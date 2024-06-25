 
الأربعاء 26 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الوحدة.. هل تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية؟

تعبيرية
تعبيرية
وجد بحث جديد أن الشعور بالوحدة على المدى الطويل، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من النصف.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "إن الأشخاص الذين أبلغوا عن شعورهم بالعزلة خلال منتصف عمرهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية خلال العقد التالي".اضافة اعلان
ووفقا للدراسة، التي أجرتها جامعة هارفارد، فإن أولئك الذين عانوا من الوحدة لسنوات عدة، كانوا الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة 56 في المائة، وفق ما نشر على موقع "سكاي نيوز. عربية". وكشف خبراء أن هذه النتيجة تظهر التهديد الذي يشكله الشعور بالوحدة المزمنة على الصحة العامة، مشيرين إلى أن فحص الأشخاص يمكن أن يساعد في تحديد الخطر بشكل استباقي.
وفي العام الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشعور بالوحدة يمثل تهديدا صحيا عالميا كبيرا، وربطت آثاره على الوفيات بما يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا.
وكانت أبحاث سابقة، ربطت بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. ونشرت نتائج الدراسة الجديدة في مجلة "eClinicalMedicine". 
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

في يوم "مساندة ضحايا التعذيب".. ندوب معتقلي غزة تجسد قسوة الظلم

منذ3 ساعة
المخرج الإيراني الحائز على الأوسكار اصغر فرهادي من ضيوف المهرجان - (من المصدر)

"عمان السينمائي 5".. سرديات ملهمة ومنارة لصناع الأفلام الجدد

منذ3 ساعة
تعبيرية

اكتشاف جين "صيني" قادر على محاربة السمنة

منذ3 ساعة
"الرواسب العاطفية": حينما تكون المصارحة شفاء للخيبات

"الرواسب العاطفية": حينما تكون المصارحة شفاء للخيبات

24 حزيران 2024
الكوابيس-(تعبيرية)

الكوابيس.. هل هي إشارة على الإصابة بأحد أمراض المناعة الذاتية؟

24 حزيران 2024
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.. أعراض وحلول

اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.. أعراض وحلول

24 حزيران 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

سنظل نردد: نعم مستهدفون

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

معضلتان كبيرتان في وجه وقف الحرب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هل تؤثر حرب لبنان على الأردن؟

ماهر أبو طير |اليوم

كيف تواجه خلايا الإرهاب؟

سائد كراجة |اليوم

كابوس السجون

زيدون الحديد |اليوم

تعرفة جديدة للطاقة الكهربائية

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
جندي إسرائيلي يفحص صورة أثناء تفقد الممتلكات الشخصية في منزل أصابه صاروخ أطلقه حزب الله اللبناني - (المصدر)

ما الذي قد تبدو عليه الحرب بين إسرائيل وحزب الله؟

ترجمات | منذ1 ساعة
"فلسطين ستكون حرة من البحر إلى النهر"، لوحة ضمن حملة المناصرة العالمية لفلسطين - (المصدر)

‏تسليط الضوء على غزة‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

هل يقوض بايدن حكومة نتنياهو الحربية من الداخل؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات |24 حزيران 2024
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة! 24 حزيران 2024

4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي
 