من خلال إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني، بل وتم إنشاء مستشفى ميداني أردني آخر في قطاع غزة، وآخر في نابلس خلال الفترة القليلة الماضية.



وبهذا، بشر جلالة الملك عبد الله الثاني، بقوله: "بحمد الله، تمكن نشامى سلاح الجو في قواتنا المسلحة في منتصف هذه الليلة، من إنزال مساعدات طبية ودوائية عاجلة جوا للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة. هذا واجبنا لمساعدة الجرحى والمصابين الذين يعانون جراء الحرب على غزة. سيبقى الأردن السند والداعم والأقرب للأشقاء الفلسطينيين".



وخلال هذه السنوات الخمس والعشرين من تولي سلطاته الدستورية، كانت موجات اللجوء من سورية على أشدها، يبحثون عن الأمان المنشود، فكان الملك ومن خلفه الشعب الأردني، من أوائل من فتح حدوده وبيوتهم لاستقبال اللاجئين، وتسخير الكثير من المبادرات الرسمية والشعبية لتقديم العون لهم، ليطغى الجانب الإنساني على هذا الجانب، لتكون تلك أبرز المؤشرات "الإنسانية" لدى الملك والشعب في إيواء المكلومين.



هذا النهج الإنساني، انعكس على العديد من مظاهر العمل الإنساني والتطوعي في الأردن، وخلال العقدين الماضيين، شهد الحراك التطوعي الخيري نشاطاً ملحوظاً كان جنباً إلى جنب مع مساندة المحتاجين في كل مكان مع المؤسسات الرسمية الخيرية، وهو ما حث عليه الملك عبد الله دائماً، مخاطباً كل أطياف المجتمع، حتى أمسى الأردن نموذجاً للإنسانية والسباق للخير والعون.

هذا النسيج الإنساني المجتمعي له آثاره الكبيرة، وفق اختصاصي علم الاجتماع الدكتور محمد جريبيع، الذي يقول "مما لا شك فيه أن الحديث دائما عن العلاقات الإنسانية يدفعنا لأن نقول إنها كانت أحد أركان فلسفة الحكم في الأردن منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية وإلى الآن، على مدار سنوات طويلة، وتعدد وتعاقب الملوك في الأردن، وكانت العلاقات الإنسانية إحدى الفلسفات والركائز الأساسية التي تقوم عليها فلسفة الحكم في الأردن".



ويشير جريبيع إلى "أننا دائما عندما نتحدث عن العلاقات الإنسانية، نقول إنها إحدى ميزات القيادة الأردنية على مدار الأصول لأنها تعتمد وتهتم بهذا النهج من العلاقات، إيمانًا منها بأهمية هذا الجانب؛ حيث إن أساس العلاقات الإنسانية في أي دولة، أيا كانت، يجب أن يكون القائد هو القدوة للآخرين، وبالتالي حرص نظام الحكم في الأردن، وجلالة الملك عبدالله الثاني، على أن تكون العلاقات الإنسانية دائما ثابتا أساسيا".



ولذا، يؤكد جريبيع أن الملك عبد الله الثاني كان أساس القدوة في توثيق العلاقة بين القائد وشعبه، ونموذجا ورسالة الى المسؤولين كافة في الدولة الأردنية، على أن التواصل المباشر وبناء العلاقات الإنسانية مع أفراد الشعب، جزء أساسي لا يتجزأ من السياسة الأردنية.



هناك دائما تواصل مباشر يتجاوز كل المؤسسات وكل أشكال البيروقراطية بين الملك والشعب، وفق جريبيع، "وكنا نلاحظ دائما الحرص الدائم على هذه العلاقات وتمكينها واستمرارها، بل وأخذت أشكالا متعددة، كما في الاتصال المباشر، والاهتمام باحتياجات الناس، كما تظهر تلك التفاصيل الإنسانية في مواقف المواساة للناس في عزائها وتهنئتهم بأفراحهم، والاطمئنان عليهم بحالات معينة، ونحن لاحظنا، خلال الأيام الماضية، كم كان الملك حريصا تماما على التواصل مع أفراد الشعب في ظل ظروف الناس السيئة التي مر بها البعض للاطمئنان عليهم وتقديم الدعم والمساعدة".



ويضيف جريبيع في حديثه "كذلك، هذه العلاقات الإنسانية، نؤمن بأنها أحد أركان فلسفة الحكم الأردني، ولا شك أن هذه العلاقات أحد الأركان التي تربط القيادة بالشعب، ومن أهم أسباب استقرار الدولة الأردنية على مر العصور، بالرغم من الإقليم الملتهب من حولها، ووجود الاضطرابات السياسية والاقتصادية المحيطة، لكن دائما الأردن دولة مستقرة، وأهم عوامل استقرارها هو العلاقة الإنسانية التي تربط الملك بالشعب، والتي انعكست بشكل إيجابي على الدولة".



