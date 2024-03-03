بعد حصوله على ميدالية اليوبيل الفضي.. القرالة: التكريم حافز لكل فنان

أحمد الرواشدة

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العقبة - أنعم جلالة الملك عبد الله الثاني بميدالية اليوبيل الفضي للفنان أنس القرالة، تقديرا لمساهمته في خدمة الأردن، ونشاطه التطوعي والشبابي الدائم وجهودة المتميزة التي بذلها خلال مسيرتة الفنية والاعلامية.وقال القرالة ان هذا التكريم هو تكريم لكل الفنانين الأردنيين وإنه يشكل حافزاً ليواصل مسيرتة الفنية، مشيراً إلى انه حاصل على عدة جوائز في المجالات الفنية والثقافية والاعلامية وشارك بالعديد من المهرجانات العربية والدولية.جاء ذلك خلال لقاء جلالته وجهاء وممثلين عن اهالي محافظة العقبة في ساحة القلعة المطلة على خليج العقبة يوم الاربعاء الماضي. وحقق الفنان أنس القرالة العديد من الانجازات الفنية على المستوى الدولي والوطني، حيث اختير كأفضل ممثل في مهرجان اون لاين الأول بمشاركة 26 دولة وحاصل على جائزة الموهبة في خدمة المجتمع من صندوق الملك عبدالله الثاني عام 2022 والمركز الثالث كأفضل معلق صوتي على مستوى الوطن العربي.‎ويشغل الفنان الشاب أنس القرالة حاليا رئيس قسم البث الاذاعي في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وحاصل على جائزة مؤسسة الحسين للسرطان للاعلاميين عام 2021 كأفضل تقرير اذاعي على مستوى الاذاعات الأردنية.‎وحول نشأته الفنية فبدأت منذ نعومة أظفاره من خلال مشاركته في الإذاعة المدرسية المستمرة وبالتحديد في يوم النشاط المدرسي، حيث قدم أول مسرحية بعنوان عمر بن عبدالعزيز والتي نالت إعجاب الإدارة المدرسية والكادر التدريسي وزملائه الطلبة ومن هنا بدأ الشغف والحب والالتفاف إلى عشق الفن والمسرح حيث كان عمره لا يتجاوز العشر سنوات وحصلت المسرحية بعد ذلك على أفضل عمل مسرحي في مدارس جنوب المملكة.‎ويمتلك القرالة موهبة الخطابة حيث شارك زملاؤه في المسرحيات المدرسية ثم استمر ذلك في الجامعة حيث قدم العديد من الأعمال المسرحية أثناء دراسته في جامعة مؤته ليواصل بعد تخرجه الانطلاقة في الاعمال الفنية‎وقادته الموهبة ليطرق بوابة الإبداع الدرامي والمسرحي بعدها عمل مبادرة اسماها مبادرة افلام قصيرة اي قضية مجتمعية مؤرقة يصنع منها فيلماً عمل عن المخدرات والعنف الاسري وثقافة العيب ومرض التوحد وغيرها.‎وحصل الفنان القرالة على جائزة أفضل ممثل عن فيلم "العودة" في المهرجان الدولي الأول "افلام أونلاين" بمشاركة 26 دولة حول العالم.‎وتقوم فكرة المهرجان بحسب القرالة على تصوير الأفلام وإنتاجها وإخراجها بطريقة (أون لاين)، للتأكيد على أن العالم باستطاعته التغلب على الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وأدت إلى توقف جميع الأنشطة وتطبيق التباعد الاجتماعي.‎وشارك القرالة في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية والأفلام السينمائية، حيث استطاع أن يترك أثرا واضحا في ذهن المشاهد الأردني من خلال الأعمال الفنية المنوعة التي شارك فيها.‎ويرى القرالة والذي تعلم الفن على يد كبار الفنانين مثل نبيل صوالحة وانور خليل وهشام حمادة وعبير عيسى الذين شاركهم أعمالهم.‎وحول مشاركته الفنية يقول القرالة بأنه شارك في أعمال مختلفة ومنوعة منها؛ مسرحية "أجراس" الموجهة للأطفال وهي من إخراج نبيل صوالحة، بالاضافة لمشاركته بـ14 فيلما مع معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية.‎وفيما يتعلق بالمسلسلات التي شارك فيها يعدد القرالة المسلسلات التي شارك فيها ومنها "نصف القمر" و"دبابيس زعل وخضرا"، "وين ما طقها عوجة" و"مرافئ الأمل" و"حكايانا"، "كرم العلالي" و"الحنين الى الرمال" و"عيال قحطان" إلى جانب مسلسل "بوابة القدس" الذي حصل على ذهبية مهرجان الخليج في مملكة البحرين، وهو من إخراج رضوان شاهين، بالإضافة الى مسلسل" مالك بن الريب" من انتاج المركز العربي.‎إما على الصعيد الكوميدي فشارك القرالة مع الفنان نبيل صوالحة في مسرحية "خلوة منسفية"، والتي عرضت في مهرجان العقبة الأول للثقافة والفنون. ومسرحية "الحق على مين" برفقة الفنان ابراهيم ابو الخير وناريمان عبدالكريم بالاضافة للمشاركة في مسرحية زين المها التي عرضت في مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في الإمارات العربية المتحدة.‎وعن كيفية انتقائه لأدواره يقول القرالة "عندما يعرض النص عليّ أقوم بقراءته وأتاكد من أن الدور يتناسب وشخصيتي، ولا يتعارض مع إمكاناتي وقدراتي ومبادئي، شريطة أن أجد نفسي من خلاله، ومن ثم أقبله".‎ويضيف "أقرأ النص بتمعن ودقة وأحاول جاهداً أن أفكر في كل كلمة في النص، لأنها تساعدني على الأداء الجيد".‎ويردف القرالة بأنه شارك في العديد من الأفلام منها: "فيلم تقليدي"، "شوفة عينك"، "مدمن"، "الوادي"، "الذاكرة"، خط التماس الذي شارك في مهرجان تريبكيا السينمائي في نيويورك وفيلم لما شفتك من اخراج آن ماري جاسر.شارك ايضا في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وحصل على افضل فيلم في مهرجان ابو ظبي السينمائي 2012. وشارك في ايام قرطاج السينمائي ومهرجان الفيلم الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي وجائزة اللجنة التحكيمية الخاصة في مهرجان القاهرة السينمائي. كذلك مهرجان سبارلو في البرازيل وفاز في مهرجان وهران في الجزائر بجائزة اللجنة التحكيمية حيث يرى أن السينما الأردنية سيكون لها مستقبل إذا ما توفرت الإرادة ورأس المال لصناعتها.‎ويطل الفنان القرالة هذا العام في العديد من الاعمال الدرامية ومنها مسلسل قضايا من البادية انتاج عصام حجاوي واخراج علاء ربابعة ومسلسل قضية رقم (1) من انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون واخراج محمد لطفي ومسلسل اختي وخلفتها من انتاج قناة رؤيا واخراج علاء اسماعيل والمسلسل الاذاعي البارود والصخر انتاج مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.‎أما على الصعيد الشخصي فيطمح بإنتاج أعمال تاريخية اردنية موثقة للأجيال القادمة.