"بيت البيروتي" حلقة وصل نابضة بين الماضي والحاضر وسط مادبا

أحمد الشوابكة

يشكل "بيت البيروتي" في وسط مدينة مادبا تحفة فنية معمارية وسيمفونية تراثية ومعلماً من معالم المدينة التاريخية والحضارية والسياحية، ما دفع وزارة السياحة والآثار إلى استملاكه من مالكي هذا البيت وترميمه مع الحفاظ على طرازه المعماري الكلاسيكي القديم الذي يعبر عن أصالته وعراقته وتفرده بفن العمارة المدهش.

وقد تم تحويل البيت، إلى مشروع استثماري لأحد المستثمرين بالتجارب السياحية، ليكون نقطة جذب للسياح وسكان المدينة للاطلاع على مبنى مأخوذا عن الطراز المعماري القديم.

يتناثر من أروقة وزوايا "بيت البيروتي"، عبق الماضي الذي يحاكي فن العمارة التقليدية لمجتمع مادبا، وبخاصة أنه يروي حكايات وقصصاً من ذاك الزمن الجميل بسحر بنائه المتميز؛ ليبقى موجوداً وشاهداً مستمراً للأصالة والعراقة كونه يقع داخل حدود مركز زوار مادبا (نقطة انطلاقة السياح إلى المواقع السياحية والأثرية داخل مدينة مادبا)، حيث مرت سنوات طويلة على بناءه وما يزال صامداً أمام عوامل الزمن وتغيرات الأحوال الجوية التي شهدتها المدينة، ليحمل البيت رسالة عميقة لا تقف عند البناء، إنما تتعدى ذلك، كونه يحمل طابعاً قديماً ينتقل إلى زمن غير زماننا ويقدم لنا صورة موجزة عما كانت عليه الحياة عبر ذاك الزمن، وفق عدد من زوار "البيروتي".

بدوره أشار الشاب ليث عبد الحافظ، إلى أهمية البيوت القديمة والتراثية وإعادة ترميمها من دون تشويهها؛ كي تحفظ لمسات طرازها المعماري بصورة جميلة، من دون طمس أي شيء من قيمة البيوت، مثنياً على دور وزارة السياحة والآثار في عملية استملاك البيوت التراثية وإعادة ترميمها وتشغيلها كمنتج استثماري، وليس بيت "البيروتي" هو فقط الذي تم استملاكه بل هناك دار السرايا وبابور القصار وغيرهما الكثير.

ولفتت طالبة الهندسة المدنية في الجامعة الهاشمية إسراء طالب، إلى أهمية المحافظة على المباني التراثية والقديمة، لأنها تحتوي على قصص وحكايات عبر الحقبة الزمنية لهذه المدينة التي تعتبر متحفاً متنقلاً، مبينة أن بيت البيروتي أعاد آلة الزمن إلى الماضي العريق لهذه المدينة العريقة، فمن خلال التجارب السياحية في محتوى البيت هناك وقت للاستمتاع بهذه التجارب التي ليس لها مثيل وبخاصة في ظل وجود حرف يدوية وأنشطة تفاعلية منها تراثية، وتعلم غزل النسيج إلى جانب التعرف إلى ثوب سيدات مادبا التقليدي، الذي كانت نساء مادبا ترتديه قديما، إضافة إلى مهارة رسم الحناء وفن الفسيفساء.

أما السائح البريطاني روبرت مارك فقال: "أبهرني هذا البيت الذي يحمل في طياته العديد من الذكريات التي مرت على هذه المدينة ذات التاريخ العريق وتنوع الحضارات التي مرت على المدينة، كـ"البيزنطية والرومانية والعثمانية"، ولا يمكن أن ننكر التاريخ"، مضيفاً: "جميل هذا الاهتمام بالمحافظة على البيوت التراثية وطرازها المعماري المتين رغم التغييرات الجوية التي حدثت عبر السنوات التي خلت، فما تزال هذه البيوت شاهدة على تاريخ وتطور المدينة الصامدة".

واكتفى السائح الإيطالي فرانكو بليو، وهو يتجول داخل أروقة بيت البيروتي ومجموعة من السياح لمشاهدة ما يحتويه البيت من تجارب سياحية، بالقول: "هذا النمط يأسرني ويأخذني بالتاريخ إلى عقود طويلة مضت، كأنني أعيش في الماضي القديم".

من هنا نرى أن البيت البيروتي بثوبه الجديد الملائم لطرازه المعماري أصبح نقطة جذب لزوار مدينة مادبا من دون استثناء إلى جانب السياح الأجانب، لما تحتوي أركانه من عبق الماضي الجميل، حيث النوافذ المقوسة والزجاج الملون، والثريا التي تحمل عبق الماضي تتدلى من السقف العالي للبيت الذي يعد من أقدم بيوت وسط مدينة مادبا.

وتلامس أركان البيت الذي يقدر تدشينه بما يزيد على مائة عام، روح المكان وعبقه بما يحتويه من تراثيات مستمدة من البيئة الأردنية، تذهل الزوار المحليين والأجانب إليه، بعد أن قامت وزارة السياحة والآثار بإعادة ترميمه وافتتاحه من خلال طرحه كمشروع استثماري سياحي لإعادة الألق إلى وسط مدينة مادبا الذي يختزل الكثير من الأحداث والحكايات، مشكلاً مقصداً للإبداع في الشأن المتعلق بالعادات والتقاليد التي تعيد إلى وسط المدينة دورها حاضنة تراثية اجتماعية ثقافية وسياحية، وفق مدير سياحة مادبا وائل الجعنيني.

وأضاف الجعنيني، أنه يوجد مراعاة بعملية الترميم لاستخدام مواد غير مضرة بالحجر من خلال الاعتماد على أساليب بدائية حتى تحافظ على الحجر، وهندسياً كمحاولة للحفاظ على البيت القديم، مشيراً إلى أن هذا البيت يتكون من طابقين، الطابق الأرضي وهو صالة متخصصة لتقديم الطعام وتبلغ مساحته (7) أمتار مربعة، أما الطابق الأول، فهو عبارة عن مبنى حجري تراثي تبلغ مساحته (140) مترا مربعا مكون من: غرفتين ومطبخ ومرافق صحية للرجال والنساء، ويوجد ثلاثة تراسات منتشرة على مساحة الساحة الخارجية للبيت.

وكشف أن المستثمر لهذا البيت هو مؤسسة "سواح" للتجارب السياحية، حيث يتم فيه عرض تجارب سياحية محلية كـ "رسم الحناء وأخذ صورة تذكارية بالملابس التراثية الأردنية وتجربة لعب السيجة؛ إضافة إلى ذلك، فإنه يجسد مصنوعات مادية من ذوي الأيدي الماهرة من ملابس وأوان فخارية وحلي وأدوات طبخ".

واختتم الجعنيني حديثه، بالإشارة إلى حرص القائمين على إدارة البيت على إحياء تراث مادبا والحفاظ عليه عبر الأجيال من منطلق إيمانهم بأنه حلقة الوصل النابضة بين الماضي والحاضر، التي تحمل في طياتها حياة الأجداد والآباء بكل ما فيها من تجارب وأصالة ليبقى التواصل مستمراً بين القديم والحديث.

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