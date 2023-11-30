الخميس 30 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انطلاق مسابقة مسرح الدمى لتنمية وصقل مواهب طلبة المدارس

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جانب من فعاليات مسابقة مسرح الدمى-(من المصدر)
عمان- انطلقت، أول من أمس، مسابقة مسرح الدمى على مستوى الوزارة، وبمشاركة واسعة من مديريات التربية والتعليم، والتي تستمر لمدة 15 يوما يتنافس فيها الطلبة بأعمال مسرحية مدرسية.اضافة اعلان
وجاء انطلاق مسابقة مسرح الدمى، عقب اختتام مسابقة الحكواتي وفيلم الدقيقة على مستوى وزارة التربية والتعليم، والتي شهدت مشاركة 37 مديرية تربية وتعليم في المملكة، وكانت هناك منافسة كبيرة وبمستوى عال من الأعمال المشاركة في المسابقة، واستمرت المسابقة لمدة 18 يوما.
وتركزت مواضيع هذه الأعمال والمسابقات على مبادرة وزارة التربية والتعليم "لمدرستي أنتمي"، وقد شارك مجموعة من المختصين بالمسرح المتميزين في وزارة التربية والتعليم بتحكيم هذه المسابقات بإشراف وتنظيم من إدارة النشاطات التربوية/ قسم المسرح.
تهدف هذه المسابقات إلى صقل مواهب الطلبة وتنميتها، كما تنمي قدرة الطلبة على التعبير، وهي ذات تأثير مباشر على شخصية الطلبة وتعد من أهم وسائل واستراتيجيات التعليم، إذ تنمي ثقافة الطالب وتعزز حب الطالب لمدرسته باعتبارها بيته الثاني وبيئة حاضنة له ولمواهبه.
وكان انطلاق مسابقة مسرح الحكواتي التي تقيمها وزارة التربية والتعليم ضمن خطتها السنوية، والتي احتوت على موضوع ومبادرة "لمدرستي أنتمي"، لتعزيز ثقافة الانتماء وحب المدرسة لدى الطالب، وكذلك تعزيز الانتماء لوطنه، ضمن نشاطات ومتابعة من إدارة النشاطات التربوية في الوزارة ممثلة بالدكتور أجمل الطويقات مدير عام النشاطات الطلابية، والداعم للحركة المسرحية، وأهميتها في صقل موهبة الطالب وتكوين شخصيته، ليصبح منتجا وعاملا رئيسا في المجتمع.
وكذلك مسابقة الفيلم وأهميته في تكوين لحظات الاكتشاف وحل المشكلات الاجتماعية والإنسانية والشعور مع الآخر لدى الطالب، حيث تقدم المدرسة فيلما يعالج ويناقش قضية توعوية تهم الطالب ومدرسته، ليصبح قادرا على حل جميع المعيقات التي قد يتعرض لها الطالب ويواجهها بسلبية، وقد تم فرز المشاركات في المديريات، وتأهيل الفائزين لمركز الوزارة الذي أشرف على إدارة النشاطات بتشكيل نخبة من التربويين المخرجين لفرز الفائزين بهذه المسابقات التي تهم الطالب.
وأشرف على المسابقة من الوزارة الدكتورة أرب الحناقطة مديرة النشاطات الفنية والثقافية، ورئيس قسم المسرح والموسيقا الأستاذة سناء دراوشة ومسؤول المسرح المدرسي المخرج واصف دلالعة، حيث تم تقسيم المديريات الى ثلاثة أقاليم؛ وسط وشمال وجنوب، لفرز النتائج، وكانت لجنة التحكيم تشاهد الأعمال، وتم مناقشة الطلبة بذلك لتحفيزهم وإعطائهم تعذية راجعة ومعلومات تهمهم في مدارسهم وتطور قدراتهم الفنية.
وتألفت لجنة تحكيم مسابقة الحكواتي من المخرج عيسى الجراح والمخرجة إيمان الخصاونة والمخرج محمود البطاينة، بينما تألفت لجنة التحكيم للفيلم من المخرج إياد شطناوي والمخرج جمال جبريل والمخرج منذر خليل؛ حيث ستعطى المراكز الثلاثة الأولى الجوائز والتكريم بنهاية المسابقة، وقد أقيمت المسابقة في مدارس كنجستون التابعة للواء الجامعة، بإشراف إدارة المدرسة والكادر التدريسي.
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