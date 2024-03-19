"باب الخير" التطوعية تضاعف جهودها لمساندة المحتاجين في رمضان

معتصم الرقاد

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عمان- يأتي شهر رمضان المبارك ليكون فرصة للإحسان والبذل والعطاء ومد يد العون لمن هم بأمس الحاجة إليها. ومبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي، تشكل نموذجاً مهماً وعنصراً فعالاً في المجتمع بمشاركة العديد من المتطوعين.عضو المبادرة فرح بسيوني، تقول إنه ومنذ أن تأسست مبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي في العام 2008، بترخيص من وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، عملت على استقطاب المبادرات والبرامج المستدامة في مساعدة الأفراد الأقل حظاً في المجتمع. وتضيف بسيوني "اليوم، نحن في نهاية الأسبوع الأول من شهر رمضان الكريم والذي تقوم فيه الجمعية بتكثيف مساعداتها لتصل لأكثر من 25 ألف شخص، حيث تميزت بالعديد من المبادرات والبرامج المتنوعة والمتميزة بطريقة تقديمها القائم على الإحسان والعمل التطوعي".وتشير مي محمد (عضو في المبادرة)، إلى أن أحد أهم أهداف المبادرة أن تصل لمأسسة العمل التطوعي، وتقوم على استقطاب شباب المجتمع ودمجهم في نشاطاتها لتنمية المسؤولية الاجتماعية وحب الإحسان والشعور بالآخرين بداخلهم لبناء مجتمع تكافلي متماسك.وتضم المبادرة أكثر من 700 متطوع ومتطوعة من خلال منصة "بيفول" التطوعية الدولية.يذكر أن نشاطات المبادرة في شهر رمضان المبارك متنوعة ومتسقة مع احتياجات الأسر الأقل حظا؛ حيث تشتمل على برنامج الإطعام اليومي للإفطار والذي يتم طبخه مع المتطوعين والمتطوعات في المطبخ الإنتاجي الذي تتعامل معه المبادرة، وتقديمه بأجمل صورة وبأعلى معايير الجودة والإحسان تحت مبدأ (كما نُفطِر؛ يُفطرون) إضافة لتقديم الحلويات المتنوعة لتكتمل وجبة الإفطار، بحسب أحد أعضاء فريق المبادرة فادي سعيد.وهناك برنامج "زكاتك كاش"؛ حيث يقوم فريق المبادرة بتوفير بيانات كاملة للأسر الأقل حظا للمتبرعين، لاختيار الحالة التي يرغبون بالتصدق بزكاة أموالهم لها، ثم يتم إرسال تقرير بما تم تقديمه نقدا لأسر.ومن ضمن برامج المبادرة أيضاً؛ برنامج "صفحتك بيضا" حيث يتم تبييض صفحة العائلات من الديون في البقالات ومحال الخضار أو الصيدليات في الأماكن الشعبية، إذ يتم الاتصال بهم وإخبارهم بعبارة "صفحتك بيضا".وأيضا برنامج "حلمي بتحقق" الذي يقوم على إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة وعمليات الماء الزرقاء للعيون وتركيب السماعات الطبية، وبذلك تحقيق حلم المرضى من أفراد العائلات المحتاجة في علاجهم.كما يسعى القائمون على المبادرة لتقديم السحور بشكل متميز ومتنوع للعائلات وبأفكار فريدة وما يعرف بجزء (التسالي) للأطفال الذين لا يمكن نسيانهم من الإحسان. وجميع هذه البرامج تأتي لتوفير الأعباء المالية وسد الحاجة للعائلات الأقل حظا في هذا الشهر المبارك. تعد مبادرة "باب الخير" للعمل التطوعي إحدى أكثر المبادرات نشاطا وخدمة للمجتمع، حيث استطاعت الوصول لمحافظات المملكة كافة من شمالها ووسطها حتى جنوبها، وبذلك يمكن القول إنها وصلت بالفعل لقلب كل محافظة أردنية.وفي المبادرة قسم خاص يسمى قسم البحث الاجتماعي، وهناك مندوب في كل منطقة من مناطق المملكة الأردنية الهاشمية يقوم بتسليم أسماء الأسر الأقل حظا لفريق البحث، حيث يقومون بإجراء دراسات وزيارات ميدانية للعائلات للتأكد من حاجتها للمساعدة.