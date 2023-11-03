بمصروف زهيد وألعاب يحبونها.. أطفال يشاركون بالتبرع لدعم أقرانهم في غزة

رشا كناكرية

اضافة اعلان

عمان - غمرت مشاعر الفخر والسعادة ثراء (33 عاما)، عندما أخبرها طفلها محمد (9 أعوام)، أنه تبرع بمصروفه كاملا لمساعدة أطفال غزة. وقالت: "عندما قال لي إنه تبرع، حضنته وبكيت، لم أكن متوقعة أنه وصل لهذه الدرجة الكبيرة من الوعي".وتوضح ثراء، أن طفلها كان يتابع مع أفراد العائلة الأخبار، ويطرح الكثير من التساؤلات عما يحدث في قطاع غزة، وكانت هي حريصة بدورها على زرع حقيقة القضية الفلسطينية في عقله وترسيخها، وما يفعله الاحتلال الإسرائيلي من أعمال وحشية في قطاع غزة.وتشير ثراء الى أنها حينما تطرح سؤالا على طفلها عن دافعه للتبرع، يخبرها أنه يريد أن يساعد الأطفال في غزة وإن كان بمبلغ بسيط، مقتبسة منه "حتى يا ماما لو المبلغ شوي بس هيك بكون ساعدت غيري".وتبين ثراء أنه أخبرها كذلك أنه ليس هو فقط من تبرع، إنما هنالك الكثير من أصدقائه شاركوا وتبرعوا، كما أنهم اتفقوا على الاقتطاع من مصروفهم كل يوم لجمع مبلغ أكبر والتبرع به.وتصف ثراء أن شعورها بالفخر يتضاعف عندما يشعر طفلها بالآخرين وبمعاناتهم ويريد أن يساعدهم، هذا التعاطف الكبير الذي وجد داخل قلب طفلها أشعرها بأنها استطاعت أن تحقق إنجازا في تربية طفلها بالطريقة الصحيحة.بينما صفاء (29 عاما)، فقد كانت فرحتها بطفلتها كبيرة ولا توصف، على حد قولها، إذ طلبت منها طفلتها ليان (8 أعوام) أن تجمع ألعابها معها لأنها تريد أن تقدمها لأطفال غزة ليلعبوا بها.وتشير صفاء الى أن طفلتها ليان جمعت ألعابها لتتبرع بها، حتى الأحب إلى قلبها، قررت أن تستغني عنها لأجل أطفال غزة.وبخطوات مليئة بالفرحة، توجهت طفلتها ليان برفقتها لمركز الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية لتتبرع بألعابها والابتسامة تعلو على وجهها لأنها سترسم بسمة على وجوه أطفال غزة، وتقول صفاء، إن هذا اليوم سيخلد في ذاكرتها، فهو اليوم الذي كبرت فيه طفلتها.وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية أطلقت، وبالتعاون مع وزارة الداخلية، حملة لجمع التبرعات للأهل في غزة من خلال حسابات الهيئة في بنك الاتحاد وكذلك استقبال التبرعات العينية من خلال مراكز المحافظات في كل محافظة وبالتنسيق مع الحكام الإداريين.وقد صرح أمين عام الهيئة الدكتور حسين الشبلي، في بيان سابق، أنه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز الإمدادات الطبية والإغاثية العاجلة لقطاع غزة، استنادا الى قوائم الاحتياجات التي ترد من وزارة الصحة الفلسطينية والجهات الرسمية العاملة في القطاع.وبدوره، لفت الشبلي الى أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية من خلال مراكز المحافظات، لغايات استقبال التبرعات النقدية والعينية؛ حيث تم تعميم كافة أسس التبرعات والمواد التي سيتم استقبالها وتجهيزها ليتم إرسالها الى الأهل في غزة، إضافة الى تحديد أرقام هواتف للإجابة عن الاستفسارات كافة.وأشارت الهيئة، في بيان سابق، الى أنه سيتم تأمين وصول المساعدات من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي.وفي ظل الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، لم يكن الأطفال بمعزل عنها وكانوا شاهدا على كمية الدمار والمعاناة التي يعيشها أطفال بأعمارهم، وهذه المشاهدات الإنسانية أشعلت في داخلهم فتيل الرغبة في المساعدة.وبين الدعاء لهم والشعور بهم، هنالك أطفال اختاروا أن يقدموا يد العون ويرسموا البسمة على وجوههم بالتبرع بمصروفهم البسيط وألعابهم الأحب إلى قلبهم.