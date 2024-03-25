تحت القصف.. غزيات يجالدن الجوع لتأمين الطعام لأطفالهن

منى أبو حمور

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عمان- في سباق مع الزمن والجوع والفقر، تتسابق النساء الغزيات وسط أصوات القصف لإعداد وجبات إفطار يومية لعائلاتهم الصائمة في وقت يفتقر به قطاع غزة لأبسط مقومات الحياة، بينما تخلو خيامهن من المواد التموينية والطعام.منذ بداية الحرب على غزة والمسؤوليات تتضاعف على النساء الغزيات، اختبرن فيها جميع أنواع الألم والصبر والقوة إلا أن قساوة الحرب تفاقمت شدتها بالتزامن مع شهر رمضان، حيث لا طعام ولا شراب ولا مأوى دافئا تأمن فيه الأمهات وأطفالهن.على شفا مجاعة يستقبل قطاع غزة شهر رمضان المبارك في الوقت الذي تستمر فيه قوات الاحتلال الصهيوني بحربها الشرسة على قطاع غزة وسياسة التجويع التي انتهجها لإضعاف أهل غزة، حيث أصبحت مهمة الغزيات هو البحث عن أبسط أنواع الطعام لإعداد وجبة فطور أو سحور لأطفالهن ليتمكنوا من الصيام."الناس صايمة من غير رمضان"، هكذا عبرت عزة عن قلة الطعام في رمضان، حيث يصعب إعداد وجبات إفطار أو سحور في الوقت الذي ما زالت وتيرة تدفق المساعدات لا تفي بالحاجة جدا ولا يمكن للجميع أن يأخذ نصيبه منها.في حين لا تجد الغزية نجلاء سلمان سوى حساء البندورة لتعده لأطفالها الذين يتضورون جوعا، ويتكون من صلصة البندورة والماء فقط لإسكات جوعهم في ظل شح الطعام شمالي غزة، مؤكدة معاناة الغزيات من ويلات الحرب والتدمير والجوع والتشريد.كغيرها من نساء غزة تبذل نجلاء (37 عاما) قصارى جهدها لإطعام أطفالها وضمان بقائهم على قيد الحياة، في ظل ممارسات التجويع التي تفرضها إسرائيل بالتزامن مع حربها الحالية على القطاع.وتضيف: "رغم الظروف الصعبة التي تواجه المرأة في غزة، فإنها ما زالت صامدة، وتتحمل الجوع والفقر والتشرد"، متابعة "نعمل كل ما في وسعنا لتوفير الطعام لأطفالنا الذين ينتظرون بفارغ الصبر، على الرغم من ندرة الطعام في شمال غزة بسبب الحصار الإسرائيلي".ليس الطعام وحده بل الماء أيضا والطحين والخضراوات أصبح تأمينها عبئا على أهالي قطاع غزة الذين يبدأون كل يوم رحلة بحث عن الطعام لعلهم يجدون ما يطعمون به أطفالهم وقت الغروب."حشائش الأرض" أصبحت الوجبة الرئيسية لعائلة الحاجة أم ياسين التي تقضي يومها في البحث عن الأعشاب لتحضيرها للأطفال ويشغل بالها كيف يمكن أن تحضر طعاما من الحشائش بعد أن نفذت الخبيزة واللوف من الأراضي الغزية وأحكم الاحتلال قبضته على المساعدات الغذائية.بدموع حارقة تصف أم ياسين الوضع الصعب الذي تعيشه عائلات غزية وزادت الصعوبة في شهر رمضان حيث تكسر عائلتها الصيام في معظم الأيام على شربة من الماء فقط.على قلاية بندورة تتكون من خمسة حبات فقط تجتمع عائلة ميسر التي تسكن في ثلاث خيام مجاورة وفي أحيان أخرى على الفول المدمس، الأمر الذي يجعل الحال صعبا جدا خاصة في ظل وجود أطفال وحوامل في العائلة.وتصف ميسر الحال بغصة، "أصبحت أخاف اقتراب موعد الغروب حتى لا أفكر في الطعام"، لافتة إلى أنهم افتقدوا كثيرا من الأصناف التي كانت لا تخلو منها السفرة الغزية في رمضان.وأوضحت "قد نجد الأكل مرة ولا نجده 10 مرات، هناك ارتفاع كبير بالأسعار، وليس لدينا طحين للحصول على الخبز، ما لدينا الآن هو الأرز والعدس فقط".على شربة ماء فقط أفطر مسن غزي، حاله حال العشرات من أهالي القطاع رغم إصابته بمرض السكري والضغط بسبب عدم وجود الطعام وعدم قدرته على الركض وراء المساعدات.خيبات أمل متكررة تشعر بها الأمهات الغزيات بعد عودة أبنائهن ورجالهن خاليين الوفاض بعد صعوبة الوصول للمساعدات الغذائية التي تنزلها الطائرات على القطاع.حملت الحرب الكثير من المشاهد المؤلمة للأطفال الذين يحاولون العودة إلى أمهاتهم بما تيسر من المواد الغذائية ليتمكنوا من تحضير وجبات طعام وكانت أكثرها إيلاما الأطفال يجمعون حبات التمر والمعكرونة التي اختلطت بالرمال.وعلى طابور التكية يقضي الكثير من الأطفال والرجال والنساء ساعات طويلة للحصول على وجبة الإفطار التي وعلى الرغم من كميتها المتواضعة إلا أنها السبيل الوحيد للحصول على وجبة إفطار العائلات الغزية المازحة.تلجأ ام دياب إلى التكية للحصول على وجبة إفطار عائلتها لعدم توفير الطعام والشراب والماء، خاصة أن العائلة تفتقر إلى دخل شهري يساعدها على توفير احتياجاتها الأساسية.وتصف أم دياب المعاناة التي تواجهها للحصول على الطعام من التكية، فالأمر صعب للغاية ويحتاج إلى الوقوف في طابور طويل جدًا، وقد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً.أخصائي علم الاجتماع الدكتور حسين الخزاعي يشير بدوره إلى أن المرأة في غزة أما كانت أو زوجة او ابنة ما زالت ومنذ بداية الحرب نموذجا للصمود والقوة والإصرار على الحياة، فضلا عن خوفها على أرضها وبيتها وأولادها وبذلها جهدا كبيرا للحفاظ عليهم.النساء اليوم في غزة يجاهدن ويتحملن مسؤولية تأمين الطعام للبقاء على قيد الحياة، وهذا حمل كبير في ظل انعدام وجود الطعام والماء وإن توفرت كمياتها قليلة.ويشير الخزاعي إلى أن مهام المرأة الغزية في رمضان موجعة وهي التي تبحث عن حلول لتأمين مواد أولية وتعد طبقا من لاشيء حتى لا تخيب ظن أبنائها بها وقت الإفطار.هذه الظروف الصعبة التي تعيشها النساء في غزة والتي تفاقمت مع بداية شهر رمضان تزيد عبئا نفسيا عليها وتضيق عليها الحال أكثر ويجعلها تشعر بمسؤولية مضاعفة تجاه عائلتها خاصة وأن كثير من النساء فقدن معيل أسرهن.ويناشد الخزاعي المجتمع الدولي بضرورة إدخال مساعدات بوتيرة سريعة إلى جميع أراضي القطاع ليتمكن الناس من تناول الطعام والحصول على احتياجاتهم الغذائية التي تمكنهم من الصيام، فالكارثة الإنسانية تتفاقم يوما بعد يوم.