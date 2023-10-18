تشكيلون لـ"الغد": الريشة توثق معاناة الفلسطيني ويحمي الحقائق من التزوير

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عمان- لطالما كان الفن لغة عالمية تعبّر عن المشاعر والأحاسيس الإنسانية، وتنقل القضايا والهموم إلى العالم أجمع. ومنذ عقود طويلة، حمل الفن رسالة فلسطين، ونقل معاناة الشعب، وخلّد تاريخه العريق وتمسكه بأرضه والبقاء شامخا أمام كل الجرائم التي يرتكبها العدوان الإسرئيلي.جسدت الأعمال الفنية معاناة الفلسطينيين اليومية، من الحصار والتهجير والتشريد والقتل، كما عكست التعلق بالأرض وحمايتها، والعزم على المقاومة والتحرير ووقف العدوان، وإثبات الحقائق.الفنانة التشكيلية نعمت الناصر تبين أن الفنان التشكيلي حينما يكون وطنيا حقيقيا تكون فرشاته هي لسانه وخطوطه ومساحاته هي صوته، وعمله هو الوثيقة التي تسجل ما يحدث، فما يحدث في فلسطين حاليا من قبل الاحتلال الإسرائيلي وبطشه وسرقته وتجنيه على حقوق شعب عاش أجداده منذ آلاف السنين، وكل ما يريده هذا الشعب هو الاستمرار بالحياة على أرضه.ووصفت ذلك بقولها "الفنان الأصيل يحرك يده مباشرة وبعفوية للتعبير عن الظلم الذي يتعرض له هذا الشعب من معاناة"، مشيرة إلى أن حالة الرسم تفرّغ ما يشعر به الإنسان الفنان من حزن وقلق واضطراب تجاه ما يحدث حوله وفيما بعد يصبح هذا العمل الذي سجل به مشاعره وثيقة تاريخية ترد على من يحاول تأليف أو تزوير تاريخ هذا البلد، خاصة أن كل فنان يوقع اسمه بطريقة تخصه وحده ويكتب سنة الإنتاج.وأكدت الناصر أن الفن هو أفضل وسيلة للتعبير الصادق عن المشاعر مهما كانت، ولكن "يبقى الفن التشكيلي الأكثر غموضا بالنسبة لجماهيرنا المثقفة بسبب اعتماد ثقافتنا على التعبير من خلال الأدب والكلمة، لهذا تجد من يتجه للرسم ويستمر لنهاية حياته في هذا النهج عددهم قليل، وهم الأبرز والأهم، لأنه لا جمهور للفنون التشكيلية لدينا، والاحتفاء بفعالياته تكون غالبا أقل أهمية، وتأتي على هامش ندوات الشعر والغناء".وبينت الناصر أن التأثير يأتي بالصدق وقوة التعبير والإبداع والاستمرارية بالعمل لأن هناك تشكيليين هجروا الرسم لعدم جدواه في حياتهم.ووفق قولها، فإن الفن ساهم دائما في نقل صورة المعاناة التي تعيشها الشعوب، فالموهبة والصدق هما الأساس في التعبير الفني، وما عشناه في هذا الأسبوع نتيجة ما يحدث في غزة هو ثورة ونهضة فنية وطنية.والفن، بحسب الناصر، لم يعد ورقة وفرشاة ولون فقط بل أصبح الآن كمبيوتر وكاميرات تصور وتوثق وترفق معها أغنية وطنية مع أعلام فلسطين، وهذا شكل جديد من الفنون، فالفن لا يحتاج إلى لغة وكلمات، يكفي أن تعرض صورة أو فيديو، وهذا ما لاحظناه في تغيير دفة التأثير الإعلامي الذي جاء من خلال الفيديوهات المصورة المؤثرة في غزة الذي صورها الناس العاديون من أهل غزة وليس صحفيين أو فنانين.وتركز الناصر في رسوماتها على الطفل أولا فهو يأخذ حيزا كبيرا من أعمالها لأنه ضحية لا ذنب له سوى أنه أتى لهذا العالم، ويأتي بعده الأم والأب لتركز على تجذرهما بالأرض.أكدت الناصر أن الحرية التامة في طريقة التعبير ومتانة وثقافة الفنان تمكنه بجعل عيون الجمهور تنجذب وتتأثر بالعمل الفني وهناك فرصة لانتشار وشهرة عمل ما تجعل صاحبها أبا لها وتصبح فيما بعد رمزا لبلده مثل لوحة (جمل المحامل) للفنان سليمان منصور التي اشتهرت بالسبعينيات وكانت سبب شهرته وانتشاره.الفنان التشكيلي الأردني محمد الجالوس في حديثه لـ "الغد"، قال إن الفن عبر التاريخ عبر عن معاناة الشعب وكان دائما في المقدمة يحمل همومهم ويقدم صورة ناصعة لتضحيات الشعوب.ولفت الى أهمية تبيان الكثير من قصص الحصار التي مرت بها الشعوب. وقال "سيكون للفن كلمة في ما يحصل الآن من حملة تطهير عرقي ومجازر ضد أهلنا في غزة، ربما لا تكون هذه الكلمة الفنية والعمل الفني يحدث الآن وشعبنا يدمر وتستباح مدنه ولكنها ستظهر حتما في إنجاز الفنان بعد أن تهدأ آلة الموت".