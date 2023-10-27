الجمعة 27 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

باسم يوسف يشارك بجلسة حوارية ويوقع كتابه في "الشارقة للكتاب"

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باسم يوسف
الشارقة- _- يعيش جمهور الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، لحظات مميزة، في لقاء استثنائي مع الإعلامي الشهير باسم يوسف، حيث يشارك في جلسة حوارية، ويوقع كتابه "نادية في مغامرة ساحرة"، الذي يروي فيه قصة فتاة تحب جمع الدمى وتدافع عن تاريخ حضارتها المصرية رغم هجرتها مع عائلتها في سن السادسة إلى الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان
وتأتي الجلسة، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في إطار سعي المعرض إلى تقديم برنامج واسع يشمل فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تلبي اهتمامات الجمهور، وتشجعه على الاستمتاع بالقراءة والثقافة والفن، وتربطه مع مختلف الشخصيات التي أثرت المشهد الثقافي بأساليبها، سواء كانوا مبدعين أو مفكرين أو فنانين عربا وأجانب، وإبراز إسهاماتهم في تشكيل المشهد الإبداعي الإنساني.
من جراح قلب إلى نجم كوميدي
يعد باسم يوسف من أشهر الإعلاميين العرب، وقبل أن يدخل عالم الفن والإعلام، كان باسم يوسف جراح قلب متخصصاً في مصر، حيث تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة العام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى عالم الإعلام العام 2011، حين أطلق أول برنامج له على "يوتيوب" بعنوان  "The B + Show"، والذي حقق نجاحاً كبيراً أسهم في انتقاله إلى التلفزيون في العام 2012.
اختارته مجلة تايم من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم العام 2013. كما ظهر باسم يوسف في عدة برامج عالمية، مثل "ذا ديلي شو" مع جون ستيوارت، و"ذا ليت شو" مع ستيفن كولبير. يسعى باسم يوسف أيضاً إلى تثقيف جمهوره بأهمية التغذية والصحة؛ إذ أطلق قناة خاصة به على "يوتيوب" تحت اسم "Plant B TV"، حيث جمع بين خلفيته الطبية والإعلامية لإنشاء محتوى هادف بطريقة مبسطة. كما شارك في عدة حملات خيرية وإنسانية، مثل حملة "لا تغض بصرك" لدعم المكفوفين، وحملة "أطفالنا أمانة" لمكافحة العنف ضد الأطفال، وحملة "لا للتحرش" لمواجهة التحرش الجنسي. كما أنه زميل مقيم في معهد هارفارد للسياسة، حيث يقوم بإلقاء محاضرات وورش عمل.
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