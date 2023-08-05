بأصواتهن الشجية.. بيترو وعباسي وشقير يطربن جمهور "الأوديون"

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عمان- _- استقبل جمهور مسرح الأوديون، في ليلة استثنائية، ثلاث قامات فنية أردنية وهن؛ نانسي بيترو، غادة عباسي وفوز شقير.وقدمن بأصواتهن الشجية ليلة طربية مميزة طغى عليها الشجن والطرب والحماس، ضمن مهرجان جرش بدورته السابعة والثلاثين.وبدأ الحفل مع الفنانة نانسي بيترو التي غنت "بلدي الأردن"، "يا نور عيوني"، "حبينا وتحبينا"، ثم نقلت نانسي جمهورها لأجواء الدبكة وغنت "ما شاء الله يا عباد الله"، لتعود بيترو لأغنيات الطرب وتسلطن جمهورها على وقع أغنية "عيون القلب". ثم استقبل الحضور الفنانة غادة عباسي التي حلقت مع جمهورها بأغنية خاصة هي "سوا سوا"، لتطربهم على وقع أغنية ملحم بركات "جيت بوقتك". ثم وصلة أغنيات تراثية منها؛ "نزلن على البستان"، "وين على رام الله"، "ميل يا غزيل"، وغيرها. ثم غنت "خليك هنا خليك بلاش تفارق"، وأطربت الحضور على وقع صوتها المتمكن، لتختتم مع أغنية "اسمعوني بقولكم ايه" للفنانة وردة الجزائرية.لينتقل الحفل مع الفنانة فوز شقير التي سحرتهم بصوتها الآتي من زمن العراقة، وبدأت بوصلة غنائية قدمت فيها كوبيلة من مجموعة أغان هي؛ "يا فايتني ليه تبعد عني"، ثم "يا زهرة في خيالي"، "يا واحشني وانت جنبي"، "بشتاقلك ساعات". ثم قدمت للجمهور أغنية للناجحين والناجحات بمناسبة موسم التخرج من الجامعات. وانتقلت بعدها فوز لأغنية "يا محلى الفسحة يا عم"، و"أنا بتنفس حرية"، لتختتمها بأغنية "موطني".ولأول مرة، لم يستطع جمهور كبير الدخول للمسرح؛ بسبب امتلاء المدرجات بالحضور قبل بداية الحفل الفني، واصطف العشرات بالخارج يستمعون للمطربات ويغنون معهن.نانسي بيترو اعتبرت، في حديث لـ"الغد"، أن مهرجان جرش مهم وله بصمة عربية وعالمية، وحضور الفنان الأردني فيه يعد واجبا وطنيا للقاء الجماهير ومشاركة الفرح معهم.وأكدت بيترو التي أصدرت مؤخرا أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "ريش"، أنها سعيدة اليوم بالغناء أمام جمهور الأوديون للجمهور الذي لم يتسن له التواجد في محافظة جرش، لكونها تعتبره ينشر الفرح بمختلف محافظات المملكة.ومن جانبها، صرحت غادة عباسي، أن الوجود في مهرجان جرش شرف لكل فنان عربي؛ لما يحمله المهرجان من بصمة وعراقة وتاريخ للفن على مختلف المستويات. وأضافت عباسي لـ"الغد"، أن الجمهور متعطش لحضور الفعاليات أينما كان، لذلك فضلت هذا العام أن تكون بين جمهور عمان من الأوديون.أما الفنانة فوز شقير، فوصفت مشاركتها الثالثة ضمن فعاليات مهرجان جرش بالمساهمة في نشر المشهد الثقافي والفني بالأردن.وتأمل شقير بأن يصل أثر المهرجان وفعالياته لكل فرد؛ لأن الثقافة والفن بنظرها يؤسسان لنهضة الشعوب ويعبران عنه، كما أكدت في حديثها لـ"الغد".واختتم الحفل بتكريم ممثل إدارة مهرجان جرش ومدير مسرح الأوديون عطا الله الرواحنة، الفنانات الثلاث، لما قدمنه من ليلة استثنائية مليئة بالفن والجمال.