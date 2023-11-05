بعدسات توثق الأحداث.. مصورون صحفيون يجسدون صوت الحقيقة في غزة

علا أبو الخير

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عمان- تحت وطأة التصعيد المستمر في قطاع غزة ودموية الأحداث، وتفنن العدو الصهيوني الغاشم بمختلف أشكال الظلم والقتل والدمار والتعذيب، ترصد كاميرات المصورين الصحفيين مشاهد متعددة وتنقلها للعالم يوميا، وتبثها للمشاهدين أولا بأول لتجسد أهوال الحرب ومآسيها.هذه الأحداث المتتابعة التي تكاد لا تهدأ للحظة، جعلت حسابات المصورين الصحفيين والنشطاء الإعلاميين على مواقع التواصل الاجتماعي في الصدارة، وحولتها لمصدر أساسي لنقل ما يدور في القطاع وإعادة نشره على نطاق أكبر.ومن خلال دورهم المهم والحيوي في الحرب، مثل المصورون صوت الضحايا في غزة ونقلوا حجم المعاناة فيها بأبلغ معاني الأسى والصمود، وكانوا هم الشهود على الحدث يعايشونه بكل تفاصيله وينقلونه للعالم.ولم يقتصر عمل هؤلاء على التصوير، بل وحتى ممارسة الدور الإنساني الذي أوجدته ظروف الحرب الجائرة، مثل تهدئة روع الأطفال ومحاولة رسم ابتسامة وسط الخراب، مساعدة فرق الإسعاف والإنقاذ في انتشال الأشلاء والأحياء من بين الأنقاض وغيرها من توزيع المعونات والتبرع بالدم، والتي جعلتهم يحظون بقبول كبير وشعبية واسعة في قلوب العديدين، ومنهم معتز العزايزة، صالح الجعفراوي، أيمن الجدي، مصطفى سعيد وغيرهم.وبدوره، يرى الصحفي أحمد جرار، أنه ومنذ اللحظات الأولى لاندلاع الأحداث في غزة، اشتعلت معركة أخرى ميدانها الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي، ولخصها جرار بوصفها "معركة بين روايتين"، إذ إن إسرائيل سعت لتقديم نفسها كضحية وإن كل ما تقوم به بذريعة الدفاع عن النفس، وروجت دعايتها المضللة للعالم بأنها تقضي على الإرهابيين.وكان لأولئك المصورين الفضل في تقديم الجانب الآخر من المشهد، على حد تعبيره، من خلال كاميراتهم وهواتفهم التي وثقت من قلب الميدان ما يجري من استهداف للمدنيين بالدرجة الأولى، وأن الغالبية الساحقة من الضحايا هم أطفال ونساء ومسنون.كما وثقت الصور والفيديوهات حجم المعاناة الإنسانية الكارثية المستمرة في غزة منذ 7 أكتوبر، وعبرت عن الألم والأسى الذي بات يسكن في أرجائها كافة ويكسوها بالركام، والذي حول البيوت الآمنة فيها إلى حطام يحمل أجساد الغزيين وذكرياتهم وأحلامهم وصدى أصواتهم.ووثقت الكاميرات العدوان الإسرائيلي على غزة ولحظات القصف الهمجي العنيف، التي تبدو للوهلة الأولى وكأنها مقطع خيالي من شدة فتكها وقوتها، وما يتبعها من مخلفات تحمل دم الأبرياء وصرخاتهم المدوية."يا ريته حلم.. يا ريته حلم"، هذا ما ردده طفل غزي في مقطع نشر قبل أيام، ظهر فيه الطفل وهو يرتعد ويبكي من هول ما رآه بعد القصف الذي حول بيتهم إلى أنقاض لا يعرف أين استقرت عائلته منها. وغيرها الكثير من المشاهد التي ترسخت في ذاكرة المتابعين، للحظات الصدمة الأولى، للحظات الفقدان، للحظات الوداع الأخير، ولحظات الألم الذي يفتك بأرواح الغزيين وأجسادهم."الصورة بألف كلمة"، هذا ما يؤكده جرار في حديثه، ويقول إن الصحفي شاهد عيان يوثق الحدث وينقله، ولولا وجود الصحفيين والمصورين في الميدان لبقيت الجرائم الإسرائيلية في غزة طي الكتمان.ويذهب إلى أن صور الغارات الوحشية على المدنيين والمجازر والقصف المروع والعشوائي على البيوت والأحياء السكنية، ومحاولات تهجير الناس، وقطع كل سبل الحياة عنهم، وقصف المستشفيات والمدارس والمساجد، جميعها أسهمت في نقل تلك الفظائع وتوثيقها بالصوت والصورة.