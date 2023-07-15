تسنيم هاشم: العمل الفني نتاج لمخزون الممثل وانعكاس لثقافته ورؤيته

أحمد الشوابكة

اضافة اعلان

مادبا- تؤكد الفنانة الأردنية الشابة تسنيم هاشم، أن الفن مرآة تعكس واقع المجتمعات، ما يجعلها تتأنى كثيراً في اختيار أعمالها المسرحية والتلفزيونية التي تريد من خلالها إيصال رسائل إنسانية واجتماعية للجمهور. وتقوم تسنيم هاشم حالياً بتصوير مشاهدها في المسلسل الاجتماعي التاريخي المعاصر "شارع طلال" الذي تنتجه مجموعة المركز العربي الإعلامية، وألفه الكاتب الزميل مصطفى صالح، ومن إخراج الأردني حسن أبو شعيرة.ويتحدث "شارع طلال" عن الحياة وتطورها في مدينة عمان منذ بداية الخمسينيات بتولي جلالة الملك الحسين رحمه الله سلطاته الدستورية، ويرصد التقدم الاجتماعي والعمراني لبيئتها وسكانها، عبر حكاية تتشكل أحداثها من خلال حكايات عائلات عدة من أعراق وجنسيات مختلفة لغاية العام 1999 بوفاة المغفور له جلالة الملك الحسين.وتلعب في "شارع طلال" دور المحامية سماح، وهي من عائلة فقيرة والدها يعمل في معمل، وحلمها أن تصبح محامية وتساعد والدها، تلتقي سماح بزميلها جمال في الجامعة ويساعدها في تدريب بمكتب للمحاماة لدى والده بعدها يتزوج جمال وسماح، ويقررون فتح مكتب للمحاماة.وشاركت تسنيم هاشم في العمل المسرحي التفاعلي "بكرا" لفرقة "زعل وخضرة" أول من أمس على خشبة مسرح قاعة أحمد قطيش الأزايدة، والذي جاء بدعم وتنظيم من مؤسسة ولي العهد بالتنسيق مع بلدية مادبا الكبرى وسط حضور لافت من الفئة الشبابية المستهدفة.وتقول هاشم في حديثها لـ "الغد"، إن تأثير الفن برمته يأتي من خلال تحويل الأعمال إلى رسائل إنسانية وأخرى اجتماعية وتطويعها لخدمة قضايا المجتمعات، كونه نتاجاً فكرياً وإنسانياً، مشيرة إلى أن العمل الفني يمثل الإنسان بمواجهته للتحديات وعيش الحياة، على اعتبار الفنون مخزونه الإنساني، كونها قادرة على النهوض بالمجتمعات من خلال قوتها الناعمة، مع إيمانها بقدرة وقوة الفن في الدفع بالمجتمعات نحو إلقاء الضوء على القضايا والمساهمة الفعلية في تشكيل الوعي المجتمعي، لكنه وحده ليس كافيا للدفع بالمجتمعات؛ بل يحتاج إلى منظومة متكاملة، مؤكدة أن العمل الفني هو نتاج لمخزون الإنسان، وانعكاس لثقافته ورؤيته.وتؤمن هاشم التي تخرجت من كلية الفنون الجميلة- تخصص فنون مسرحية من الجامعة الأردنية، بأهمية دمج العناصر التي لها علاقة بالتعبير الفني، فليس هناك فروقات كبيرة بين التمثيل والإخراج داخل النظام الخاص بها، وفي النهاية أفضل أن يكون العمل متكاملا، ولديها شغف بكل هذه الفنون، وتتعلم المزيد، مشيرة إلى أن التجريب المسرحي ينحصر بداية بشكل العرض الذي يساعد في تطويره وتجديده الانفتاح على باقي أنواع الفنون المسرحية الأخرى لخلق علاقة جديدة مع الجمهور، كون هذا التجريب في المسرح يقوم على تجاوز ما هو مطروح من الأشكال المختلفة المسرحية من حيث الشكل والرؤية، من أجل تقديم صورة حقيقية عما هو موجود بالفعل، وكلمة تجريب مرتبطة بالتحديث، وهذا الربط يفصل بين الأصل والجديد.