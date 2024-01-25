"ترابط" التطوعية.. أنشطة تدريبية تسهم في تطوير مهارات الشباب

معتصم الرقاد

انطلقت مبادرة "ترابط" التطوعية بجهود شبابية فردية تهدف إلى توفير أكبر قدر ممكن الفرص المجانية لدعم الشباب، خصوصا طلاب الجامعات وحديثي التخرج، حيث تمكنهم هذه الفرص من إضافة الخبرات العملية والعلمية إلى السير الذاتية.

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تأسست المبادرة قبل عام على يد الشاب سليمان حسام العكايلة، الذي قال: "تشتمل المبادرة على العديد من الفعاليات والأنشطة التي يمكنها المساهمة في تطوير قدرات ومهارات الشباب، ومنها: الدورات التدربية، ورش العمل، برامج التدريب، والبرامج التطوعية وغيرها من الندوات والجلسات التفاعلية".



وأضاف "نقوم بعقد دورات تدريبية خاصة بالمبادرة نفسها؛ حيث نوفر المدربين من أعضاء المبادرة ونقوم بتنسيق الدورة ومحاورها والإعلان عنها ثم تقديمها للمستفيدين".



يقول العكايلة "جذور تأسيس هذه المبادرة تعود إلى رغبة شخصية في متابعة أعمالي التطوعية منذ أن كنت في الجامعة؛ حيث أنشات مجموعة واتساب خاصة بطلاب التاريخ لتقديم المساعدة لهم من تبادل الكتب والملخصات وتقديم النصائح والإرشاد، ثم عملت على تطوير هذه المجموعة لتصبح مجموعة خاصة بتقديم الخدمات لطلاب الجامعة بشكل عام، وعند إنهائي متطلبات درجة البكالوريوس من الجامعة، قمت بتسليم جميع أعمالي التطوعية داخل الجامعة للطبلة الذين ما يزالون على مقاعد الدراسة، لكن بقيت المراسلات والاستفسارات تصلني، لذا قررت أن أنشئ مبادرة تقدم الخدمات سابقة الذكر بشكل عام".



ويشرح "في البداية، أنشأت مجموعة واتساب واحدة لتتطور الى عشر مجموعات، كل مجموعة تحتوي على 1025 عضوا، ونتيجة إلى هذا الإقبال الكبير أنشأت مجموعة فيسبوك، وصل فيها عدد الأعضاء المنتفعين إلى أكثر من 20 ألف عضو منتفع".



وحول آلية عمل المبادرة، يقول العكايلة "نقوم في هذه المبادرة بالتواصل مع الجهات الخاصة والحكومية من مراكز ومعاهد وجمعيات ومنظمات لتوفير الفرص سابقة الذكر، حيث يتم التعريف بالمبادرة وبأهدافها للجهات التي نتواصل معها ليتم التنسيق حول الحصول على أي من هذه الفرص".



ويختم العكايلة "نحن الآن في هذه المبادرة بصدد إنشاء مجموعة من الفرق التطوعية حسب التخصصات والخبرات لنقوم بتدريب هذه الفرق التي ستكون بعد هذا التدريب هي من تقدم الفرص للمستفيدين".