الأربعاء 12 تموز 2023
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انطلاق عروض مسرح الرحالة للفضاءات المفتوحة

جانب من انطلاق عروض مسرح الرحالة برعاية وزيرة الثقافة- (من المصدر)
جانب من انطلاق عروض مسرح الرحالة برعاية وزيرة الثقافة- (من المصدر)
  رعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مساء أول من أمس انطلاق فعاليات "مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة- دورة الفنان العربي الكبير الراحل عبد الرحمن عرنوس"، في دورته الثانية بحضور نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي، ومدير المهرجان الفنان حكيم حرب وعدد من الفنانين والأكاديميين العرب. وذلك في مسرح الأوديون وسط البلد. اضافة اعلان
وقالت الوزيرة: "إنها سعيدة بالمبادرات التي يقوم بها رواد وشباب المسرح رغم التحديات والمعيقات لإبقاء شعلة المسرح منارة، مؤكدة أن الأردن فخورة وهي تشاهد نماذج وطنية تدعم وتسهم وتشارك في رفد الثقافة المحلية والعربية".
وأضافت النجار، أن الإمكانات التي يملكها الشباب الأردني في قطاع الفنون والمسرح تستحق الدعم، شاكرة جهود المهرجان في العمل الدؤوب لاستقطاب أساتذة المسرح العربي لتبادل الخبرات مع الفنانين الأردنيين وإثراء الساحة الفنية.
من جانبه، أكد مدير المهرجان الفنان حكيم حرب أن رحلة مهرجان الرحالة تعلن استمرارها منذ بدأت "بفكرة" العام 1991، وما تزال تنبض بالحياة حتى اليوم، بعد أن قدمت على مدار أكثر من ثلاثين عاما عشرات الأعمال المسرحية داخل وخارج الأردن، وحصلت على جوائز مهمة في العديد من المهرجانات المحلية والعربية والأجنبية.
وأوضح حرب، أن مسرح الرحالة أدرك "أن مسرحا بلا جمهور" لا يتعدى كونه رقصًا في العتمة؛ لذلك المهرجان يدعم الفضاءات المفتوحة ويتمتع بهوية خاصة مغايرة، تعنى بالعروض المسرحية خارج المسارح المغلقة، مبينا أن سبب تسمية الفضاءات المفتوحة بدلاً من الفضاءات البديلة، لإيماننا التام بأنه لا بديل عن المسرح بشكله القديم، ولكنه مقترح جمالي هدفه خلق كشف جديد ودهشة من نوع آخر وإثارة لتفكير المتلقي ومخيلته.
وأعلن حرب انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الرحالة رغم الصعوبات والمعيقات والتحديات، وأكد أن فريق العمل يصر على ألا يتسلل إليه الإحباط وألا ينظر إلى الوراء، فعملوا بهدوء ليعلي المسرح من شأن القيم الإنسانية والجمالية، ويدعو للحياة في مواجهة كل ما يعتري العالم اليوم من فوضى وعنف ودمار.
حول دورة المهرجان للفنان المصري العربي الراحل د. عبد الرحمن عرنوس، أوضح حرب أن الاختيار جزء من تكريم لجهوده الكبيرة المخلصة والمبدعة في تدريب وتعليم المسرح لعدد كبير من المسرحيين الأردنيين والمصريين والعرب بشكل عام، كما ويكرم المهرجان عدداً من رموز المسرح الأردني، الذين نكن لهم كل تقدير واحترام. 
وأعلن حرب، عن إصدار كتاب القبطان الذي ضل طريقه نحو المسرح - سيرة ذاتية لحكيم حرب ومحطات في مسيرة مسرح الرحالة منذ العام 1991 وحتى اليوم، والذي تكفلت الهيئة العربية للمسرح بطباعته ونشره وتوزيعه.
وعرض خلال حفل الافتتاح الذي قدمه الفنانان أسعد خليفة وعبير عيسى، فيلم وثائقي عن شخصية المهرجان الفنان العربي الراحل عبد الرحمن عرنوس، والعروض المسرحية المشاركة، إلى جانب سيرة ذاتية عن الفنانين المكرمين، والندوات والورشات الفنية التي ستعقد خلال المهرجان.
