"بنك طبي خيري" يوفر معدات طبية مجانية تخفف آلام المرضى المحتاجين

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عمان- تبقى أبواب الخير مشرعة، لا تقفل أمام من ينتظر الدعم والعون والتخفيف من أوجاع قائمة، كما في مشروع "بنك العماد" الذي يقدم مساعدات طبية قد تكون أداة النجاة التي تنقذ المريض من أمواج الألم المستمرة.أول من أمس، وفي حفل يمتلئ بمشاعر الفرح والسعادة، انطلق أول بنك خيري للمساعدات والأجهزة الطبية، بحضور جمع من المهتمين والمتبرعين. وتحدثوا خلال الحفل عن إصرارهم بدعم اللبنة الأولى للمشروع الذي يأتي ضمن تحدي الريادة المجتمعي الذي أطلقته جمعية باب الخير للعمل التطوعي، في موقع الجمعية في عمان.رئيس الهيئة الإدارية في جمعية باب الخير ماهر الغريب، تحدث عن مشروع "بنك العماد" الذي يعد أحد أشكال الصدقة الجارية التي يحرص الكثيرون على أن يكونوا جزءا منها، وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الطبية، التي قد يجد محتاجوها نقصاً بالكثير منها، وكانت هذه الفكرة حصاد أفكار من منتسبي الجمعية المتطوعين للمحتاجين من مختلف الفئات."بنك العماد"، هو مشروع طبي خيري يهدف إلى إعارة مجموعة واسعة من المستلزمات والمعدات والأجهزة الطبية على المحتاجين بشكل مستدام ومستمر، حيث يتم ذلك ضمن آلية معتمدة ومنظمة، وعندما يستفيد المحتاجون من هذه المستلزمات الطبية وتتحسن حالتهم، يتم إعادتها إلى المشروع لتوزيعها على المحتاجين الآخرين بعد تنظيفها وصيانتها.الهدف من ذلك، وفق الغريب، هو توفير المستلزمات الطبية الضرورية للأفراد المحتاجين وتحسين جودة حياتهم ورعايتهم الصحية، وذلك بهدف بناء مجتمع صحي أكثر شمولية ورعاية للأفراد من ذوي الإعاقة والمرضى من خلال توفير المستلزمات الطبية الضرورية لهم، بشكل مجاني ومستدام، والسعي نحو تعزيز رعايتهم الصحية وتمكينهم من الاستقلالية.ويمكن للعديد من الفئات أن تستفيد من هذا البنك الطبي، ويمكن زيارته في مبنى الجمعية، أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص، والاطلاع على ما يضم من معدات طبية متنوعة، حيث يمكن للمرضى التعامل بشكل مباشر مع الجمعية والوصول إلى حاجتهم.وتعد جمعية باب الخير للعمل التطوعي، إحدى أهم الجمعيات الخيرية في الأردن، والتي تقدم مساعداتها على مدار العام، عدا عن المساعدات الموسمية التي تختلف بمدى حاجة العائلات المعوزة لديها. بيد ان مشروع "بنك العماد"، كان فارقا في مجال العمل الخيري، خاصة وأنه جاء من خلال فكرة مستوحاة من متطوعيها الشباب، الذين يعملون ليل نهار في تقديم أقصى درجات المساعدة للمجتمع.قال الغريب إن "بنك العماد" جاء بعد أن تم طرح الفكرة، من خلال "تبرع عائلي" ليكون انطلاقة لهذا البنك، وتزويده بمختلف المعدات، التي يمكن ان يستفيد منها غير المقتدرين ماديا والذين لديهم تقرير طبي من جهات مختصة معتمدة تؤهلهم للاستفادة من محتويات البنك، وذلك ضمن قوانين وشروط تضبط عملية المساعدة، بالإضافة إلى أن باب التبرع مفتوح لدى أي شخص يرغب بتزويد البنك بالأجهزة الطبية التي يُعاد استخدامها وصيانتها لضمان أن يستفيد منها أكبر قدر ممكن.ولضمان حفظ حق "المتبرع" بأن تصل "صدقته الجارية" إلى من يستحقها، يتم متابعة الجهاز الذي تم التبرع به، ومتى تم إعارته وإعادته، وصيانته كذلك، من خلال "باركوود" يساعد في ذلك، كون هناك بعض المواد والأدوات الطبية التي يتم استهلاكها ما بين الحين والآخر، ومن يرغب بإعادة التبرع لديه القدرة على ذلك في أي وقت.مدير المشاريع في جمعية باب الخير للعمل التطوعي سعيد صيدي، تحدث عن تفاصيل محتويات البنك، إذ بين أن المعرض يحتوي حاليا على أكثر من 50 صنفا وأكثر من 500 أداة وجهاز ومستلزم طبي، ومنذ يوم أول من أمس، تم الإعلان عن الانطلاقة وبدء استقبال طلبات الإعارة والتبرعات العينية والنقدية والفرص التطوعية في المشروع.وعن نوعية بعض تلك المحتويات بين صيدي وجود أجهزة فحص السكري، جهاز سحب سوائل، جهاز ضغظ الكتروني، فرشة طبية، سرير طبي، كرسي متحرك، كرسي حمام، عكاز 4 ارجل، تحت الابط /كبار، تحت الابط / صغار، مشايه، ووكر، تبخيرة، ضغط المسالك الهوائية الإيجابي ثنائي المستوى، ضغط المسالك الهوائية الإيجابي المتواصل، تبخيرة محمولة للأطفال، حفاظات كبار سن، محاليل أجهزة التبخيرة، كمامة الوجه الكامل، كمامات، بلاستر طبي وشاش تغيير الجروح.ومن خلال الموقع الإلكتروني المجهز بطريقة المعرض الافتراضي والمتميز بسهولة الاستخدام يستطيع الكثير من المتابعين أو الراغبين بالإطلاع كل ما يحتاجونه، حيث تم تصميم هذا الموقع الافتراضي بطريقة تُسهل على محتلف الفئات أن تستفيد منه وتقديم طلبات الإعارة لديها، أو حتى التبرع الموقع الإفتراضي.كما عمدت الجمعية إلى توفير كادر كبير مؤهل لصيانة الأجهزة الطبية وإعادة تعقيمها، كما يستطيع الفريق التطوعي مساعدة أهل المريض في توصيل الجهاز وتركيبه، كما يتم توفير كُتيب خاص لتعليم المريض كيفية الاستخدام، ومختلف التفاصيل المتعلقة به.ومن باب زيادة مفهوم العمل التطوعي لمختلف الفئات والوظائف، تقوم جمعية باب الخير بتوفير فرصة التطوع لمن يرغب بذلك، وخاصة ممن هم في القطاع الطبي، الذين لديهم الرغبة في زيارة المريض أو متابعة حالته الصحية، وما يحتاجه، ويتم التشبيك ما بين المريض والطبيب أو الممرض، أو المعالج الطبي، عدا عن توفير الجمعية رعاية منزلية، أو ما يسمى بـ "الرعاية التلطيفية للمريض".ويشار إلى أن جمعية باب الخير تقوم بتقديم المساعدات العينية والتمكينية للمرأة والشباب، ولمختلف الفئات، ولديها العديد من المشاريع التنموية الخيرية التي تتعلق بذلك، ومنها "صفحتك بيضاء" لتسديد الديون، ومشروع ترميم البيوت، وتأهيل المرأة بالفرص الإنتاجية، عدا عن الدعم للأنشطة البدينة والرياضية للأطفال، ودعمها، بالإضافة إلى المساعدات بكافة أشكالها.