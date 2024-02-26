تحذير.. انقطاع النفس أثناء النوم قد يسبب مشكلات خطيرة

حذرت خبيرة بريطانية من أن هناك مشكلات صحية خطيرة قد تنجم عن انقطاع النفس أثناء النوم، أبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية.



وانقطاع التنفس أثناء النوم هو اضطراب في النوم يتسبب في توقف التنفس بشكل متكرر أثناء النوم، وفقاً لمؤسسة «مايو كلينك» الأميركية.

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وأوضحت «مايو كلينك» على موقعها على الإنترنت أن أحد أنواع انقطاع التنفس أثناء النوم هو انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم (OSA)، ويحدث عندما «تسترخي عضلات الحلق، وتمنع تدفق الهواء إلى الرئتين».

وهناك نوع آخر يُعرف باسم انقطاع التنفس المركزي أثناء النوم (CSA)، ويحدث عندما يفشل الدماغ في إرسال الإشارات المناسبة إلى العضلات التي تتحكم في التنفس.



وقالت إستير رودريجيز فيليغاس، الأستاذة في إمبريال كوليدج لندن ومؤسسة شركة التكنولوجيا الطبية «Acurable» ومقرها لندن، لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية: «إن الانخفاض المفاجئ والمتكرر في الأكسجين في الدم الناجم عن انقطاع التنفس أثناء النوم يمكن أن يضع ضغطاً على نظام القلب والأوعية الدموية، ويسبب زيادة في ضغط الدم».





وأضافت: «إذا استمرت الأعراض فترة طويلة من الزمن دون علاج، فهذا يزيد من فرص حدوث مشكلات خطيرة في القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية أو تمدد الأوعية الدموية في الأبهر البطني، على سبيل المثال لا الحصر».



ولفتت فيليغاس إلى أن الأدلة المتنامية تشير إلى أن انخفاض الأكسجين يرتبط بانخفاض متوسط العمر المتوقع.



ويمكن أن يكون مرض السكري نتيجة أخرى لانقطاع التنفس أثناء النوم، وفقاً لفيليغاس.



وقالت الخبيرة البريطانية: «أظهرت الأدلة الحديثة أن انقطاع التنفس أثناء النوم غير المعالج يؤدي إلى سيطرة أسوأ كثيراً على نسبة السكر في الدم، وبعبارة أخرى، تطور أسوأ لمرض السكري لدى المرضى المصابين بهذه المشكلة».



وبما أن انقطاع التنفس أثناء النوم «يعطل الراحة بشدة أثناء الليل»، فقد حذرت فيليغاس من أن الحالة يمكن أن تضعف مستويات الطاقة والتركيز خلال النهار. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة خطر وقوع حوادث السيارات، وفقاً للخبيرة.



وأضافت: «تختلف الإحصاءات، ولكن يُعتقد أنه في أوروبا، على سبيل المثال، يعد انقطاع التنفس أثناء النوم غير المعالج هو السبب الرئيسي الثاني لحوادث السيارات».



ويمكن أن يؤثر هذا النقص في الطاقة أيضاً على الأداء المدرسي أو العملي.

وقالت فيليغاس: «إن الأطفال الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم غالباً ما يكون أداؤهم ضعيفًا في المدرسة، وفي بعض الأحيان يجري تشخيصهم بشكل خطأ على أنهم مصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه».



وأضافت أن الأشخاص الذين يعانون من انقطاع التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للمعاناة من مشكلات الصحة العقلية، مثل انخفاض الحالة المزاجية والتهيج والقلق والاكتئاب.



ويعد الرجال الأكبر سناً أكثر عرضة للإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، وكذلك أولئك الذين يتناولون الكحول أو يدخنون أو يستخدمون المهدئات باستمرار.



وتشمل أعراض هذه الحالة الشخير بصوت عالٍ، والاستيقاظ بشكل متكرر في الليل، والتعرق الليلي، والصداع، وجفاف الفم، أو التهاب الحلق، أو الشعور بالتعب أو الانفعال أو المزاج السيئ أثناء النهار.