وكرمت الوزيرة، خلال الافتتاح مجموعة من الفنانين والكتاب الأردنيين الذين أسهموا في رفد الحركة المسرحية ومنهم: الكاتب المسرحي عبد اللطيف شما، الفنانة قمر الصفدي، الفنان محمد العبادي، الفنان حابس حسين، المخرجة المسرحية مجد القصص، والكاتب المسرحي والروائي مفلح العدوان.
وتتألف لجنة تحكيم المهرجان من: الدكتور جواد الأسدي والدكتور رياض السكران من العراق، والدكتور حبيب غلوم من الإمارات، والدكتورة لطيفة البقمي من السعودية، ومحمد الروبي من مصر، وميهيلا ميهوت من أميركا، والفنانة عبير عيسى من الأردن.
وتضمن حفل الافتتاح، عرضاً لفرقة موسيقات القوات المسلحة الأردنية، وآخر لمسرحية "محفل الدمى" التونسية.
وتلا الحفل، تقديم مسرحية "فرجة عرنوسية" من إخراج حكيم حرب، عن نصوص عربية من تأليف عبد الرحمن عرنوس، وتمثيل شام الدبس، محمد كيمو، تامر العساف، حيث استحضر العرض "شخصية المهرجان" الفنان الراحل الدكتور عبد الرحمن عرنوس.
ويشتمل المهرجان على ندوة فكرية بعنوان "رحلة عبد الرحمن عرنوس المسرحية والإنسانية"، وذلك تكريماً للفنان المصري الراحل، يديرها الدكتور مخلد الزيودي، ويشارك فيها: عبد الكريم برشيد من المغرب، وعصام السيد ومحمد الروبي ومحمد المديوني وهند سلامة وعمرو قابيل من مصر، ورياض موسى السكران وبشار عليوي من العراق، وحبيب غلوم من الإمارات، وعبيدو باشا من لبنان، وحاتم السيد وحسين الخطيب وفراس الريموني ونبيل نجم وهاني الجراح ومفيد الحوامدة وعبد الحميد حمام ومخلد الزيودي وباسم دلقموني وماهر خماش وغنام غنام وجميل براهمة وعلي عليان وناجح أبو الزين وحكيم حرب من الأردن.
كما تقام خلال المهرجان، ورشات مسرحية إبداعية، هي: "المكياج الدرامي" تقدمها: أميمة بنعياد من المغرب، "التعبير الجسدي" تقدمها: كونتين جوي من فرنسا و"الكوميديا المرتجلة" يقدمها: بوريس أوليفر من بلجيكا، و"ورشة التمثيل" تقدمها: ميهيلا ميهوت من أميركا، و"ورشة الصوت والغناء" تقدمها: كاثلين بيل من أميركا.
وينظم المهرجان أيضاً عدداً من الندوات التقييمية للعروض المسرحية، يشارك فيها نخبة من النقاد والفنانين المسرحيين والإعلاميين الأردنيين والعرب.
ويوقع المخرج المسرحي حكيم حرب، على هامش فعاليات المهرجان، كتابه: "القبطان الذي ضل طريقه نحو المسرح" والذي يلخص فيه سيرته الذاتية ومحطات في مسيرة مسرح الرحالة عبر أكثر من ثلاثة عقود.
وتقام الدورة الثانية من المهرجان التي تستمر حتى مساء يوم السبت المقبل، بالتعاون مع وزارة الثقافة، ونقابة الفنانين الأردنيين، وأمانة عمان الكبرى، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، فيما تعرض الأعمال المسرحية، في: المسرح الروماني الصغير "الأوديون"، الساحة الهاشمية، ساحة مسرح أسامة المشيني، وساحة نقابة الفنانين الأردنيين، وساقية الدراويش في جبل اللويبدة، ساحة غاليري راس العين، وساحة مركز الحسين الثقافي، وساحة النخيل أمام مبنى أمانة عمان الكبرى في راس العين.
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