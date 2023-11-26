الهدنة.. الغزيون بين شهيق الحرية وغصة البحث عن بقايا حياة

تغريد السعايدة

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انقشع غبار القصف، رغم أنه مؤقت، إلا أنه جاء بهدنة للقلب والعين من مشاهد الجرائم اليومية التي عاشها الشعب "الغزي" منذ ما يقرب من خمسين يوماً، لم يتوقف فيها شلال الدم، الذي ما يزال ينزف من عروق الجرحى، الذين ينتظرون "الفرج الدائم المقرون بالشفاء".فرحة حذرة وصباح مختلف منذ ثلاثة أيام لا تُسمع فيه أصوات المدافع وسيارات الإسعاف، بل شهقات صامتة تناظر ذلك الدمار الذي طال الشجر والحجر والبشر، عاد الغزيون إلى مناطق سكنهم منذ الدقيقة الأولى لإعلان الهدنة التي بدأت منذ السابعة صباحاً بتوقيت غزة يوم الجمعة، وتستمر لأربعة أيام متتالية، لم ولن يكون فيها الوقت كافيا لنبش ما يمكن من البيوت المهدمة، سواء لإخراج الأحباء الشهداء من تحت الركام، أو للحصول على ما يمكن جمعه من بقايا "أغراضهم" المدفونة لاستخدامها ولو بعد حين.مشاهد لا تتوقف منذ صباح الجمعة، تبث منذ الساعات الأولى للهدنة، ترصد ما يعيشه الغزيون وما يتحدوثون به، وما يأملون بأن يقوموا به خلال هذه الهدنة القصيرة، ولسان حالهم يتمنى أن تمتد لأيام، ولكن في تلك المقاطع التي يتم بثها الكثير من المشاعر المتضاربة، بين فرحة الهدوء وشهيق الحرية والحركة، وبين غصة البحث عن بقايا حياة في بيوتهم المهدمة، التي ما تزال تضم جثث الآلاف تحت الأنقاض، تنتظر من "يكرمها بالدفن".ولكن رغم ذلك، بدت الفرحة المشروخة في وجوه الناس، صباح يوم لا تسمع فيه صوت صراخ وبقاء وتناثر الأشلاء، هكذا يصف الحال، أحد المواطنين الذين خرجوا من أماكن النزوح وتوجهوا نحو بيوتهم، فمنهم من وجدها ركاما، ومنهم من عاد إليها رغم وجود بعض الأضرار فيها، بيد أن أغلبهم يصر على البقاء فيها، ويقولون "الرب واحد والعمر واحد ولن نخرج من بيوتنا".وكانت الهدنة المؤقتة في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة السابعة من صباح يوم الجمعة؛ حيث بات العالم كله ينتظر تلك الهدنة التي تبعث على الأمل بأن تكون بداية النهاية للحرب المسعورة، ويجد فيها الغزيون بوابة أمل، وفي أحد التعليقات، قالت سيدة من غزة "أتمنى أن أجد فرصة لأتواصل مع أبنائي وأحفادي الذين توزعوا في مناطق عدة بعد النزوج وأن أحتضنهم مرة أخرى".وبالرغم من فظاعة المشاهد التي استيقظ عليها أهل غزة من شمالها لجنوبها، وازدادت بشاعة وإجراما في الشمال، إلا أن ذلك لم يمنعهم من ممارسة الكثير من مشاهدات الحياة اليومية، بين تسوق وبحث عما يحتاجونه من متطلبات الحياة، خاصة بوجود عائلات تضم عشرات الأطفال، الذين دفنت براءتهم وسط ركام البيوت، وفي مدارس النزوح التي تعرضت للقصف، ويحلم كثيرون منهم بأقل تلك المتطلبات ومنها "حلوى وألعاب".ومن تلك الأمنيات السريعة كانت في إجابة إحدى السيدات، بقولها "بدنا ننظف حالنا"، وفي إجابات أخرى "بدنا نتحمم، بدنا نوكل، بدنا نسجد لله.."، عدا عن الفرحة التي بدت على وجوه الأطفال، الذين قد لا يعلمون ماذا سيحدث بعد الهدنة، هل ستمتد أم سيعودون إلى سعير الحرب.