السبت 23 أيلول 2023
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تدني الشعور بالمسؤولية.. حينما تكسر القلوب بإزهاق الأرواح

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تدني الشعور بالمسؤولية.. حينما تكسر القلوب بإزهاق الأرواح
عمان– كثرت الأيام التي يستقيظ فيها أفراد المجتمع على أخبار مليئة بأرقام الفقد لأرواح أزهقت بسبب "اللامبالاة" وعدم الشعور بالمسؤولية المجتمعية، والتي من شأنها الضرر بالآخرين إلى حد إزهاق الأرواح.اضافة اعلان
تعددت الأخبار المؤلمة والتي ترافقها مشاعر الحزن جراء الفقد توجب على الفرد الوقوف مع الذات ومساءلتها، "هل لحظة فرح واحدة لشخص واحد أهم من حياة أرواح ووجودهم في الحياة؟.، هذا السؤال الذي من شأنه أن يلخص تصرفات البعض "الطائشة" والتي باتت تتكرر في مجتمعاتنا بشكل واضح سواء أكانت في الأفراح أو الحياة اليومية.
فما يزال التعبير عن الفرح في الأفراح والمناسبات يختصر بإطلاق العيارات النارية، أو استبدالها بإطلاق الشماريخ والألعاب النارية، والتي تسبب الحرائق أو الانفجارات في حال أي خطأ بصنعها أو استخدامها، إذ توالت الأخبار عن إصابات بأعيرة نارية طائشة، ذهب ضحيتها أطفال وأهالي، ذنبهم فقط أنهم يجلسون أمام بيوتهم في تلك اللحظة، ليكون انعدام المسؤولية سببا في خطف الفرح ولحظات الهدوء.
وعلى موقع الأمن العام، وتحذيرا من استخدام العيارات النارية، تم ذكر قصة أحد الضحايا، حيث تم إطلاق عيار ناري بالهواء بعد أن علقت إحدى الرصاصات داخل السلاح، لكن ضحية هذا الأمر كان طفلا، كان ينتظر والدته لتلبسه ملابس العيد، ومؤخرا، كان حادث سيارة عنيفا قد أودى بحياة 6 أفراد في قرية حوفا، كانوا ضحية تهور شباب وضعف مسؤوليتهم في قيادة السيارة.
مثل تلك القصص من شأنها أن تثير الرأي العام، ويكثر الحديث عن "ضعف الشعور بالمسؤولية وتعظيم الذات" بجملة "أنا غير"، والتي تجعل الشباب يقود بتهور معتقدا أنه "غير" وأنه قادر على التحكم بالسيارة والظروف المحيطة به، لكن عادة ما تكون ضحية حوادث السرعة على نفسه أو على من حوله، عدا عن الأضرار المادية التي تصيب الطريق العام والسيارات.
الخبير الأسري والاجتماعي مفيد سرحان، يرى أن الفرد جزء من المجتمع، وتحقيق مصلحة الفرد يجب ألا تكون على حساب مصالح الآخرين، لأن ذلك يعني الأنانية والإضرار بالآخرين، وبالتالي خسارة الجميع، والإنسان لا يستطيع أن يعيش بمعزل عن الآخرين فهو في تفاعل مستمر مع غيرة مهما كان وضعه الاجتماعي أو المادي.
ضعف الشعور بالمسؤولية عند البعض سبب في كثير من المشكلات التي يتعرض لها الآخرون على المستوى الشخصي، كما يقول سرحان، والتي تكون سببا بإيذاء الآخرين نفسيا وماديا، وقد تتسبب في إزهاق أرواح بريئة.
فقيادة السيارة بتهور وطيش وعدم الالتزام بقواعد السير هو نوع من عدم تحمل الشخص للمسؤولية واستهتار بالآخرين وحياتهم، وإغلاق الطرقات بمواكب السيارات فيه تعطيل لمصالح الناس، وهذا يعني أن من يقومون بهذه التصرفات لا يشعرون بمسؤولية تجاه الغير.
ومن السلوكيات الخطيرة التي يمارسها البعض إطلاق العيارات النارية في المناسبات بحجة التعبير عن الفرح وهو تعبير "قاتل" وليس تعبيرا عن مشاعر الفرح، حيث يوضح سرحان أن من أهم القيم الأخلاقية الإنسانية التي يجب تعزيزها قيمة تحمل المسؤولية، والتي يجب أن يتمتع بها الإنسان في كل الظروف والأوقات، وتحمل المسؤولية من صفات الشخص الواعي المسؤول عن تصرفاته وأقواله في كل الظروف وأينما تواجد، وأمر ضروري لحياة الفرد كما هي للمجتمع والأمة والإنسانية.
ويضيف سرحان، أن الشعور بالمسؤولية تجاه النفس وتجاه الآخرين وتحمل المسؤولية واجب ديني والتزام أخلاقي وهي سلوك قويم وممارسة عملية تحقق مصلحة الفرد والمجتمع بتوازن، ولضمان تحمل الإنسان للمسؤولية يجب أن نعزز ابتداء مفهوم "الرقابة الذاتية" وهي الكفيلة بالالتزام في السر والعلن، لتصبح سلوكا ذاتيا، لأن الرقابة الخارجية الدائمة أمر غير ممكن وأن القوانين وحدها لا يمكن أن تضبط السلوك، والقانون مهما كان قويا وشاملا يمكن التحايل عليه، كما أن العقوبات وحدها لا يمكن أن تردع في كل الأحوال.
ومن مظاهر عدم تحمل المسؤولية التي أصبحت تقلق الجميع، وفق سرحان، قيادة السيارة بتهور وطيش وسرعة كبيرة من دون الالتزام بقواعد المرور، أو القانون مما يؤدي إلى حوادث خطيرة ومتكررة وخسائر في الأرواح والممتلكات، ليس فقط للمتسببين بل للآخرين من الأبرياء وممتلكاتهم، و"يجب أن يتذكر هؤلاء أنه لا شيء يمكن أن يعوض خسارة أرواح الأبرياء ومرارة وحسرة ذويهم".
أما تنمية الشعور بالمسؤولية، حسب سرحان، فهي مسؤولية الأسرة والمجتمع والمؤسسات التربوية، والتنصل من المسؤولية مظهر خلل عند الشخص ومرض اجتماعي تعود جذوره إلى عملية التربية منذ الصغر، ودور الأسرة في غرس هذه القيمة الأخلاقية وترجمتها عمليا بما يتناسب مع المرحلة العمرية، وتعزيز ذلك بالقدوة الحسنة من الآباء والأمهات وتوعية المربين إلى دورهم في غرس هذه القيمة وتنميتها، ويؤكد عدم تعويد الأبناء على الاعتماد على الآخرين و"اللامبالاة" وعدم الاعتماد على النفس.
ويختم سرحان، من الضروري التوعية بأهمية التربية على تحمل المسؤولية، والتحذير من الآثار السلبية المترتبة على عدم تحمل المسؤولية والعمل على تربية الجيل على القدرة التحمل والمحافظة على المسؤوليات الموكله إليه.
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