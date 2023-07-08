السبت 08 تموز 2023
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انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي

انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي
انطلاق فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي
إربد- أطلقت مديرية ثقافة محافظة إربد، بالتعاون مع ملتقى شعلة اليرموك الثقافي وملتقى جدارا "أم قيس" الثقافي في لواء بني كنانة، مساء أول من أمس، فعاليات الموسم الرابع من ملتقى إربد للشعر الشعبي بعنوان "دورة الشاعر المرحوم فاضل الزعبي"، وسط حضور الأدباء والمثقفين والشعراء والمواطنين المهتمين من محافظة إربد.اضافة اعلان
وقال رئيس نادي حريما الرياضي جعفر الزعبي، خلال الحفل الذي أقيم بمقر النادي وأدار فعالياته الأديب موسى النعواشي، إن المشاركين بهذا الملتقى، هم نخبة متميزة من الشعراء الذين تألقوا في العديد من المهرجانات والمناسبات على امتداد مساحات الوطن وفي الوطن العربي.
وتحدث نقيب الأطباء السابق الدكتور زياد الزعبي عن حياة الشاعر المرحوم فاضل الزعبي المخرج والشاعر ورئيس منتدى الفكر القومي في لواء بني كنانة، كما استذكر المهندس كمال الزعبي الشاعر المرحوم، وقال إن الشاعر الراحل فاضل الزعبي من الشعراء الذين قدموا مساحات مشهودة في فن الشعر الشعبي، وتحدث المهندس صائب عبيدات، شاكرا الحضور والقائمين على هذا العمل الذي يوثق لتاريخ الريف الأردني ولهجته المتداولة في المنطقة.
بدوره، أشار مدير ثقافة محافظة إربد الشاعر عاقل خوالدة، إلى أن ملتقى إربد للشعر الشعبي، تقوم عليه مديرية ثقافة إربد سنويا، ويتناول نموذجاً من الشعر المتداول في المجتمع المحلي، مبينا أن مديرية الثقافة تحرص على استمرارية إقامة هذا العمل الثقافي المميز في كل عام.
رئيس ملتقى شعلة اليرموك الثقافي الدكتور إبراهيم الطيار، قدم إضاءة إبداعية سلطت الضوء على جوانب مختلفة من شعر الشاعر المرحوم فاضل الزعبي، مبينا أن للشاعر الزعبي العديد من القصائد الشعرية أو ما يعرف بالشعر الشعبي، وقد اشتهر كشاعر شعبي بقصائده القريبة إلى القلب وغنى له العديد من المطربين.
وقدم العديد من الشعراء الشعبيين، وهم محمود العزام، خالد الشرمان، أحمد كناني وحسين العمري، قصائد مختلفة باللهجة المحكية، وتناولت مواضيع مختلفة وطنية وتاريخية وتراثية.-(بترا)
جانب من مناقشة مشاريع الطلبة-(من المصدر)

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