ويشير، في السياق، إلى أن دور الصورة يتعدى وضع الحدث أمام أعين الناس وأمام الرأي العام وجعلهم على دراية كاملة بما يحصل حولهم، بل ويضعهم أمام المسؤولية الأخلاقية والإنسانية للتحرك، موضحا وجهة نظره بأن فيديو قصيرا من إحدى غرف الطوارئ في مستشفيات غزة يمكن أن يدفع بعشرات الآلاف إلى النزول للشارع، للتعبير عن غضبهم ومطالبة حكوماتهم بالتدخل لوقف المأساة في غزة. وهناك مقاطع عديدة من قلب مستشفيات غزة التي يقاوم فيها القطاع الصحي بأقصى إمكانياته، وما آلت إليه الظروف القاسية فيها إلى تحويل أرضيات المستشفى إلى أسرة جماعية تحتضن المصابين في حالات صحية صعبة وخطيرة. ونقل مصورون، عبر حساباتهم، مشاهد من الحياة اليومية في غزة، والتي أصبحت الممارسات الاعتيادية فيها استثنائية ومختلفة وتجلى ذلك في مقاطع وصور عديدة، على سبيل المثال، طوابير انتظار التكفين، لقطات الطبخ الجماعي في ملاجئ النزوح الجماعية، والأطفال الذين يلتمسون الفرح بعيدا عن قسوة الحرب."هاي المقبرة إلنا.. وحنندفن فيها"، هذا ما ردده أطفال من غزة ببراءة، وهم يلهون ويلعبون في المقبرة الجماعية التي ستحتضن أجساد الشهداء، متجاهلين بشاعة الحرب التي تعدت على طفولتهم.إلى ذلك، يبين جرار أن في تغطية الحروب دورين رئيسيين للمصور الصحفي؛ الأول في رصد التطورات الميدانية والعسكرية، والثاني في رصد تداعيات الحرب على الناس وكيف تأثرت كل تفاصيل حياتهم، كيف يعيشون تحت القصف والغارات، كيف يؤمنون احتياجاتهم الأساسية والبديهية من المأوى والماء والدواء وغيرها، وذلك لتحفيز الضمائر العالمية والمنظمات الإنسانية على التدخل.ويعتقد أنه من الضروري أن يرصد الصحفيون صوت الناس ويسلطون الضوء عليهم بعيدا عن صوت فصائل المقاومة، وكيف أن الناس ينظرون لهذه المعركة أنها معركتهم أيضا، وكيف أن الناس صابرون ويخوضون معركتهم بعزيمة وصبر وهم لا يلومون المقاومة، بل يلومون من يخذلهم ومن يتآمر عليهم.وعلى الرغم من الفظائع اليومية المتكررة، جسد الغزيون بقوتهم ومقاومتهم أبهى صور العزة والصمود الإنساني والثبات، "رغم الحصار، رغم الألم ورغم كل ما نمر به، ما نزال صامدين وما نزال نجعل من المستحيل بادرة أمل"، بهذه الكلمات عبرت سيدة غزية مقاومتها لظروف القصف والعدوان الصهيوني في مقطع لها، وهي تخبز لأطفالها "المناقيش" أمام منزلها معلنة تمسكها بالأرض والوطن.وبدوره، يرى أستاذ الصحافة والإعلام، الدكتور تيسير أبو عرجة، أن المهمة التي نهض بها المصورون في الحرب تعد في صميم العمل الإعلامي الذي يقدر أهمية الصورة في تسجيل وقائع الحرب وأحداثها ويومياتها، ولا سيما بما تمتلكه من قدرات تأثيرية في جماهير المشاهدين في أرجاء العالم المختلفة.ناهيك عن أن الصورة تتصف بالمصداقية، بحسب أبو عرجة، وتتناول جوانب مختلفة لجهنمية العدو في القتل والقصف، خصوصا في الأحياء السكنية والبنايات التي تهاوت على رؤوس ساكنيها من المواطنين الأبرياء.وكذلك، يعتقد أن الرأي العام العالمي خضع لعقود طويلة لتأثير الدعاية الصهيونية التي تتحدث عن الإرهاب العربي والإسلامي والتي لم تتورع بنشر الصور المفبركة والقصص الكاذبة والمزورة في الأيام الأولى من الحرب.ويكمل "التحول الكبير ما كان ليتم دون جهود المصورين والإعلاميين والمراسلين على حد سواء والذي أحدث استدارة مهمة لدى الرأي العام، وتيقنهم من هو صاحب الحق ومن هو الذي يمارس الإرهاب الحقيقي ضد الأبرياء العزل".ويختم الدكتور أبو عرجة حديثه لـ"الغد"، باستنكار حجم العداء على الصحفيين من طرف المعتدي، الذين قتل عدد كبير منهم دون مراعاة لطبيعة مهنتهم الإعلامية المقدسة التي تقتضي القوانين والأعراف الدولية حمايتهم وتمكينهم من أداء الرسالة الإعلامية في ظروف آمنة.ويتفق جرار مع الدكتور أبو عرجة، بأن هناك استهدافا واضحا وممنهجا للمصور الصحفي بوصفه شاهدا يحاول توثيق الأحداث ونقلها للعالم، ولولا هذه الأهمية الاستثنائية لهذا الدور ولما يمارسونه من دور مهم يفتك بالروايات الإسرائيلية لما تم استهدافهم من الجيش الإسرائيلي.كذلك الحال بالنسبة لقطع الإنترنت، فهو امتداد لمعركة نفسية يحاول العدو فيها التعتيم الكامل على ما يفعلونه من إجرام، ومحاولة منهم في إبعاد الشهود المصورين عن بث الحدث.وفي هذا الصدد، ينوه جرار إلى أهمية حرص المشاهد على التأكد من سلامة المعلومات والأخبار الواردة، والمتابعة من حسابات موثقة أو من جهات إعلامية معروفة بمهنيتها وتغطيتها الواقعية، أو من خلال حسابات تابعة لنشطاء إعلاميين في غزة، لعدم الوقوع في شرك التضليل الإسرائيلي وما تبثه من أكاذيب، تحديدا في الأوقات التي ينقطع فيها الإنترنت.