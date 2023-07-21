الجمعة 21 تموز 2023
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النساء يحصلن على ساعة نوم إضافية أكثر من الرجال.. لماذا؟

النوم
النوم
كشفت نتائج استطلاع رأي بريطاني أن النساء يحصلن على ساعة نوم إضافية في الليلة مقارنة مع الرجال، وفقا لما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.
وتبين أن المرأة في المتوسط، بحسب نتائج المسح الذي شمل 2000 بريطاني، تنام حوالي ثماني ساعات كل ليلة، بينما ينام الرجال عادة حوالي سبع ساعات فقط. وقال ستة من كل عشرة أزواج إن عدم التوازن في النوم تسبب في توتر علاقتهم.اضافة اعلان
كما كشفت النتائج أن أكثر من نصف المشاركين ينامون في توقيتات منفصلة للحصول على قسط إضافي من النوم، وأن واحدا من كل عشرة يستخدم غرفة نوم منفصلة.
ليالي الصيف الحارة
وتوصي هيئة الصحة في إنجلترا بالحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة، لكنها تحذر من أن ثلث البريطانيين سيعانون في مرحلة ما من الأرق.

كما ذكر البريطانيون أن أكثر سبب لاضطراب في النوم هو درجات الحرارة، حيث يكافح 64% من الرجال و62% من النساء للحصول على قسط كافٍ من النوم أثناء الطقس الحار، كما أن العوامل الأخرى المسببة لاضطراب النوم فقد شملت الضوء والضغط والضوضاء والشخير والحيوانات الأليفة.
مهامهن متعددة
وتبرز النتائج أن عدد ساعات النوم تكون أقل خلال أشهر الصيف الحارة، وأن العديد من الأزواج لديهم أنماط نوم مختلفة تمامًا، فيما رجح الخبراء أنه من المنطقي أن تنام المرأة أكثر من الرجل، لأنهن يقمن بمهام متعددة ويستخدمن عقولهن أكثر من الرجال.
كذلك، تشير نتائج الاستطلاع حول عادات النوم في بريطانيا إلى أنه بينما تميل 60% من النساء إلى النوم في وقت أبكر من شريكهن، فإن 66% من الرجال يستيقظون في وقت مبكر من الصباح لأنهم بحاجة إلى نوم أقل.-وكالات
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