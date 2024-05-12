بين الفائدة والمتعة.. "سفراء التغيير" تنطلق ببرامج توعوية لأولياء أمور الطلبة

ربى الرياحي

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عمان- لأن التوعية سبيل لحياة أفضل، فيها نلمس التغيير ونستطيع فتح آفاق جديدة للتعلم والاجتهاد والنهوض بالمجتمع، انطلقت مبادرة "سفراء التغيير" والموجهة لأولياء الأمور في المدارس والجامعات، وذلك من خلال برامج تجمع بين الفائدة والمتعة.سفراء التغيير بخبراتهم الواقعية في الميدان تمكنوا من الوصول لأكبر عدد من الناس، ليكونوا مؤثرين بأسلوبهم وأفكارهم وقدرتهم على تقديم المساعدة لكل من يحتاجها، وهي من مبادرات كثيرة تنظمها منصة "يلا نتغير"، ويشرف عليها العديد من المتطوعين والمدربين من مختلف الدول العربية، ليقدموا أفضل الخدمات وليطوروا العمل الإرشادي، وهدفها تحقيق الاستفادة للمرشدين والتربويين بشكل مباشر، وأيضا لأولياء الأمور والأطفال واليافعين.تقول نور العامري، وهي مدربة في المبادرة، في حديثها لـ"الغد"، إن الفكرة بدأت من التحديات التي يواجهها المرشدون والتربويون في التعامل مع مختلف المشاكل والحالات الموجودة في الميدان، بالإضافة لضيق الوقت وقلة تعاون أولياء الأمور مع المشكلات التي تخص أبناءهم، لذلك قاموا كمبادرة بعمل برامج توعوية تحفز أولياء الأمور على دورهم المهم في التخلص من مشكلات اجتماعية وسلوكية يعاني منها أبناؤهم، وكيفية حلها ومعالجتها من الجذور والتركيز على الأطفال لغرس القيم والأخلاق الحميدة فيهم منذ البداية وحتى يكون الأساس صحيحا وقويا.وتبين العامري، اهتمامهم بتطوير كفاءة المرشدين العلمية والعملية من خلال مبادرة "أهلني في الميدان التربوي" والتعامل مع مختلف الحالات قدر الإمكان وتبادل الخبرات فيما بينهم، بالإضافة إلى تأليف عدد من الأدلة التربوية التي يستعين بها المرشد في تقديم حصص توجيه جمعي وجلسات إرشادية وقائية وبنائية وعلاجية.ورغم اندفاعهم وحبهم للعطاء وتصميمهم على التغيير، إلا أن ذلك كله لم يكن كافيا ليصلوا لوجهتهم دون عراقيل، تقول العامري، إن العقبات موجودة لا مفر منها، لكن إصرارهم على التغيير هو ما يجعلهم يستمرون وسط تحديات كثيرة، بل ويجدون في العقبات أملا جديدا يستفزهم ليجتهدوا أكثر ويبذلوا كل طاقتهم من أجل أن تصل المبادرة لأكبر عدد ممكن.وتتلخص العقبات، وفق العامري، بعدم وجود الدعم الكافي لاستمرار أنشطة المبادرة أو تقديمها على أكمل وجه وعدم تعاون بعض أولياء الأمور بالالتزام بالتوجيهات التربوية للوصول لأفضل النتائج.هذا، وتشير العامري إلى أنهم في المبادرة يسعون لتطوير الخدمات الإرشادية واستخدام الإعلام بطريقة هادفة، وذلك لخدمة المجتمع بدلا من الإعلام الذي بات محصورا بمواقع التواصل الاجتماعي والذي أصبح اليوم أكثر انتشارا وتأثيرا بصورة سلبية غالبا ومشوهة للحقائق.أما عن الخطط التي يتبعونها لإنجاح المبادرة، فهي خطة قابلة للتطوير، بحسب العامري، إذ إن الخطة هي العمل على تطوير كفاءة المرشدين على وجه الخصوص، ثم تتوسع الدائرة لتشمل المجتمع بوجه عام، إضافة إلى توعيتهم بمختلف المواقف الحياتية وكيفية التعامل معها للوصول إلى صحة نفسية جيدة والتكيف مع كل الظروف والمواقف الضاغطة، كما تسعى المبادرة إلى توعية الأسر بأساليب الرعاية الوالدية للوصول لأسرة صحية. ومستقبلا، تطمح المبادرة إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التربوية واستخدام الإعلام كوسيلة لنشر الفائدة وإبراز جدية المبادرة في تحقيق أهدافها وتقديم إنجازات واقعية مهمة وأيضا صنع ألعاب تربوية يمكن استخدامها في كل بيت أو مؤسسة تربوية.وعن إنجازات المبادرة، توضح العامري، أنها ما تزال في بداياتها، لذا يطمحون لنشرها على نطاق واسع ليكون الوعي هو سلاحنا في كل ما نعيشه من صعوبات، تقول "إلى الآن حققت المبادرة بعض الإنجازات المهمة، كتنفيذ 6 برامج، يتناول كل برنامج فئة مستهدفة ومواضيع تربوية مختلفة يقدمها العديد من المختصين والدكاترة في المجال التربوي تم تصويرها وعرضها على منصات التواصل الاجتماعي كونها تضم شريحة واسعة من فئات المجتمع. وتأليف 3 أدلة تربوية للطلاب على اختلاف أعمارهم ودليل خاص بالأهل. كذلك تأهيل 1200 مرشد وتربوي على مستوى الوطن العربي بمختلف المواضيع والإستراتيجيات التربوية التي تم طرحها على برامج الأون لاين لتحقيق استفادة أكبر، وسيتم توسيع الدائرة المستهدفة خلال السنوات المقبلة".وتؤكد العامري "يتضمن فريقنا ما يقارب 120 مرشدا في الميدان التربوي، ومن خلاله سيتم إطلاق مبادرة سفراء التغيير وتنفيذها في مختلف الميادين التربوية وستكون على شكل حملات مختلفة، تتضمن العديد من الأنشطة والأساليب العلاجية لعلاج مشكلة تعاني منها فئات متعددة من الطلبة والمجتمع، وذلك للحد منها أو خفضها، وأولى خطوات العلاج هي الحشد المجتمعي، لأن أي أسلوب علاجي يتطلب تعاونا وتكاثفا مجتمعيا ليتم إنجاح المبادرة".وتختم العامري، قائلة "إن الدعم ضروري ومن كل الجهات لنستطيع أن نأخذ بأيدي أبنائنا ونحميهم في زمن كثرت فيه المغريات، وزاد الانفتاح حتى لم يعد هناك ضوابط وقوانين تحد من خطورة التكنولوجيا على حياة الأطفال خاصة، وأيضا الاهتمام بغرس قيم أخلاقية وإنسانية فقدت في الآونة الأخيرة لنتمكن من إعادة أبنائنا إلى خط الأمان".