حشود بالآلاف تمشي بالشوارع، تتنقل بين الشمال والجنوب، بالرغم من منع المواطنين من العودة شمالاً، وفق بنود الهدنة، إلا أن كثيرين منهم حاولوا ذلك، وفي إحدى المقابلات بسؤال المواطنين، ماذا تنوي أن تفعل مع أولى ساعات الهدنة؟، كانت الإجابات بسيطة وتعبر عن مدى بساطة الأمنيات التي تتوج بوقف الحرب عن غزة.وكانت طائرات حربية لقوات الاحتلال التي تمركزت في شمال غزة، قد قامت بإلقاء منشورات تحذر من عودة السكان إلى الشمال تحت عنوان "الحرب لم تنته بعد"، وأن العودة إلى الشمال ممنوعة وخطرة جدا، كونها منطقة حرب، الأمر الذي عرض بعض الغزيين العائدين إلى إطلاق عيارات نارية واستشهاد اثنين منهم، وجرح آخرين.ومع توالي أيام الهدنة، تزداد مظاهر البهجة بتلك الهدنة، ومما التقطته عدسات المصورين، المئات من المواطنين الذين اشتاقوا لشواطئ غزة، بعد أن ابتعدوا عنها دافئة، وعادوا لها اليوم باحثين عن مساحة لتفريغ تلك الطاقة المكبوتة في الحناجر، على صرخاتهم تغيب في غياهب البحر، ويشكون للبحر آلامهم وآمالهم بأن يكونوا بخير، ليقطع ذلك الصمت صراخ الأطفال الذين يلهون بمياه البحر، في فسحة قصيرة خوفاً من ساعات انتهاء الهدنة.وفي شوارع القطاع كذلك، جاء صغار التجار ليعاينوا "بقالتهم الصغيرة"، التي تهافت إليها الناس للبحث عن بعض متطلباتهم، حتى وإن كانت هذه البقالة قد تعرضت للقصف، ولكن الهدنة كانت فرصة إما لربح قليل لتاجر "مكلوم"، أو لرب أسرة جاء باحثاً عن بعض "الحاجيات"، كما يقولها أطفال غزة، والتي افتقدوها منذ خمسين يوماً.مشاهد أخرى ازدادت منذ اليوم الأول للهدنة؛ حيث تزاحم الناس أمام محطات تعبئة الغاز، والمياه، والطحين، في محاولة للحصول على كميات كافية تقيهم العوز فيما بعد، خوفاً من عودة القصف بعد انتهاء الهدنة، والتي تظهر مدى النقص الذي عانى منه الجميع خلال الفترة الماضية، الأمر الذي اضطر الآلاف منهم إلى ابتكار طرق جديدة قديمة للطهي، أو حتى لصناعة الخبز من أقل الإمكانيات.وما تزال مشاهد النزوح كذلك ممتدة من مختلف مدن القطاع، خاصة تلك التي تعرضت للقصف الشديد وتحول بيت المواطنين إلى ركام، لم يجدوا منها ما يمكن الاستفادة منه، وعادوا أدراجهم للبحث إما عن خيمة خلال فترة الحرب، أو مدرسة يظنون أنها محمية من القصف، أو الانضمام إلى أقارب لهم في مناطق الجنوب يأملون بأنها أكثر أماناً من شماله، وكل ذلك يتبع لمدى امتداد الهدنة المقررة.مشهد مؤلم آخر قد ينهي تفاصيل ذلك اليوم، وهي صور الجرحى الذين جاؤوا من الشمال إلى الجنوب بحثاً عن مستشفيات أكثر أماناً بعد أن "ذاقوا الأمرين" في مشافي الشمال، وتم احتجازهم فيها لأيام دون علاج، ماء، أو غذاء، ولا حتى أمان، تحيط بهم جثث الشهداء في كل مكان، فكانت الهدنة تلك الخشبة التي تعلق بها الغريق، والتي يأمل منها العودة إلى الحياة، فكما يقول الشعب الغزي "نحن قوم نحب الحياة ونعشق تفاصيلها"، فكانت الهدنة خير دليل على ذلك.بين الدمار وفوق الركام عادت الحياة إلى غزة، استراحة محارب، ومشاعر مختلطة بين الخوف من القادم، والفرحة بالآني، والحزن على ما فات في الماضي القريب، يسعى أهل غزة في مناكب الأرض بحثاً عن تفاصيل وطن ما يزال ينبض بالحرية والكرامة ومسك الشهداء الذي يفوح عنفوانا، بينما تروي دماؤهم باطن الأرض وظاهرها، على أمل أن يكون هناك هدنة طويلة الأمد إلى أن تتحرر "كرامة العالم الصامت" الذي أيقظته "غزة".