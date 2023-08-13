الأحد 13 آب 2023
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باقة فنية منوعة في ثاني ليالي مهرجان صيف عمان

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جانب من فقرات ليالي مهرجان صيف عمان -(من المصدر)
عمان- الغد- شهد الحفل الغنائي للأمسية الفنية الثانية من ليالي مهرجان صيف عمان حضورا جماهيريا كبيرا للاستماع لأصالة طرب الأغنية الأردنية الوطنية والتراثية للفنانين وسام وحسام اللوزي، والفنان محمد اربيحات.اضافة اعلان
وأبدع الثنائي الأردني وسام وحسام اللوزي على خشبة المسرح الرئيسي، في تقديم الوصلات الغنائية التي قابلها جمهور المهرجان بحماس عفوي أظهر الحب والذوق الرفيع للأغنية الوطنية والتراثية، بكلماتها وألحانها. 
وأبدع الفنان الأردني محمد اربيحات طرباً للوطن وتراثه بأغنيات لاقت تفاعلا من الحضور، فيما قدمت فرقة معان لوحات فنية شيقة من الفلكلور الأردني، جذبت اهتمام المشاهدين من الحضور، كما تم عرض العمل المسرحي "هونها بتهون". 
وفي المسرح المخصص للأطفال وبأجواء عائلية، عرضت مسرحية "عمو نظيف"، إضافة إلى تقديم شخصيات كرتونية. 
وتزخر فعاليات المهرجان بالعديد من الفعاليات، حيث يغني على المسرح الرئيسي الفنان محمود الدعجة، فيما تقدم فرقة "الأجاويد" عرضا فنيا، ومسك الختام مع الفنان نجم السلمان، كما تعرض في الساحة المخصصة للأطفال مغامرات ابو الريش، ودولاب الحظ.
وتستمر فعاليات مهرجان صيف عمان، الذي تنظمه أمانة عمان الكبرى، حتى الأحد 20 آب (أغسطس) الحالي، ووفرت الأمانة وسائط نقل مجانية من المواقف الخارجية المخصصة للمهرجان إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق. 
ويستقطب المهرجان الذي يقام للعام 15 على التوالي، نخبة من الأصوات الفنية الأردنية والعروض الفلكلورية من التراث الأردني والعمل المسرحي، مع توفير مساحة من الترفيه للأطفال. 
وأعدت الأمانة من خلال القائمين على إدارة المهرجان برنامج فعاليات منوعة على المسرح الرئيسي، من فقرات فنية غنائية وتراثية ومقطوعات موسيقية تحييها أسماء لامعة من الفنانيين والفرق الأردنية.
وخصصت الأمانة وقتا من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة مساءً طيلة أيام المهرجان أمام الأطفال بمحطات للألعاب والرسم على الوجوه ومنصات الفنون.
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