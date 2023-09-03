الإثنين 04 أيلول 2023
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اليوم المفتوح لـsos في إربد.. أنشطة ترفيهية تنشر الفرح

جانب من الأنشطة الترفيهية في قرية الأطفال بإربد- (من المصدر)
جانب من الأنشطة الترفيهية في قرية الأطفال بإربد- (من المصدر)
 ضمن أجواء مميزة، أقامت جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية مؤخرا يوماً مفتوحاً في قرية أطفال إربد، تحت رعاية شركة ايه إي إس الأردن (AES) وهي إحدى الشركات الداعمة الرئيسية لعمل الجمعية.اضافة اعلان
وقد حمل اليوم المفتوح عنوان "عالم الفرح"، وتخلل العديد من الأنشطة الترفيهية، منها بازار ورسم على الوجوه بمشاركة حشد كبير من الأطفال والأهالي من المجتمع المحلي والأمهات والخريجين إلى جانب أطفال القرية ومسؤوليهم، وبحضور مجلس الإدارة، إضافة إلى الشركاء والداعمين. 
وتم افتتاح البازار بمشاركة عدد من شابات وسيدات المجتمع المحلي، كدعم مقدم من قرى الأطفال لهن، ليتمكن من عرض وتسويق منتجاتهن للمشاركين. 
واشتملت فعاليات اليوم المفتوح على العديد من الأنشطة الترفيهية منها الألعاب الهوائية، والمسابقات، والرسم على الوجوه، وحضور عرض الساحر إلى جانب عرض للكونغ فو من قبل أطفال القرية وفرقة للدبكة. 
ويأتي هذا اليوم ضمن توجه الجمعية نحو تعزيز الدمج المجتمعي بين أطفال القرية وأطفال المجتمع المحلي، ولفتح أبواب القرية للضيوف لقضاء يوم ممتع مع أطفالهم حيث، إن المشاركة مجانية والدعوة للعائلات. 
وتنظم الجمعية اليوم المفتوح الثالث في قرية أطفال العقبة يوم السبت المقبل، من الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة مساءً، حيث كانت الجمعية نظمت يوماً مفتوحاً في قرية عمَان مطلع شهر آب(أغسطس) الماضي.
ومن الجدير بالذكر، أن الجمعية تقدم الرعاية البديلة للأطفال فاقدي السند الأسري كما تقدم الدعم للشباب والشابات حتى عمر 24 سنة لمساعدتهم للوصول لمرحلة الاستقلالية.  
يمتاز نموذج الرعاية في قرى الأطفال بتوفير رعاية متكاملة من خلال المسكن والأمن غذائي والتعليم والرعاية الصحية والنفسية والتمكين والأمن الاقتصادي والحماية والدمج المجتمعي في جو أسري دافئ. وتعمل الجمعية ضمن المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال واتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة؛ حيث تأتي أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ضمن محور عمل الجمعية واستراتيجتها.
يشار، إلى أن شركة (إيه إي أس الأردن) هي ائتلاف شركات إيه إي أس الأميركية، ومتسوي اليابانية، ونبراس القطرية، وتعمل في الأردن منذ العام 2007، تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية وبطاقة إنتاجية تقارب 14 بالمائة من حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية.
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