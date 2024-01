النوم أمام التلفاز.. هذا ما يفعله بصحتنا

اضافة اعلان

يوصي الخبراء، بشدة، بضرورة الالتزام بـ"نظافة النوم"، باعتبارها أهم ما يمكن القيام به من أجل الحفاظ على نوم جيد، مثل النوم في غرفة باردة، والابتعاد عن الهاتف واتباع روتين معين، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".وليس هناك من علاقة بين ما يعرف بنظافة النوم والحفاظ على النظافة الشخصية (مثل الاستحمام أو تنظيف الأسنان)، بل إنه مصطلح يستخدم للتعبير عن العادات الجيدة المتبعة للحصول على ليلة نوم هادئ.ويصف الخبراء نظافة النوم بأنها "مجموعة متنوعة من الممارسات المختلفة الضرورية للحصول على نوم ليلي طبيعي ورائع وزيادة اليقظة أثناء النهار".لكن الكثيرين يتجاهلون هذه القواعد بين الحين والآخر، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاستلقاء على الأريكة أثناء مشاهدة فيلم أو المسلسل المفضل لديهم.ويمكن للنوم مع تشغيل التلفاز أن يفعل أكثر من مجرد تركك تعاني من آلام في الظهر وقلة النوم أثناء الليل، بل يمكن أن يزيد أيضا من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري. وذلك وفقا لدراسة نشرت في The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).ووجدت الدراسة، التي أجراها باحثون طبيون في جامعة نورث وسترن في شيكاغو، إلينوي، الولايات المتحدة، أن التعرض لـ"الإضاءة المحيطة"، مثل ضوء التلفاز، أثناء النوم ليلا، يضر بوظيفة القلب والأوعية الدموية ويزيد من مقاومة الإنسولين في صباح اليوم التالي. وهذا يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي.وقالت فيليس زي، رئيسة قسم طب النوم في قسم طب الأعصاب في كين وروث ديفي بجامعة نورث وسترن، والتي شاركت في تأليف الدراسة: "تظهر نتائج هذه الدراسة أن ليلة واحدة فقط من التعرض لإضاءة الغرفة المعتدلة أثناء النوم يمكن أن تضعف تنظيم الجلوكوز والقلب والأوعية الدموية، وهي عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي. ومن المهم أن يتجنب الناس أو يقللوا من كمية التعرض للضوء أثناء النوم".وعلى الرغم من أن الدراسة شملت 500 مشارك فقط، ما يجعلها أقل موثوقية من دراسة واسعة النطاق، إلا أن الأبحاث السابقة وجدت نتائج مماثلة.وتوصلت إحدى الدراسات التي أجريت على أكثر من 40 ألف امرأة، ونشرت العام 2019، أن النوم أثناء مشاهدة التلفزيون يزيد من خطر زيادة الوزن والسمنة، المرتبطة بأمراض القلب والسكري.وينطبق الأمر نفسه على النوم مع إضاءة المنزل أو الحصول على الكثير من الضوء من خلال الستائر ليلا.