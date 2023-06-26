الإثنين 26 حزيران 2023
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بسبب دخان الحرائق.. هواء مونتريال بات الأكثر تلوثا بالعالم

الدخان يغطي سماء مدينة مونتريال - (وكالات)
الدخان يغطي سماء مدينة مونتريال - (وكالات)
 غطى دخان حاد مونتريال بسبب حرائق الغابات التي ما تزال نشطة في كندا، ما جعل من هواء هذه المدينة الهواء الأكثر تلوثا في العالم وفقا لشركة متخصصة في درس ملوثات الغلاف الجوي.اضافة اعلان
ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني أصدرته وزارة البيئة الكندية.
وهناك الكثير من الجسيمات الدقيقة إلى درجة أن مونتريال باتت المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، وفق شركة Iqair السويسرية المتخصصة في درس ملوثات الغلاف الجوي.
وبسبب الدخان، كان لا بد من إرجاء الكثير من الأنشطة. وقد أوصى السكان بوضع أقنعة وبالامتناع عن الأنشطة الخارجية.
وكتب لوك رابوين، رئيس بلدية بلاتو-مون-رويال في مونتريال، على "تويتر" أن "لجنة تنسيق إجراءات الطوارئ تطلب منا إغلاق حمامات السباحة والأحواض والمنشآت الرياضية الخارجية حتى ظهر الاثنين على الأقل".
وثمة 81 حريق غابات حاليا في كيبيك، 27 منها تعتبر خارجة عن السيطرة.
وقد اتسعت رقعة حرائق عدة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب الطقس الجاف ودرجات الحرارة المرتفعة.
وقالت جمعية كيبيك لحماية الغابات من الحرائق إن كثرة الدخان "تجعل تدخل الطائرات المزودة صهاريج والمروحيات أمرا صعبا"، مشيرة إلى أن أمطارا بـ"كمّيات كبيرة" يتوقع هطولها الاثنين أو الثلاثاء على شمال غرب المقاطعة.
والأربعاء يرتقب وصول 119 رجل إطفاء فرنسيا إلى كيبيك. وتشهد كندا عاما غير مسبوق لناحية الحرائق التي أتت على أكثر من 7.4 مليون هكتار منذ بداية كانون الثاني. -(وكالات)
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