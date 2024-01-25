الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ترابط" التطوعية.. أنشطة تدريبية تسهم في تطوير مهارات الشباب

ملصق المبادرة-(من المصدر)
ملصق المبادرة-(من المصدر)

 انطلقت مبادرة "ترابط" التطوعية بجهود شبابية فردية تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن الفرص المجانية لدعم الشباب، خصوصا طلاب الجامعات وحديثي التخرج، حيث تمكنهم هذه الفرص من إضافة الخبرات العملية والعلمية إلى السير الذاتية.

اضافة اعلان


تأسست المبادرة قبل عام على يد الشاب سليمان حسام العكايلة، الذي قال: "تشتمل المبادرة على العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكنها المساهمة في تطوير قدرات ومهارات الشباب، ومنها: الدورات التدربية، ورش العمل، برامج التدريب، والبرامج التطوعية وغيرها من الندوات والجلسات التفاعلية".


وأضاف "نقوم بعقد دورات تدريبية خاصة بالمبادرة نفسها؛ حيث نوفر المدربين من أعضاء المبادرة ونقوم بتنسيق الدورة ومحاورها والإعلان عنها ثم تقديمها للمستفيدين". 


يقول العكايلة "جذور تأسيس هذه المبادرة تعود إلى رغبة شخصية في متابعة أعمالي التطوعية منذ أن كنت في الجامعة؛ حيث أنشات مجموعة واتساب خاصة بطلاب التاريخ لتقديم المساعدة لهم من تبادل الكتب والملخصات وتقديم النصائح والإرشاد، ثم عملت على تطوير هذه المجموعة لتصبح مجموعة خاصة بتقديم الخدمات لطلاب الجامعة بشكل عام، وعند إنهائي متطلبات درجة البكالوريوس من الجامعة، قمت بتسليم جميع أعمالي التطوعية داخل الجامعة للطبلة الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، لكن بقيت المراسلات والاستفسارات تصلني، لذا قررت أن أنشئ مبادرة تقدم الخدمات سابقة الذكر بشكل عام".


ويشرح "في البداية، أنشأت مجموعة واتساب واحدة لتتطور الى عشر مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 1025 عضوا، ونتيجة إلى هذا الإقبال الكبير أنشأت مجموعة فيسبوك، وصل فيها عدد الأعضاء المنتفعين إلى أكثر من 20 ألف عضو منتفع".


وحول آلية عمل المبادرة، يقول العكايلة "نقوم في هذه المبادرة بالتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية من مراكز ومعاهد وجمعيات ومنظمات لتوفير الفرص سابقة الذكر، حيث يتم التعريف بالمبادرة وبأهدافها للجهات التي نتواصل معها ليتم التنسيق حول الحصول على أي من هذه الفرص".


ويختم العكايلة "نحن الآن في هذه المبادرة بصدد إنشاء مجموعة من الفرق التطوعية حسب التخصصات والخبرات لنقوم بتدريب هذه الفرق التي ستكون بعد هذا التدريب هي من تقدم الفرص للمستفيدين".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الحياة مع السكري بظل القصف على غزة.. حكم مؤجل بالموت

الحياة مع السكري بظل القصف على غزة.. حكم مؤجل بالموت

منذ14 ساعة
1706185517694524100

تطلعات الآباء.. حينما تتحول لضغط غير مبرر لا يراعي رغبات الأبناء

26 كانون الثاني 2024
امراض القلب

لماذا ارتفعت الوفيات الناجمة عن أمراض القلب بشكل مثير للقلق بعد "كوفيد 19"؟

26 كانون الثاني 2024
الزنجبيل لعلاج أمراض البرد والقرحة والوزن الزائد

الزنجبيل لعلاج أمراض البرد والقرحة والوزن الزائد

25 كانون الثاني 2024
ما أعراض ‫التهاب أوردة الذراع؟

ما أعراض ‫التهاب أوردة الذراع؟

25 كانون الثاني 2024
غلاف القصة-(من المصدر)

"وادي الزهور الزرقاء".. قصة أطفال جديدة للكاتب محمد مندور

25 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ثمن الحرب لن يدفعه الفلسطينيون فقط

ماهر أبو طير |اليوم

قرار لاهاي: انتصار تاريخي لفلسطين

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

خطوات متسارعة

سلامة الدرعاوي |اليوم

أقل مما يجب وأكثر من التوقع

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

هل تلمع نجوم الفنادق في 2024؟

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات | منذ15 ساعة
1706350853756409300

الخلافات الداخلية تحد من خيارات نتنياهو مع واشنطن

ترجمات | منذ15 ساعة
1706185540164526500

غزة.. المرافقة الإعلامية للإبادة الجماعية

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
1706185540264526700

مشروع آلون الأبدي

ترجمات |26 كانون الثاني 2024
وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يؤدي طقوسًا دينية عند حائط المبكى، القدس المحتلة - (أرشيفية)

مجتمع عسكريتاري: تشوهات التاريخ والواقع في أسس الهوية الإسرائيلية (3-3)

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن يحتضن بنيامين نتنياهو في زيارته لإسرائيل بعد هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

نتنياهو يرتكب خطأ فادحا برفضه حل الدولتين

ترجمات |24 كانون الثاني 2024
 