وتكمل، "بالتالي أن نجرب يعني أن نرحل في المجهول، إنه ذلك الشيء الذي لا يمكن توضيحه إلا بعد الحدث، وأن تكون طليعيا يعني أن تخرج خروجا فعليا وحقيقيا على المألوف لتكون في طليعة أي مقدمة"، لافتة لأهمية المسرح التفاعلي الذي يعتبر أداة لتسليط الضوء على قضايا المجتمع ومعالجتها بأسلوب كوميدي يجسد على خشبة المسرح، كما يعتبر ظاهرة جديدة في المسرح إذ تسمح بمشاركة الجمهور بإعطاء رأيه بالقضية التي يتحدث عنها العرض، وهذا غير موجود بالعروض المسرحية التقليدية.ولا تنكر بأن هذا النوع من المسارح يتطلب وعياً مختلفاً لطبيعته في مواجهة الجمهور في اختيار الموضوع الذي تناقشه، وجرأة الممثلين القائمين بالعمل، وسرعة بديهة، وقدرات خاصة على الاشتباك مع الجمهور وإشراكه في العرض وجعله جزءاً منه. علاوة على وضع احتمالات عدة لردود فعل المشاهدين وكيفية التصرف حيالها، بل وحتى تغيير استراتيجية العرض، وفقاً لما تسفر عنه ردود الأفعال تلك، سلبية كانت أم إيجابية.وتقول: "حينما يجتمع العلم والفن والإنسانية يتكون مشهد ثقافي راق مليء بالنجاح في أبهى صورة، ويكون مؤثراً في المجتمع وأكثر قدرة على توصيل المعاني الراقية من خلال الأعمال الفنية سواء في الدراما أو في المسرح وحتى في الأفلام السينمائية"، مشيرة إلى أنه من الجميل أن يتعرف الجمهور على كل أشكال الفنون، والأمر في النهاية مسألة تذوق.وتسترسل هاشم في حديثها لـ "الغد"، أنها خاضت تجربة المسرح التفاعلي وهي في السنة الجامعية الثانية إلى جانب الفنان حسن السبايلة والفنانة رانيا اسماعيل، مبينة أن المسرح التفاعلي ساهم في تطور الأداء التمثيلي وكسر حاجز الخوف والخجل والرهبة من الصعود على المسرح، إذ أن المسرح التفاعلي يعتمد على تفاعل الجمهور ويقوي ويعطي الممثل الشعور بالثقة والقوى من خلال مشاركة الجمهور في العملية الثقافية.وشاركت هاشم في العديد من المسلسلات من أبرزها: "ذهب أيلول وعيلة طابقين"، وهناك العديد من المسرحيات من أبرزها: المسرح التجريبي، ومسرحية طيور الابابيل من إخراج فراس الريموني، ومسرح الأطفال بمهرجان موسم المسرحي 2022، مسرحية الامنيات الذهبية، والمسرح التفاعلي "زعل وخضرة من 2019 لغاية الآن"، ومهرجان نبض الشباب، والإشراف والمتابعة على جميع العمليات الاخراجية في المهرجان.وأعادت هاشم التأكيد بأن المسرح التفاعلي يواكب التطور المعرفي الثقافي، ويناقش المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تخص الجمهور وتدرجهم في العملية المسرحية، ويسلط الضوء على هذه المشكلات، إلا أنها في ختام حديثها لا تنكر أن المسرح التجريبي هو الأساس في بدء الفن بداية من المسرح اليوناني وحتى شكسبير إلى يومنا هذا وهو الذي يولد الممثل فيه بصوت قوي وأداء قوي، ولكن المسرح التجريبي محصور لفئة معينة وجمهور معين يقتصر على جمهور المسرحيين فقط، وليس مسرحا لجميع طبقات المجتمع.