 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تأثير تناول البيض المسلوق على صحة القلب

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بيض مسلوق

البيض المسلوق من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، وخاصة لوجبة الإفطار، وذلك لما يتمتع به من فوائد صحية وقيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على نسبة عالية من البروتينات وفيتامين ب، والحديد، ولكن يخشى البعض تناوله خوفا من تأثيره على مرضى القلب.

 

ووفقا لموقع "health"، تناول البيض المسلوق باعتدال خيارا ممتازا للحفاظ على صحة عضلة القلب، وتحسين وظائف الأوعية الدموية، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الكوليسترول الجيد.

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والبيض غني أيضا بنسبة عالية من مضادات الأكسدة والبوتاسيوم، و هذان العنصران يؤديان دورا مهما في محاربة الجذور الحرة التي تُلحق الضرر بخلايا القلب، بالإضافة إلى، خفض ضغط الدم.

 

فوائد أخرى للبيض المسلوق
- يحتوي البيض على البيوتين الذي يساعد عل تعزيز صحة الشعر ولمعانه.
- يحمي العين ويقلل من خطر إعتام عدسة العين، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة "اللوتين والزياكسانثين".
- غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية والكولين، الذين يساعدان على دعم صحة الدماغ.
- مصدر جيد للبروتين، ومنخفض السعرات الحرارية، لذا يُسهم في إنقاص الوزن.
- يعزز صحة العظام، نظرا لأنه غني بفيتامين د.
- بفضل احتوائه على كمية جيدة من فيتامين ب6 وب12، بالإضافة إلى الزنك، لذا يساعد استهلاكه على تقوية المناعة ومكافحة نزلات البرد.

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