ووفق العلاقات الاجتماعية في أي دولة، يبين جريبيع، أن العلاقات الإنسانية الإيجابية دائمًا لها انعكاس ينمي روح التعاون بين المجموعات من فئات المجتمع كافة، وتصبح معيارا وأساسا وارتكازا للقيم المتجذرة في عادات الأردنيين، وبالأخص عندما يلمس الشعب ذلك في القائد ليكون قدوة للشعب، كي تنمي روح التعاون بين أفراد المجموعات، وكما هو متعارف عليه، المجتمع الأردني متعاون ومتكافل بالسراء والضراء، وهذه أيضا إحدى ثمار العلاقة الإنسانية التي استمرت على مدار تلك السنوات، ورسخت كذلك فكرة الضبط المجتمعي السياسي والاقتصادي، وحل الكثير من الخلافات التي يمكن أن تحدث، وتقبل الآخرين ببعد إنساني كذلك، كما في قضايا "اللجوء".



المتطوع والقائم بالعديد من الأعمال التطوعية رئيس جمعية "مسار الخير للعمل التطوعي" محمد القرالة، كان قد حصل على وسام الملك عبدالله الثاني ابن الحسين للتميز، لدوره الكبير في العمل الإنساني، يتحدث لـ"الغد" بهذه المناسبة، ويقول "إن فكرة العمل التطوعي لدينا ترسخت من نهج قيادتنا واهتمام جلالة الملك بهذا الجانب الإنساني، وشهدنا الكثير من المواقف الممثلة للملك، من خلال زياراته للقرى والمحافظات، ويحاول أن ينمي تلك المناطق بطرق تنموية عدة تصب جميعها في قالب العمل الإنساني".



ويصف القرالة تلك المناطق، بأنها تعاني الكثير من الظروف المعيشية الصعبة، لذلك، انتهجنا هذا الطريق وبتنا نقوم بالوصول إلى تلك الأماكن وتوفير المساعدات والخدمات المتاحة ضمن نطاق عملنا كجمعية خيرية تطوعية، ونحاول أن ندفع بالإمكانيات التي تتوفر لدينا بأن نقوم بأعمال ومشاريع تنموية، وهو ما تعلمناه من جلالته في أن المساعدة لا تعني فقط الأمور الآنية، وإنما التركيز على المشاريع التنموية، ونحن على خطاه، انطلقنا واستبدلنا المساعدات العينية والمعنوية بمشاريع تمكين لأسر وسيدات في تلك المناطق، لتكون ذات مردود مادي داعم لهم ولسكان القرى بشكل كبير، وتتناسب مع أماكن سكنهم، سواء أكانت صحراوية، قروية أو غورية.



وبعد أن تم اختبارها في محافل دولية عدة لتكون أيقونة للعمل الإنساني، والتشبيك بين المبادرات الخيرية التمكينية لدى الشباب واليافعين، تقول مدير ومؤسس شركة "وصل للتوعية والتثقيف" لين ملكاوي بهذه المناسبة "إن القيادة الهاشمية هي البوصلة لنا جميعاً في عملنا الإنساني والتطوعي والتنموي في الوقت ذاته، وهذا يتمثل بالكثير من الأمثلة"، وهي ترى أن ما تقوم به قيادتنا من إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، وخاصة في عهد الملك عبدالله الثاني، من الصور المشرفة التي نلمسها دائماً.



كما ترى ملكاوي، أنه في الفترة الأخيرة التي كان العالم يخاطب فيها الإنسانية في دعم ومساعدة الغزيين في حربهم، كان جلالة الملك عبد الله الثاني السباق في ذلك، وقدم لأشقائنا هناك العون والدعم الطبي والإنساني، وهذا موقف مشرف لنا كأردنيين وعاملين في المجال التطوعي.



وتقول ملكاوي، إن الأمثلة في مجال العمل الإنساني لا يمكن حصرها لقيادتنا الهاشمية، فما يقدم من عون وكفالة للأيتام والطلبة المحتاجين في "صندوق الأمان لرعاية الأيتام" هو خير مثال على ذلك، ومساعدة الغارمات التي قدمها الملك بشكل شخصي، عدا عن الكثير من المواقف البسيطة اليومية التي لا تعد ولا تحصى وتمثل محطة لكل شخص كان من ضمن العمل الإنساني.



وتؤكد ملكاوي على حديث القرالة، بأن هذا النهج هو "بوصلتنا ونتطلع إليها في عملنا التنموي والخيري، ودائما ما يكون لدينا سعة صدر وتفان في خدمة الجميع، ولدينا تعاون مع الكثير من المؤسسات التي تدعم العمل الخيري، ونجد الدعم الملكي دائماً والتحفيز على الاستمرار في تطوير ورفعة الوطن من خلال الحس الإنساني الذي يتولد لدينا في كل مرة".

اقرأ أيضا:

نساء الأردن.. سردية تمكين وإنجاز وازدهار في 25 عاما





