الإثنين 30 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بمنسوجات سلكية هندسية.. التشكيلية زواتي تصوغ الواقع وتحاكي الإنسان

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جانب من المجسمات التي تشكلها زواتي بالأسلاك المعدنية-(من المصدر)
عمان- بأناملها المبدعة ورؤيتها الهندسية الواسعة، الفنانة لينا زواتي تطوع الأسلاك المعدنية في إنتاج قطعا فنية ومنسوجات سلكية تحاكي بها الإنسان وتجسد نشاطاته اليومية، لتحول الأسلاك إلى تحف ومجوهرات بطابع فريد غاية في الجمال.اضافة اعلان
زواتي الحاصلة على شهادة جامعية في الهندسة المعمارية والتصميم من الجامعة الأميركية في بيروت، برعت في توظيف موهبتها الفنية وعلمها في التصميم، في "فن الأسلاك المعدنية"، وهو فن قديم حديث يقوم على لف الأسلاك المعدنية وربطها ببعضها البعض لتحويلها إلى نمط هندسي معين أو تشكيل صورة محددة.
ويستخدم هذا الفن الذي يمتاز ببساطته وجماليته ودقته، في إنشاء تشكيلات ومجسمات وديكورات وإكسسورات مصنوعة يدويا، ويشتهر هذا الفن في أوروبا وفقا لزواتي، وهناك تعرفت عليه وبدأت في تعلمه بشكل ذاتي، ومارسته منذ ما يقارب العشر سنوات والتي ابتكرت خلالها مجموعة من الأعمال المميزة.
في حديث المهندسة الفنانة مع "الغد" تقول:"الهندسة نوع من أنواع الفن.. وتمزج ما بين الخط واللون والشكل، كما يمكن للفنان من خلالها أن يعبر عن رؤيته ويجسدها". 
وتعود إلى بدايتها مع هذا الفن حيث كانت تنسج "الزرديات" أو ما يعرف بالدوائر السلكية الفضية والبرونزية والنحاسية، وتشكلها معا لتصنع الحلي المعدنية والمجوهرات اليدوية، باستخدام التقنيات التقليدية لتسلسل "الزراد" المتصلة مع بعضها البعض على هيئة خطوط معدنية، تشبه في تكوينها الدرع الواقي الذي كان يرتديه الجنود قديما في ساحات المعركة.
ومن ثم طورت زواتي عملها في الزرديات الدائرية المتشابكة التي تتكون في هيئتها على شكل دوائر متداخلة في شكل هندسي جميل، والتي تضيف عليها بعض اللمسات الجمالية وتضمنها في القطع مثل الخرز الملون، لتصنع قلائد وأساور وأقراطا مميزة لمن ترتديها.
تصمم زواتي المجسمات التي تجسد نشاطات الفرد اليومية، منها ما يظهر وهو يمارس الرياضة برشاقة، وآخر يتأمل بهدوء وسلام، وأيضا هناك من يقوم بعمل يومي، وآخر يقرأ الجريدة، وأم تحمل طفلها وتلاعبه بمحبة وغيرها من المشاهد التي تضفي شعورا في الحركة والحياة.
وفي السياق ذاته، تشير إلى تركيزها على استخدام "الخط البسيط" في أعمالها كافة، لخلق شعور في الحركة وإضفاء عنصر الحياة على المجسمات الجامدة.
ويعد الخط البسيط من أشكال الفن والهندسة المستخدم في إضافة تأثيرات متنوعة، لخلق شعور معين أو إيصال فكرة ما للمشاهد، ومنها تأثيرات الحركة وتأثيرات الحجم وتأثيرات الاتجاه وغيرها.
وتعتمد زواتي في النحت السلكي، على استخدام السلك البسيط البارد (أي من دون حرارة أو لحام) وعلى مجموعة من الأدوات البسيطة كالمقص و"الزرادية".
وتوضح، "أكون من الأسلاك طبقات متعددة وخطوطا متداخلة، من خلال لف السلك المعدني بشكل يدوي، حتى أحصل على الشكل المرغوب". مبينة أنها في بعض الحالات تستعين بـ"الزرادية" للثني، والمقص لقص بعض الأجزاء وقطعها.
وكذلك الحال بالنسبة للإضافات الجمالية التي تضيفها على القطع، جميعها مصنوعة من الخامة المعدنية ذاتها وبالطريقة ذاتها بحسب زواتي، على سبيل المثال الجريدة تم تشكيلها من سلك "المنخل" المتعارف عليه.
وإلى جانب التشكيل السلكي وفي خضم السعي نحو إيجاد وسائل جديدة وأدوات مختلفة للتعبير، اتجهت زواتي إلى الرسم الزيتي، والذي وجدت في إنتاجه موهبة فنية نمت من خلال الممارسة، وقدمت العديد من اللوحات الفنية التي جسدت العمق الإنساني وعبرت عن المرأة على مدى سنوات.
وتبين، "يأتي إلهامي من الحياة اليومية، ومن الأنثى في تكوينها والتي تستحوذ على جزء كبير في كل ما أنتجه، وتأثري بالأسلوب الأنثوي، يعود لقربي من بناتي وأخواتي، إلى جانب الطاقة الأنثوية ودعم النساء المقربات الذي كان دائما يحوطني، وأحظى به بشكل مستمر".
وتعود للقول: "أحببت الرسم منذ الصغر وهو يجمع اللون والخط والتصميم أيضا، وله خصوصيته في التعبير، ولكن تفرغي الفعلي له جاء بعد انضمامي إلى مجموعة من الزملاء في القطاع الفني ومن خلال الورشات الفنية التي ساعدتني على اكتشاف جوانب فنية لم أكن اكتشفتها بعد". 
وهنا تشير إلى مجموعة الفنان الأردني التشكيلي فريد فخر الدين، والتي يقدم من خلالها الدعم والمساعدة لذوي المواهب لتطوير مهاراتهم ورؤيتهم الفنية، والتي يوظف فيها ثمرة علمه ورحلته الفنية الطويلة في هذا المسعى.
يذكر أن للفنانة التشكيلية لينا الزواتي، مشاركات عدة في معارض فنية في الأردن وفي لبنان، وصرحت لـ"الغد"، أنها تعمل في الوقت الحالي على التجهيز لمعرض فردي للرسم في العاصمة عمان، ينطلق خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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