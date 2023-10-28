السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

برسومات وكلمات مؤثرة.. أطفال مادبا يساندون أقرانهم في غزة

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برسومات وكلمات مؤثرة.. أطفال مادبا يساندون أقرانهم في غزة
مادبا- كأقرانهم في المملكة، عبر أطفال محافظة مادبا بالمدارس والوقفات التضامنية، عن مشاعرهم وتعاطفهم ومساندتهم لأطفال غزة الأبرياء وسط الهجوم الوحشي الذي يشنه الاحتلال كل يوم وكل ساعة منذ إعلان الحرب على غزة.اضافة اعلان
شمل التضامن فعاليات عدة، إذ رفع الأطفال شعارات في المدارس تطالب المجتمع الدولي، بوقف الانتهاكات على القطاع وإدخال المساعدات من أدوية ومواد غذائية ووقود، مع تأكيد محاسبة الكيان الصهيوني على أفعاله غير الإنسانية.
وألقى طلبة قصائد عدة، فخرا بصمود الشعب الفلسطيني وبسالته وشجاعته في التصدي لانتهاكات الاحتلال الغاشم، رغم ما يواجهونه من أهوال، فهم ما يزالون يتمسكون بأرضهم ووطنهم.
وشهدت مدارس مادبا وذيبان في الطابور الصباحي، وقفات عدة للطلبة تضامناً مع الأشقاء الفلسطينيين رافعين أعلام فلسطين والكوفية الفلسطينية، منددين في الوقت نفسه، بقصف قوات الاحتلال للمستشفيات والمساجد والمدارس والمدنيين العزل وما نجم عنه من ضحايا.
وأكد الطلبة وقوفهم خلف جلالة الملك المعظم عبدالله الثاني ودعمه المطلق لمواقفه الثابتة والحازمة حيال القضية الفلسطينية، ومواقفه المشرفة التي تمثل الأردنيين جميعا في دعم أهل غزة في مواجهة الظلم والاحتلال الغاشم، معبرين بلغتهم الطفولية عن اعتزازهم بدور الأردن ومواقفه تجاه الأهل في غزة.
وأقامت روضة مدارس البطريركية الروم الأرثوذكس في وسط مدينة مادبا، وقفة تضامنية مع أطفال غزة شارك فيها العشرات من الأطفال الذين عبروا عن تنديدهم بالمجازر التي يرتكبها  الاحتلال، داعين ومتضرعين إلى الله أن يعم السلام في غزة.
وبدأت الوقفة التي شاركت فيها الكوادر التعليمية والإدارية في روضة المدارس، بالوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح الأطفال والنساء والمدنيين في غزة، وتخللت الوقفة رسم لوحات معبرة تحاكي ضمائر المجتمع الدولي والإنساني بوقف الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الأعزل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وعبرت الطفلة عفاف محمد أبو الغنم (5) سنوات، عن تعاطفها مع يتعرض له قطاع غزة من القصف المتواصل، والذي أودى بحياة الآلاف من الشهداء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ.
ويرى الطفل محمد طارق (9) سنوات، أهمية الأساليب التعبيرية من وقفات ومسيرات، التي تغرس القيم والأخلاق بنفوس المشاركين، وبخاصة الطفل الذي يجب أن يعلم بأهمية القضية الفلسطينية وقداسة المسجد الأقصى، وأن يكون له دور مهم في هذه القضية سواء برسم الرسومات التي تندد بما يحدث في غزة أو تسجيل فيديو نصرة لأهل فلسطين.
وادخر محمد جزءا من مصروفه وتبرع به لصالح المصابين في غزة، داعيا زملاءه للتبرع ومساندة المصابين.
"الله ينتقم من الاحتلال" بهذه الكلمات عبرت الطفلة آيل عثمان (7) سنوات، عن غضبها وحزنها لما يعيشه أطفال غزة، وقدمت "حصالة" جمعت فيها مبلغا ماليا منها ومن أفراد عائلتها، كمساهمة بتقديم دعم لأبطال غزة.
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