الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"باب الخير" التطوعية تضاعف جهودها لمساندة المحتاجين في رمضان

جانب من برامج المبادرة-(من المصدر)
جانب من برامج المبادرة-(من المصدر)
عمان- يأتي شهر رمضان المبارك ليكون فرصة للإحسان والبذل والعطاء ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة إليها. ومبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي، تشكل نموذجاً مهماً وعنصراً فعالاً في المجتمع بمشاركة العديد من المتطوعين.اضافة اعلان
عضو المبادرة فرح بسيوني، تقول إنه ومنذ أن تأسست مبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي في العام 2008، بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، عملت على استقطاب المبادرات والبرامج المستدامة في مساعدة الأفراد الأقل حظاً في المجتمع. وتضيف بسيوني "اليوم، نحن في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم والذي تقوم فيه الجمعية بتكثيف مساعداتها لتصل لأكثر من 25 ألف شخص، حيث تميزت بالعديد من المبادرات والبرامج المتنوعة والمتميزة بطريقة تقديمها القائم على الإحسان والعمل التطوعي".
وتشير مي محمد (عضو في المبادرة)، إلى أن أحد أهم أهداف المبادرة أن تصل لمأسسة العمل التطوعي، وتقوم على استقطاب شباب المجتمع ودمجهم في نشاطاتها لتنمية المسؤولية الاجتماعية وحب الإحسان والشعور بالآخرين بداخلهم لبناء مجتمع تكافلي متماسك.
وتضم المبادرة أكثر من 700 متطوع ومتطوعة من خلال منصة "بيفول" التطوعية الدولية.
يذكر أن نشاطات المبادرة في شهر رمضان المبارك متنوعة ومتسقة مع احتياجات الأسر الأقل حظا؛ حيث تشتمل على برنامج الإطعام اليومي للإفطار والذي يتم طبخه مع المتطوعين والمتطوعات في المطبخ الإنتاجي الذي تتعامل معه المبادرة، وتقديمه بأجمل صورة وبأعلى معايير الجودة والإحسان تحت مبدأ (كما نُفطِر؛ يُفطرون) إضافة لتقديم الحلويات المتنوعة لتكتمل وجبة الإفطار، بحسب أحد أعضاء فريق المبادرة فادي سعيد.
وهناك برنامج "زكاتك كاش"؛ حيث يقوم فريق المبادرة بتوفير بيانات كاملة للأسر الأقل حظا للمتبرعين، لاختيار الحالة التي يرغبون بالتصدق بزكاة أموالهم لها، ثم يتم إرسال تقرير بما تم تقديمه نقدا لأسر.
ومن ضمن برامج المبادرة أيضاً؛ برنامج "صفحتك بيضا" حيث يتم تبييض صفحة العائلات من الديون في البقالات ومحال الخضار أو الصيدليات في الأماكن الشعبية، إذ يتم الاتصال بهم وإخبارهم بعبارة "صفحتك بيضا".
وأيضا برنامج "حلمي بتحقق" الذي يقوم على إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة وعمليات الماء الزرقاء للعيون وتركيب السماعات الطبية، وبذلك تحقيق حلم المرضى من أفراد العائلات المحتاجة في علاجهم.
كما يسعى القائمون على المبادرة لتقديم السحور بشكل متميز ومتنوع للعائلات وبأفكار فريدة وما يعرف بجزء (التسالي) للأطفال الذين لا يمكن نسيانهم من الإحسان. وجميع هذه البرامج تأتي لتوفير الأعباء المالية وسد الحاجة للعائلات الأقل حظا في هذا الشهر المبارك.  تعد مبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي إحدى أكثر المبادرات نشاطا وخدمة للمجتمع، حيث استطاعت الوصول لمحافظات المملكة كافة من شمالها ووسطها حتى جنوبها، وبذلك يمكن القول إنها وصلت بالفعل لقلب كل محافظة أردنية.
وفي المبادرة قسم خاص يسمى قسم البحث الاجتماعي، وهناك مندوب في كل منطقة من مناطق المملكة الأردنية الهاشمية يقوم بتسليم أسماء الأسر الأقل حظا لفريق البحث، حيث يقومون بإجراء دراسات وزيارات ميدانية للعائلات للتأكد من حاجتها للمساعدة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
د. رشا سلامة

فيديوهات أطفال غزة.. معايير غائبة

منذ 48 دقيقة
تعبيرية

هل يسبب اضطراب النوم سلوكيات عنيفة بأوقات النهار؟

منذ 56 دقيقة
الفنان عاكف نجم-(من المصدر)

عاكف نجم: الفنان الأردني يستحق فرصا مثالية تعبر عن ذاته وإبداعه

منذ 57 دقيقة
أرشيفية

"السمنة" حالة دماغية.. والجسد معرض لتغزوه الأمراض

منذ 58 دقيقة
الشاي الأبيض

فوائد صحية رائعة للشاي الأبيض.. يكافح السمنة والشيخوخة

منذ1 ساعة
Untitled-1

ما حقيقة تأثير العواصف المغناطيسية على الصحة؟

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الهجوم الأميركي على نتنياهو

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذا ما يهمسون به في عمان

ماهر أبو طير |اليوم

هل من شبهة دستورية في قوانين النقابات؟

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تحت خط الفقر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏صورة من وثيقة "روايتنا: طوفان الأقصى" - ‏‏(المكتب الإعلامي لحماس)‏

الرواية الرسمية لـ"حماس" (2)‏

ترجمات |منذ 49 دقيقة
سجن غوانتانامو

آخر رجال غوانتانامو: حقوق الإنسان بنسخة أميركية

ترجمات | منذ2 ساعة
‏نصب تذكاري في مدينة جنين يجسد خريطة فلسطين التاريخية - (أرشيفية) ‏

الإحياء الغريب لحل الدولتين: كيف تجلب حرب غير متخيلة السلام الوحيد المتخيل؟ (2-2)

ترجمات |18 آذار 2024
‏أطفال فلسطينيون ينتظرون الطعام في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 – (المصدر)

المجاعة التي تخيم على أفق غزة‏

ترجمات |16 آذار 2024
رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك - (المصدر)

مع احتمال نهاية عهده.. ما الإرث الذي سيتركه سوناك؟

ترجمات |16 آذار 2024
1710438304006951900

هل تفنى البشرية أم تصل إلى الما - فوق - إنسانية؟

ترجمات |15 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- قبل وبعد الإفطار

قبل وبعد الإفطار

شهاب 18 آذار 2024

شهاب

دوام رمضان 17 آذار 2024

حمزة حجاج-دوام رمضان

ستوري في شهر رمضان 16 آذار 2024

حمزة حجاج - ستوري في شهر رمضان

عزايم 15 آذار 2024

hajjaj copy

خلال أزمة رمضان 14 آذار 2024

15 copy
 
 