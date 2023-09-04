الهشاشة النفسية.. حينما "تشل" القدرة على مواجهة الأزمات

ديمة محبوبة

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عمان– يصف علم النفس "الهشاشة النفسية"، بأنها حالة شعورية تعتري الفرد عند وقوعه في مشكلة ما، تجعله يؤمن أن مشكلته أكبر من قدرته على التحمل، فيشعر بالعجز والانهيار.وتظهر تلك الهشاشة من خلال ردة الفعل التي عادة ما تكون سلبية مبالغا فيها لا تساوي حجمها في الحقيقة، وكأن الشخص يغرق بالانهاك النفسي، وشعور الضياع وفقدان القدرة على المقاومة تماما.وتعترف المعلمة سامية خليل، أنها عادة ما تقوم بتكبير وتضخيم المشاكل التي تظهر في حياتها إلى درجة تصويرها ككارثة، لكن من وجهة نظر المحيطين بها فهي أمر بسيط، ولا داعي لردود الفعل العنيفة أو الكبيرة.وتقول: "أعتقد أن كل إنسان قادر على تقييم مشكلته ويعتمد على قدرة التحمل، وما هو صغير في عيني أحدهم ليس بالضروري أن يكون كذلك لغيره".في حين آلاء الطالبة الجامعية تشعر بالتوتر الدائم، ويصفها المحيطون بها أنها، "تعمل من الحبة قبة" على حد قولها، دليل على تكبيرها للأمور والمبالغة بتقييم المشكلة.هي ومع أي شيء يحدث معها وإن لم تحصل على علامة جيدة في الامتحان تنهار وتبدأ بالبكاء، وكأنها نهاية الحياة. وعليه بدأت تلتفت إلى مشكلتها في محاولة إيجاد علاج لهذا الأمر الذي يؤثر على حياتها.اختصاصي علم النفس الدكتور موسى مطارنة، يؤكد أن هذا المصطلح يعني عدم تحصين النفس لمواجهة المواقف والمؤثرات الخارجية، ما يجعل النفس معرضة لسقوط وضعف حقيقي عند أقل المواقف الصعبة أو المؤثرات الحياتية وصعابها.على عكس البعض، فهم أقوياء قادرون على تخطي الصعاب بشكل أكبر ووعي أكثر، وفق مطارنة، والسبب في ردود فعل الطرفين ما عاشه الفرد في طفولته، فمن كان ذا شخصية قوية سليمة تكون ردود فعله وقدرته على التحمل أكبر ممن كانت طفولتهم صعبة وفيها الكثير من التحديات، فأحيانا يكونوا أكثر هشاشة لأنهم وصلوا إلى حد عال من الصدمات.اليوم يجب على الأهالي أن يتعاملوا بوعي مع أطفالهم، بأن يصنعوا منهم أطفالا أقوياء ليكونوا قادرين على استعياب الحياة وقسوتها في المستقبل، وهذا لا يكون من خلال الشدة والقسوة ورفع الصوت ووضع المسؤولية الكبيرة على عاتقهم، بل من خلال عيش طفولة حقيقية واعية ومتفهمة بحب وأمان، ما يجعل لهم نفسية قوية مشبعة بالقوة والأمان. وفق مطارنة.أما الأهالي الذين يرون أنفسهم يعانون الهشاشة النفسية ولا يرون أنفسهم قادرين على توعية أطفالهم عليهم أن يبحثوا عن ذاتهم وعن نقاط ضعفهم ويعملوا على تغييرها، يقول مطارنة: "إما من خلال مواجهة الماضي ومحاولة الاستشفاء منه، لأن الأبناء مهمين ويجب إعطائهم حقوقهم كاملة، وهنا لا نتحث عن الحقوق المالية بل النفسية والتي هي أهم، أو من خلال طلب المساعدة من مختصين في علم النفس السلوكي أو التنمية البشرية لتخطي هذه الهشاشة ومعالجة الروح".