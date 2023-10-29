الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

‫انحناء العمود الفقري.. أسباب وعلاج

انحناء العمود الفقري
انحناء العمود الفقري
 قال الاتحاد العام الألماني لجمعيات طب ‫العظام: "إن انحناء العمود الفقري يعد من المتاعب الصحية الشائعة لدى كبار ‫السن"، موضحا أنه يرجع إلى أسباب عدة، على رأسها ضمور العظام والعضلات ‫المرتبط بالتقدم في العمر؛ حيث يفقد الجسم بدءا من سن الأربعين حوالي ‫1 % من كتلة العظام والعضلات سنويا.اضافة اعلان
‫وأضاف الاتحاد، أن الأسباب تشمل أيضا فقدان الأقراص الفقرية لمرونتها، ‫وكسور الجسم الفقري نتيجة لهشاشة العظام.
‫وأشار، إلى أن انحناء العمود الفقري يؤدي إلى تقوس الظهر، مما يزيد ‫من صعوبة المشي بشكل منتصب؛ حيث يكون الجسم مائلا إلى الأمام. ونتيجة ‫لانحناء الهيكل العظمي عادة ما يتقوس البطن إلى الخارج. ‫وبشكل عام، تؤدي هذه التشوهات إلى تغيرات في وضعية الجسم ويصبح المشي ‫أبطأ وغير مستقر، مما يرفع خطر السقوط، ومن ثم التعرض للكسور، التي قد ‫تؤدي إلى قيود حركية تؤثر سلبا على جودة الحياة بسبب عدم القدرة على ‫الاعتماد على النفس في الحركة.
طرق العلاج
‫وعن طرق علاج انحناء العمود الفقري، أوضح الاتحاد، أنه يمكن إعادة العمود ‫الفقري إلى وضعه المنتصب من خلال جهاز تقويمي على شكل مشد تدعيم. وفي ‫حالة الكسور الحادة والمؤلمة، يمكن اللجوء إلى الجراحة لتقويم الفقرات ‫مرة أخرى. ‫وإلى جانب هذه التدابير، يمكن أن يساعد العلاج الطبيعي في تقوية العضلات ‫في منطقتي الظهر والبطن، مما يعمل على تخفيف العبء الواقع على العمود ‫الفقري ويمنع المزيد من الكسور. وفي حالة كسور العمود الفقري الناجمة عن هشاشة العظام، يمكن أيضا تناول ‫الأدوية المعالجة لهشاشة العظام؛ حيث إنها لا تعمل على إبطاء المرض ‫فحسب، بل يمكنها أيضا المساعدة في بناء العظام.
سبل الوقاية
وعن سبل الوقاية من انحناء العمود الفقري، أكد الاتحاد، أهمية تقوية ‫عضلات البطن والظهر بصفة خاصة، إلى جانب إمداد الجسم بالكالسيوم، الذي ‫يعمل على تقوية العظام، وكذلك البروتينات، التي تساعد على بناء العضلات. ومن المهم أيضا، شحن مخزون الجسم من فيتامين "د" المهم لصحة العظام، وذلك ‫من خلال التعرض لضوء الشمس بانتظام، إضافة إلى إمكانية تناول ‫المكملات الغذائية التي تحتويه في حالة النقص الشديد، وذلك تحت إشراف ‫الطبيب. -(الجزيرة نت)
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