 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بأدلة علمية.. غذاء يمكن أن يحد من خطر الإصابة بالسرطان

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السرطان
عمان-الغد- زعم العلماء على مر السنين أن هناك مركبات مختلفة في الأطعمة اليومية يمكن أن تساعد في الوقاية من السرطان. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".
وظهرت العديد من الأفكار الشائعة حول الأطعمة التي تحارب السرطان، بما في ذلك المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الفاكهة وأوميغا 3 الموجودة في الجوز.اضافة اعلان
والآن، ألقت تغريدة مثيرة للاهتمام، نشرها لوري شيميك، وهو ليس طبيبا، الضوء على تفاصيل دراسة شملت نحو 20 ألف شخص، تزعم أن تناول الفطر يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان إلى النصف تقريبا.
وكتب شيميك: "السرطان يكره الفطر تماما". 
ويبدو أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن بعض أنواع الفطريات الصالحة للأكل يمكن أن تكون مفيدة في مكافحة الخلايا السرطانية. 
واستخدم الأطباء الآسيويون الفطر على أمل علاج عدد من المشاكل الصحية لقرون عدة. 
وحاليا، تمت الموافقة على مستخلصات من فطر "ذيل الديك الرومي" وفطر shiitake لعلاج السرطان في اليابان والصين.
وفي فجر القرن الحادي والعشرين، اتفق الأطباء الأميركيون مع هذا الاتجاه، في حين أن سلسلة من الدراسات سلطت الضوء على فوائد الفطر في السنوات الأخيرة.
وأشار شيميك إلى إحدى الدراسات، التي أجراها خبراء في جامعة ولاية بنسلفانيا، حيث راجع العلماء 19 دراسة سابقة للعديد من أصناف الفطر، ووجدوا أن تناول 18 غراما من الفطر يوميا، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان بنسبة 45 %.
ولكن، من المرجح أن أولئك الذين يتناولون وجبات غذائية غنية بالفطر، يعتمدون على الخضراوات والفواكه في نظامهم الغذائي، إضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية، ما يعني أن انخفاض خطر الإصابة بالسرطان قد يأتي من عناصر أخرى في نمط حياتهم.
وكشفت مراجعة أجراها علماء هنود وبلجيكيون عن 32 نوعا من الفطر أظهر فائدة علمية في المختبر، وتم اختبار 11 فقط على البشر. 
وخلصت المراجعة، إلى أن 5 أنواع من الفطر تظهر نتائج واعدة في الوقاية من السرطان، وهي: shiitake وذيل الديك الرومي وreishi والقبعة البيضاء وmaitake.
ويعتقد أن الفيتامينات ومضادات الأكسدة الموجودة في هذه الأنواع من الفطر، يمكن أن تساعد في الحماية من السرطان عن طريق إخماد تأثير الجذور الحرة، وهي الجزيئات التي تسبب ضررا للحمض النووي والخلايا.
وعلى سبيل المثال، كشفت إحدى الدراسات التي أجريت العام 2011، أن تناول مستخلص reishi لمدة عام، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون.
ويرجع جزء كبير من الاهتمام بفطر "ذيل الديك الرومي"، إلى تأثيرات مركب يمكن تقطيره من الفطريات، يسمى عديد السكاريد K (PSK).
ويقترح العلماء اليابانيون أن PSK، يمكن أن يساعد الجسم على إنتاج عدد أكبر من البروتينات، التي تقاوم الفيروسات أو السرطان.
لكن خبراء الصحة ينصحون دائما بضرورة تجنب أي نصيحة صحية من دون الاستشارة اللازمة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك المرضى للمواد الغذائية.
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