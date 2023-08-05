باقة فرح "أردنية-سورية" على مدرجات "الشمالي"

معتصم الرقاد

اضافة اعلان

عمان- ليلة أردنية سورية على المدرج الشمالي، قدمها الفنانون: سامر أنور وسليمان عبود، وبحر رامي من سورية، ضمن مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ37.وقدم الفنان سليمان عبود أمسية تغنت بحب الوطن، مغنيا "حيالله ليالي الكيف"، تلاها بغناء "عندك بحرية" التي حظيت بتفاعل الجمهور وهتافه. وشارك الجمهور الفنان غناء "كبار البلد" بترديد كلماتها بصوت عال.واختار من أغاني الزمن الجميل أغنية العندليب الأسمر "أي دمعة حزن لا"، وختم بمقاطع لكوكب الشرق أطربت الجمهور بأغنية "انت عمري".وقدم صاحب الصوت القومي والمتمكن الفنان سامر أنور مجموعة من الأغاني الطربية، ومنها: "عاشقة وغلبانة" للفنانة صباح، ثم أغنية "حلوين من يومنا حلوين"، وبعدها أغنية "بحلم بيك أنا بحلم بيك"، ثم أغنية "اشتقنا والله اشتقنا".وعاد الى اللون الأردني بغناء "هلا وهلا بيك يا هلا" التي زادت أجواء المسرح تفاعلا وحماسا، وختم بأغنية "بين العصر والمغرب".وقام مدير المسرح الشمالي فراس خطاطبة، بتكريمه تقديرا لمشاركته في مهرجان جرش.وتضمنت الوصلة الغنائية الخاصة بالفنان سليمان عبود، أغاني وطنية وطربية كذلك، وبعد تقاسيم على الكمان قدمها قائد الفرقة الموسيقية الفنان د.حسين دغيمات، غنى الفنان عبود مقطعا من أغنية "أنا بتبع قلبي" للفنان الكويتي عبدالله رويشد.وقام نقيب الفنانين الأردنيبن محمد يوسف العبادي، ومدير المسرح الشمالي فراس خطاطبة، بتكريمه وتقديم درع المهرجان للفنان.الفنان بدر رامي، قدم وصلة من القدود الحلبية على الشمالي و"مع خمرة الحب" أدى رقصة السنبلة، وغنى "على العقيق اجتمعنا"، و"يا هويدلك"، و"سكابا يا دموع العين سكابا"، "والله الله يا جملون"، وختم بأغاني الدلعونا.واستمر الفنان بدر بوصلات الطرب والجمهور يتفاعل معه، وغنى "يا طيرا طيري يا حمامة" و"يا مال الشام"، و"قدك المياس".وبعد تقاسيم على القانون، قدم "قل المليحة بالخمار الأسود" التي استعرض فيها إمكانيات صوته، وغنى معه الجمهور أغنية "ابعثلي جواب".يذكر أن الفنان بدر رامي ابن حلب الذي تربى موسيقيا في مدينة فاس بالمغرب، قدم ليلة لا تنسى على المسرح الشمالي عنوانها الفن الأصيل، بدأ مسيرته بغناء القدود الحلبية، ومنها: ياذا الاقزام السمهري، والنبي يمه، ومالك يا حلوة مالك، وصيد العصاري. وقام مدير المسرح الشمالي فراس خطاطبة بتكريمه تقديرا لمشاركته في مهرجان جرش.