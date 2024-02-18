الأحد 18 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"بوابة الشمال".. متطوعون يساندون المجتمع المحلي

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"بوابة الشمال".. متطوعون يساندون المجتمع المحلي
عمان-  عبر مجموعة من المتطوعين؛ تسعى مبادرة "بوابة الشمال" الخيرية لتقديم المساعدات والرعاية لذوي الإعاقة والأسر الفقيرة ورعاية كبار السن من خلال فريق متكامل يقدم المساعدة الانسانية، وفق ما يقوله مسؤول المبادرة عمار القاضي.اضافة اعلان
وقال القاضي إن فريق المبادرة عمل على إنشاء مشغل تطريز إلكتروني، ومركز التربية الخاصة، وتنظيم مؤتمرات أهمها مؤتمر يناقش مرض التوحد، وظاهرة التسول، وأيضا عن البيئة.
وأقامت المبادرة 51 يوما طبيا مجانيا شمل توزيع أدوية مجانية وكشف مجاني تحت إشراف وزارة الصحة ومؤسسة الغذاء والدواء الأردنية.
وذهب القاضي إلى أن فريق المبادرة قدم محاضرات ودورات في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب أهمها دورات في الخياطة والتطريز الإلكتروني،
 ودورات في فنون الطبخ، ودورات في التجميل والحلاقة للسيدات، وفي الإسعافات الأولية، وفي تصنيع دمى الأطفال، كما تم توزيع مساعدات شملت أثاثا وأجهزة طبية، وتوزيع الملابس ضمن حملة دفء الشتاء، كذلك توزيع الكاز وصوبات وبطانيات وجرار غاز على عائلات محتاجة.
كما تم إطلاق مبادرة طبية باسم "درهم وقاية خير من قنطار علاج"، وتم تقديم مساعدة لاأثر من 150 مريضا عبر توفير علاجات طبية بالمجان. 
وتسعى المبادرة لتنفيذ خطط مستقبلية تتمثل بإقامة عيادة طبية شبه مجانية لمساعدة أسر فقيرة ومحتاجة في محافظة إربد، وتطوير مشغل التطريز الإلكتروني وإقامة مشغل خياطة، وتوفير مساعدات مجانية لأكثر من 250 أسرة.
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