ومن الجانب التربوي، يبين الدكتور عايش نوايسة، أن تعاطف الشعوب الإنساني يعد إحدى القضايا المهمة التي نتحدث عنها اليوم مع الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، مبينا أن المشاهد الإنسانية التي نراها على الشاشات لحالات الدمار والمعاناة تعيد إحياء المبادئ الإنسانية عند الشخص.وبدوره، يؤكد نوايسة أن رغبة الأطفال في التبرع هي سلوك إيجابي يحيي لديهم التكافل الاجتماعي والشعور مع الآخرين، لذلك الأصل أن نعظم هذا السلوك ونشجع أبناءنا عليه على مستوى الأسرة والمؤسسات التربوية والمجتمع ككل.ووفق قوله، على المدى البعيد، ننشئ جيلا متماسكا، وهذا بدوره يؤثر على الأمن والسلم العالمي, مبينا أنه عندما يتم توجيه الأطفال بهذه الطريقة، فأنت بذلك تنشئ جيلا مؤمنا بالإنسانية وبقضيته وبالعدالة والمبادئ بعيدا عن العنف والتطرف.ويؤكد نوايسة أنه يقع على عاتق الأهل أن يشجعوا أطفالهم على التبرع، والأصل إذا أخبر الطفل أهله أنه يريد أن يتبرع في مدرسته لأطفال غزة، فعليهم أن يقدموا له مبلغا أكبر بحسب قدرة الأسرة، وإن كان مبلغا زهيدا ولكن المقصود منه "كيف تربي ابنك على قضية تتعلق بالتكافل الاجتماعي والإنسانية بشكل عام".ووفقا لذلك، تتكرس لدى الطفل ثقافة الشعور مع الآخرين والتعاطف والتعاضد التي هي بالأساس صلب الديانات، ومنها الديانة الإسلامية التي تدفع للتعاضد والتكاتف مع الآخرين. وحينما يمارس الأب السلوك ويجعل طفله كذلك يمارسه ويشجعه عليه، فإنه بذلك يخلق ويرسخ سلوكيات جيدة.ويعتبر نوايسة أن أفضل ما قد تفعله الأسر للتفكر في السلوك وتعظيمه ونشره، أن يتم تجسيده من خلال الممارسة المباشرة.ومن الجانب النفسي، يبين الدكتور علي الغزو، أن الدوافع التي تقود الفرد تتعدد، وخاصة لدى الأطفال، للإقدام على التبرع، ويأتي في الدرجة الأولى تربية الأهل وطريقة التنشئة، فهي تلعب دورا كبيرا في غرس القيم الإيجابية، الى جانب التعاطف مع الآخرين.ويرى الغزو، أنه من الطبيعي أن يصل الطفل الى هذه المرحلة الكبيرة من الوعي وأن يشعر بالطفل الآخر، خاصة في ظل ما يراه عبر شاشات التلفزة والهواتف، فالسوشال ميديا الآن أصبحت متاحة للجميع وفي رؤية معاناة الشعب والأطفال في غزة.ووفق الغزو، فإن دافع الإنسانية والقيم التي تربى عليها الطفل، تقوده لأن يتبرع، بمعنى أنه عندما يرى طفلا يجمع ألعابه من تحت الدمار يشعر أنه يريد أن يشارك ألعابه معه، خصوصا في ظل حملات التوعية التي تنشرها جميع المؤسسات المختلفة، فهذا الأمر يدفعه لأن يساعد ولو بشيء بسيط.ويذكر الغزو، أن الحملة التي قامت بها المؤسسات الإعلامية والإذاعية، مؤخرا، كانت مؤثرة لمساعدة أطفال غزة، وهذا يدل على أن التنشئة الأسرية الصحيحة هي التي تولد لدى الأطفال هذه الدوافع وبوقفة إنسانية مع الآخرين.ويشير الغزو إلى أنه، وعلى المدى البعيد، يصبح الطفل أكثر وعيا وإحساسا بالآخرين، كما أنه يبتعد عن الأنانية، ويقول "نحن الآن في حالة الحرب، وهذه الأجواء تنعكس على مجمل حياة الطفل الاجتماعية فيما بعد، وسوف يكون هذا السلوك حاضرا في المواقف الصعبة وفي أبسط الأمور حتى على مستويي المدرسة والجامعة، فهي ستكبر وتنمو معه مع مرور الزمن".ويؤكد الغزو، أنها خصال حميدة يكتسبها الأطفال، وبالنهاية سوف تنعكس على المجتمع، فهذا الطفل الذي يمتلك القيمة الإيجابية سيعكسها على مجتمعه.ويشير إلى أن هنالك مجموعة من المشاعر التي يعيشها الطفل، عندما يقدم على التبرع ويتخيل اللحظة التي سيعيشها الطفل الآخر.ويختتم الغزو حديثه، قائلا إن الطفل يستشعر الفرح والحزن ويتأثر بكل ما يراه، وهنا دورنا كأسر أن نركز على تأثير هذه الأفعال على شخصية الطفل فيما بعد، وبمجرد أن يتولد لديه شعور أن الآخرين يعاملونه بوعي، فإنه ينمي لديه الحس بالمسؤولية والثقة بالنفس، وهذا ينعكس على شخصيته بشكل أكبر.