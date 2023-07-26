النجار لـ"الغد": اختيار مصر ضيف شرف في "جرش" يضفي بعدا عالميا

سوسن مكحل

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عمان- تشارك جمهورية مصر العربية كضيف شرف في دورة مهرجان جرش الـ37 لأول مرة. وحول هذا الاختيار، قالت وزيرة الثقافة هيفاء النجار لـ"الغد": "مصر في جرش لأن مصر تقع في ضمير الأمة العربية والأردنيين، ولا شك أن تاريخ هذه الدولة بما قدمته للعالم والوطن العربي من فن وثقافة وفكر يستحق أن يكون لافتا ومتميزا في المهرجان".وأضافت، في مؤتمر صحفي ضم عددا من الإعلاميين مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة نيفين الكيلاني "لمصر خصوصية عند الأردنيين لأنهم نهلوا من إرثها الحضاري والثقافي والفكري والفني والعلمي".وأضافت النجار، أن وجود مصر ضمن فعاليات مهرجان جرش سيضيف لجرش بعدا عالميا؛ لأن مصر، كما وصفت النجار، تعني العالم.وأكدت الوزيرة، أن التعاون بين مصر والأردن مستمر حتى بعد انتهاء مهرجان جرش على صعيد الثقافة والفنون والترجمة ودور النشر، لما تمثله مصر كمرجعية بالنسبة للمثقفين والفنانين والأدباء في المنطقة العربية.من جانبها، قالت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني التي ترأس وفد بلادها للمشاركة في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 37، إنها "سعيدة لجهود وزارة الثقافة في اختيار مصر كضيف شرف للمهرجان، مما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين".وأوضحت الكيلاني، أن مصر تشارك في المدينة الأثرية بأوبريت "نهر الذهب" الخاص بالتراث المصري، ويتحدث عن تنوع الثقافات في مصر، ويروي تاريخ التنوع والإرث قديما حتى العهد الجديد.وأضافت الوزيرة المصرية، أن الأردن حل قبل أشهر ضيف شرف في مهرجان القاهرة للكتاب، وكانت له بصمة خاصة وزخم ثقافي مميز ضمن الفعاليات، آملة أن يكون دور مصر خلال مهرجان جرش الذي يعد أعرق المهرجانات الفنية في الوطن العربي مماثلا لما قدمه الأردن خلال حلوله ضيف شرف في الجمهورية.وحسب ما أعلنت عنه الكيلاني، فإن وزارة الثقافة المصرية أعدت برنامجًا متميزًا للمشاركة، يتضمن العديد من الفعاليات أهمها؛ حفل دار الأوبرا، عرض فيلم أعد خصيصا من قبل قطاع الإنتاج الثقافي عن إبداعات الفلكلور المصري، وآخر بعنوان "وصايا علي مبارك"، من إنتاج المركز القومي للسينما، إضافة إلى معرض متميز يضم 20 لوحة لـ20 فنانا وثقوا معالم للحضارة المصرية بلوحاتهم بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية، وإقامة معرض للحرف التقليدية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية.وتضم فعاليات البرنامج الفني نخبة من نجوم مصر، من بينهم: الفنان هاني شاكر، الفنانة مروة ناجي، وعددًا من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، الذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما، إضافة إلى لقاء للدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، مع الإعلامي محمود سعد.يذكر أن الأردن ومصر وقعا، قبل عامين، استراتيجية البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بينهما للأعوام (2021-2023) في مجالات المكتبات، والمؤتمرات والندوات الثقافية، والفنون، والفنون الأدائية والسينمائية، والتراث الثقافي غير المادي، وثقافة الطفل، والترجمة.ووقع البرنامج التنفيذي، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ونظيرتها المصرية آنذاك الدكتورة الوزيرة إيناس عبد الدايم، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية المميزة في مختلف المجالات، وتنفيذا لاتفاقية التعاون المبرمة بين البلدين الشقيقين الموقعة في شهر نيسان (أبريل) 1985.ويستمر مهرجان جرش الذي انطلقت فعالياته الفنية أمس في المسرح الشمالي بمدينة جرش الأثرية، بتوليفة غنائية من كبار نجوم الغناء الأردنيين والعرب، التي ستقام في المدينة الأثرية في جرش، وفي مدينة عمان وبعض المحافظات، حتى 5 آب (أغسطس) المقبل، تحت شعار "ويستمر الفرح".