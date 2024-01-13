الهلالي يتخطى الإعاقة ويستثمر شغفه في الكتابة بإصدار "ملك سليمان"

رشا كناكرية

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عمان- استثمر الكاتب الشاب عزالدين الهلالي حبه وشغفه الكبيرين في الكتابة بإصدار كتابه الثالث، والذي يرى في الكتابة ملاذا، إذ اتخذها صوتا له لتعبر عن ما يجول في خاطره من أفكار ومشاعر بطريقة أدبية تأسر كل من يقرأها.وبعد سنة من العمل والاجتهاد وبابتسامة تعلو الوجه وعينين مليئتين بالفخر، عبر الكاتب عز الدين الهلالي، عن سعادته بإصدار كتابه الثالث تحت عنوان "ملك سليمان"، وهو عبارة عن خواطر أدبية، متنوعة المواضيع، ومتعددة العناوين والمعاني، تتمثل في صورة مقتطفات وخواطر.الهلالي كاتب يبلغ من العمر 28 عاما، بدأ رحلته في عالم الكتابة بإصرار وثقة كبيرين، بالرغم من معاناته من إعاقة حركية في اليدين وأخرى في النطق، إلا أنه أصر على الإبداع والتميز بعزيمة وأمل غير منقطعين تشبث بهما؛ ليحجز لنفسه مكانا بين الكتاب العرب."النقر بإصبع واحد في اليد"، هي وسيلة الهلالي لكتابة كل ما يجول بخاطره على جهاز الحاسوب والأجهزة اللوحية، كونه لا يستطيع الكتابة بشكل يدوي بيده.ومنذ الصغر برزت موهبة الكتابة لدى الهلالي، ونما الشغف لديه مع الايام ولم تقف الإعاقة عائقا في طريق حلمه ليكون الاعتناق الحقيقي للكتابة خلال مرحلة الثانوية سنة 2013.وفي حديث خاص مع "الغد" بين الهلالي، أن اختياره لعنوان ملك سليمان، جاء من إيمانه، أن ما يحتويه الكتاب هو عبارة عن ملك الكاتب من كلمات وأفكار حيادية ورسائل عامة، والذي شبهه بملك سليمان الذي ليس لأحد غيره، فهي خواطر قائمة على تجارب عاشها الكاتب، فجعل منها عبارات عميقة تمثل بعدا فلسفيا بعض الشيء، وتعبر عن مكنون النفس البشرية، حيث تكشف جوانب معينة من خوافي الأشياء التي أبرزها الكاتب عبر منظوره.والكتاب يعتبر المولود الأدبي الثالث، يختلف من حيث القالب العام، وفق الهلالي، فقد كان الكتاب الأول "رسائل إلى وريد الروح" يتشكل على هيئة رسائل، بينما الكتاب الثاني "مذكرات سقيم" اتخذ صورة المذكرات، على غرار "ملك سليمان" والذي هو متنوع الصور، والأشكال ومختلف العناوين، ويرمي إلى أكثر من معنى.وقد صدر "ملك سليمان " في الرابع من كانون الثاني(يناير) الحالي، عن دار ببلومانيا للنشر والتوزيع، وسيتم إشهاره والإعلان عنه بشكل رسمي في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.ويشير الهلالي إلى أن فكرة الكتاب جاءت من حاجته الى تخليد شيء من بعض أفكاره والتي يراها تمثل كنزًا يملكه في نفسه.وعن المشاعر التي سيعيشها القارئ عند قرأته لـ "ملك سليمان" يقول الهلالي: "إن كل قارئ حسب قلبه، إذ يختلف القراء في مشاعرهم، وعن نفسه لم يكتبه بشعور معين ولم يرد إيصال شعوره، لكنه لا يضمن قلوب القراء، فكل إنسان حسب تجاربه يرى ويشعر".وعن رسالته من الكتابة، يشير الهلالي إلى أنها رسالة سلام سامية، وهي على قسمين الأولى والتي قد تكون غاية أكثر من كونها رسالة، هي وضع بصمة سامية تخلد كل شيء عبر عليه، إذ يفرط الناس في حياتهم ويجعلوا منها عبورا لا يعود، على عكسه كانت الكتابة مذهبه ليخلد بصمته ويصنع مجدًا يخصه.أما القسم الثاني فهو ترك الأثر الإيجابي في نفس القارئ، أو البوح بأشياء عجزوا عن البوح بها، ورسم صورة يروا انعكاسهم من خلالها، ليكون قلمه مرساة برهم وسفينة تحملهم.ويختم الهلالي حديثه، إنه حاليا يعمل على أكثر من عمل أدبي، ويرغب في أن يكون العمل الذي يعقب ذلك روائيا بعيدا عن الخواطر والنصوص، بحيث يدخل مجال الرواية، مؤكدا أن الطموح كبير والإيمان أكبر لديه، فما يزال في خطواته الأولى لصعود سلم النجاح، فهو مؤمن بأن سعيه سيرى النور وأن إصراره وعزيمته سيمكنانه من أخذ مكان مهم ومميز بين نخبة من الكتاب العرب.