ويرى الاستشاري الاجتماعي الأسري مفيد سرحان، أن الأصل في طبيعة الإنسان أن تكون قادرة على التحمل إلى حدود معقولة وبدرجات متفاوتة، والقدرة على مواجهة الصعاب والصمود إلى درجة ما في أوقات الفرح والحزن.والإنسان بطبعه اجتماعي، فهو بحاجة إلى التعامل مع الآخرين، وهذا يتطلب قدرة على التحمل والمرونة والصبر.ويضيف، هناك أشخاص يتصفون بالضعف النفسي ويميلون إلى تضخيم الأمور والمشكلات أكبر من حجمها الحقيقي. ويشعرون بالضعف والعجز، وأحيانا الانهيار عند التعرض لأي موقف مهما كان حجمه، ويظهر هذا الضعف في سلوكهم ويمكن أن يلاحظه الجميع، كما يظهر على الألفاظ والحركات الصادرة عنهم.والأمور لديهم في أغلب الأحيان ليست تحت السيطرة. وهذا ليس في مواقف الحزن فقط بل في مواقف الفرح أيضا، بحسب سرحان.ويؤكد أن هذه الصفات، قد تسبب مشكلات ليست نفسية فقط بل اجتماعية، ومن هم شديدو الحساسية تجاه المواقف، ولديهم عاطفة زائدة مبالغ فيها. مما يؤثر عل علاقاتهم الاجتماعية سلبا. وغالبا ما تكون علاقاتهم الاجتماعية ضعيفة، ولديهم ميل إلى العزلة وهذا الضعف النفسي قد يؤدي إلى الغضب السريع وعدم القدرة على تحمل أخطاء الآخرين حتى الصغيرة منها.كما يسهل استفزازهم، ولديهم تقلب دائم في المزاج من دون سبب، مما يصعب على الآخرين توقع تصرفاتهم.ووفق سرحان، فإن الشعور بالضعف النفسي الدائم يجعل الشخص ينسحب من العلاقات مع الآخرين ولا يتعامل مع من يعتقد أنه يؤثر على مشاعره أو يخالفه الرأي أو حتى من يناقشه. ويقول: "بل إن البعض يبالغ في ترجمة أقوال وأفعال الآخرين على محمل سلبي أكثر مما تحتمل ويميل إلى تفسير تصرفات الآخرين وأقوالهم أنها تلحق الضرر به، أو أنه المستهدف دائما، وأن الجميع يتآمر عليه، فيفقد الثقة حتى بأقرب الناس إليه، مما يجعله يميل إلى العزلة".ويذهب سرحان، إلى أن هؤلاء الأشخاص يعيشون بقلق وتوتر دائمين ويحملون أفكارا سلبية وانفعالا بشكل مبالغ فيه، فيمكن لموقف بسيط أن يجعلهم يبكون بحرقة.والخطورة تكمن في أن يشعر الانسان بضعف ثقته بنفسه وأنه أقل من الآخرين وغير قادر على القيام بواجباته.ومن الأسباب التي تؤدي الى الضعف النفسي. الدلال الزائد في الصغر، وعدم التربية على تحمل المسؤولية وضعف الثقة بالنفس وضعف الإيمان بالله تعالى وعدم القدرة على التعامل مع المشكلات، بحسب سرحان، وهي أمور أساسية يجب على الأهل والمربين الاهتمام بها.ولا ينف سرحان، أن الإنسان لا يتأثر بالمواقف المتعددة، فهو يعبر عن المشاعر المتنوعة، ويتأثر ويتعامل مع الآخرين، لكن ينبغي أن يكون ذلك من دون مبالغة أو فقدان السيطرة على النفس والعاطفة. فيفرح في مواقف الفرح ويحزن في مواقف الحزن، لكنه يعبر عن كل ذلك باعتدال وضمن إطاره الأسري والاجتماعي، من دون أن يفقد علاقاته الاجتماعية أو يعيش في عزلة وانطواء على الذات، لأن هذه السلوكيات مدمرة للشخص نفسه ولأسرته.