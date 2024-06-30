 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدة المزمنة تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

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تعبيرية

وجدت دراسة جديدة، قادتها كلية الصحة العامة T.H. Chan في جامعة هارفارد، أن الوحدة المزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى كبار السن.

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في حين ربطت الأبحاث السابقة الوحدة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، إلا أن القليل منها درس تأثيرها على خطر الإصابة بالسكتة الدماغية على وجه التحديد. 


وباستخدام بيانات 2006-2018 من دراسة الصحة والتقاعد (HRS)، قيّمت الدراسة الحديثة العلاقة بين التغيرات في الشعور بالوحدة وحدوث السكتة الدماغية مع مرور الوقت.


وأجاب 12161 مشاركا، جميعهم من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق ولم يصابوا بسكتة دماغية مطلقا، على أسئلة حول الوحدة (خلال الفترة 2006-2008).


وبعد 4 سنوات (2010-2012)، أجاب 8936 مشاركا على الأسئلة نفسها مرة أخرى.

ووجد فريق البحث أن 1237 سكتة دماغية حدثت خلال فترة المتابعة (2006-2018). وحدثت 601 سكتة دماغية خلال فترة المتابعة (2010-2018) لدى المشاركين الذين قدّموا معلومات عن شعورهم بالوحدة.


وحلل الباحثون خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لكل مجموعة خلال فترة المتابعة في سياق تجاربهم مع الوحدة، والسيطرة على عوامل الخطر الصحية والسلوكية الأخرى، بما في ذلك العزلة الاجتماعية وأعراض الاكتئاب، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوحدة ولكنها تختلف عنها.


وأظهرت النتائج وجود صلة بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.


ووجدت الدراسة أن الشعور بالوحدة المزمنة يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أكثر من غيره، ولكن التأثير يحدث على المدى الطويل.


وقالت المعدة الرئيسية يني سوه، الباحثة المشاركة في قسم العلوم الاجتماعية والسلوكية: "تشير دراستنا إلى أن الوحدة قد تلعب دورا مهما في الإصابة بالسكتة الدماغية، والتي تعد بالفعل أحد الأسباب الرئيسية للعجز والوفيات على المدى الطويل في جميع أنحاء العالم".

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