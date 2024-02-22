الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحذير من استخدام الساعات والخواتم الذكية لقياس السكر

1708595197655004000
تحذير من استخدام الساعات والخواتم الذكية لقياس السكر
دبي- حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستهلكين من استخدام الساعات الذكية أو الخواتم الذكية التي تدعي أنها تقيس مستويات السكر في الدم من دون ثقب الجلد، وذلك بغض النظر عن الشركة المصنعة أو العلامة التجارية.اضافة اعلان
وقالت الإدارة: "إنها تعمل على ضمان عدم قيام المصنعين والموزعين والبائعين بتسويق أدوات غير مصرح بها بشكل غير قانوني تدعي أنها تقيس مستويات السكر في الدم".
ولفتت إلى أن هذه الأجهزة تختلف عن تطبيقات الساعات الذكية التي تعرض بيانات من أجهزة قياس نسبة الغلوكوز في الدم المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء والتي تثقب الجلد.
وذكرت أنها لم تسمح أو تجِز أو توافق على أي ساعة ذكية أو خاتم ذكي مخصص لقياس أو تقدير الغلوكوز في الدم بمفرده، كما أنها لم تقم بتقييم سلامتها أو فاعليتها.
وأكدت الإدارة، أن القراءات غير الدقيقة لمستوى السكر في الدم يمكن أن تؤدي إلى أخطاء في التعامل مع المرض، بما في ذلك تناول جرعة غير مناسبة من الأنسولين أو الأدوية الأخرى التي تخفض مستويات السكر بسرعة. -(العربية نت)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1708599752105076000

الأعراس القديمة.. تفاصيل مغلفة بالبهجة والعونة يستذكرها آباء وأجداد

منذ1 ساعة
1708595956075014900

كيف تشتري أفضل زيت زيتون؟.. إليك نصيحة الخبراء

منذ1 ساعة
1708593123904923900

"فلسطين: تاريخ شخصي".. صباغ يسرد مخططات الاحتلال وأكاذيبه

منذ1 ساعة
1708594878164988900

تقنية جديدة تسمح بالسيطرة على بروتينات تلعب دورا في "السرطان"

منذ1 ساعة
1708594013594959100

سلوكيات تقلل من خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

منذ1 ساعة
الساعات الذكية

تحذير من استخدام الساعات الذكية لقياس سكر الدم

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
صورة تقول الكثير عن العلاقة بين بنيامين نتنياهو ومحمود عباس - (أرشيفية)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو، الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-2)

ترجمات |21 شباط 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (المصدر)

تدمير إسرائيل الذاتي‏: نتنياهو.. الفلسطينيون وثمن الإهمال‏ (2-1)

ترجمات |20 شباط 2024
1708332985910063800

العرب منقسمون بشأن قرار محكمة العدل الدولية‏‏

ترجمات |19 شباط 2024
1708332985870063600

الدبلوماسية الفرنسية في الشرق الأوسط بعد "7 أكتوبر"

ترجمات |19 شباط 2024
نعوم تشومسكي في مؤتمر صحفي لدعم الأسطول المتجه إلى غزة، ميناء مدينة غزة، 20 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 - (أرشيفية)‏

‏نعوم تشومسكي: زيارتي إلى غزة، أكبر سجن مفتوح في العالم‏

ترجمات |18 شباط 2024
1708168622786950800

‏لا مكان آمنا يذهب إليه فلسطينيو غزة‏

ترجمات |17 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
43b218d1-539b-49f5-8ddb-02a4d83ce652 copy

تشجيع

ترند الحلويات ! 21 شباط 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - ترند الحلويات !

متعثر 20 شباط 2024

حمزة حجاج -متعثر

العالم وغزة 19 شباط 2024

hajjaj copy

يوم الإجازة! 18 شباط 2024

حمزة حجاج - يوم الإجازة!

لندن 17 شباط 2024

hajjaj copy
 
 