وأشار الجالوس إلى أن رسالته كفنان تكمن بأن يقف مع شعبه وأن يحمل شرف اللون، ليعبر عن صمود الأهل وأشواقهم للحرية وهي قادمة وحتمية، فالشعوب لا تهزم بل تنتصر هكذا يقول التاريخ.ومن جانبه، رأى الفنان التشكيلي ورئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأسبق غازي انعيم أن ما يقوم به العدو الصهيوني من حرب إبادة ومجازر بحق المدنيين العزل هو استمرار لسياسته في فلسطين المحتلة منذ مجزرة دير ياسين وبحر البقر وقبية وصبرا وشاتيلا وقانا وجنين وها هي مستمرة في غزة بعد ملحمة "طوفان الأقصى" التي صدمت العدو والصديق في التخطيط والتنفيذ، وهو مشهد لم نعشه منذ العام 1973.وأضاف انعيم أنه وأمام هذه الأحداث المؤلمة والتي تشهد يومياً عشرات الشهداء والجرحى وتدمير البيوت على رؤوس ساكنيها والمستشفيات وقطع الماء والكهرباء والإنترنت ومنع دخول المساعدات أن لا يكون هناك انتقال في موقف الفنان وفي مضمون اللوحة التي تروي السردية الفلسطينية وتعري الرواية المبنية على الخرافة عند الصهاينة ولذلك من المهم أن تنقل اللوحة معاناة أهلنا إلى الغرب ليشاهد وحشية العدو.ووفق انعيم، ليس من المعقول أن يبقى الفنان التشكيلي العربي متفرجاً في الوقت الذي تسيطر فيه الحركة الصهيونية على الإعلام والسياسة والثقافة والفن في الغرب الذي خرج علينا بعد "طوفان الأقصى" بوجهه الآخر الذي يعكس عنصريته والتي ترجمها مؤخراً بعدد من الدول الغربية بمنع المظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية بل وصلت به إلى حد المعاقبة بسجن كل من يرفع علم فلسطين، ووصلت بهم إلى سحب جائزة كانت ممنوحة لروائية فلسطينية كان من المفترض أن تستلمها في معرض فرانكفورت.وأكد انعيم أن ما يجري على أرض فلسطين بالنسبة للغرب، معركة حضارية وثقافية، ودينية، وعبّر عنها وزير خارجية أميركا بلينكي في تل أبيب عندما قال "أنا جئت هنا كيهودي وليس كوزير خارجية"، هذه المواقف الغربية المؤيدة بقوة للكيان الصهيوني المؤقت الذي يمارس القتل اليومي ضد شعبنا والذي رفض أيضاً قرارات الأمم المتحدة وكذلك الاتفاقيات التي وقعت مع السلطة الفلسطينية.وبين أن هذه المواقف المنحازة للحركة الصهيونية من قبل الغرب لم تكن مقبولة عند الفنانين التشكيليين العرب الذين عاصروا خمسينيات وستينيات وسبعينيات القرن الماضي، حيث شهدت تلك العقود تغييرات عميقة في الفن، كما كان هناك انتقال في مضمون اللوحة ولغتها التعبيرية، فاللوحة في ذلك الزمن نقلت الموقف والفن أصبح لديه مهمة تثقيفية وتحريضية تصب في صالح القضية الفلسطينية.وقال "إن الفنان في تلك المرحلة لم يكن يرسم لمجرد المتعة البصرية، بل كان يرسم لكي يبرز ويثبت حقائق رهيبة تحدث على أرض الواقع لتعري العدو وهذا ما نريده من الفنان العربي في هذه المرحلة المهمة في تاريخ الأمة".وأشار انعيم إلى ظهور أعمال شديدة الأهمية للعديد من الفنانين التشكيليين العرب دعت إلى الصمود، وبث روح وثقافة المقاومة، وإلى التشبث بالأرض، والقتال في سبيلها، من أجل نيل الحرية.ووفق قوله، العديد من الفنانين من خلال أعمالهم التي أنجزوها سابقا أعطوا البرهان على قوة التحمل والصمود أمام أشرس عدوان في هذا العصر، وعلى مقدرة المجابهة والقتال، وقد برهن هؤلاء وغيرهم من الفنانين في تلك المراحل المهمة من تاريخ الأمة، وبأن مستوى الفن العربي الجيد يضع الواقع الثقافي من زاويته الإبداعية على الأقل، وفي موقعه المناسب من المجابهة الحضارية.وقال انعيم "أستطيع القول بأن فعل اللوحة عادة ما يأتي بعد أن تهدأ نيران المدافع لأن الفعل أثناء الحروب عادة ما يكون للكلمة والأغنية" مبينا أنه يستطيع الفنان من خلال الكاريكاتير الذي يعتبر أداة دعاية وتحريضا ثوريا هائلا، وكذلك من خلال الملصق الذي يلهب الحماس في روح الشعب، ولذلك فإنَّ القدرة القتالية للملصق وتنوع مهامه جعلت منه جزءًا فاعلاً وأساسيـًا في المعركة، وله دور مهم في فضح وتعرية أفعال العدو العدوانية.ورسم الكاريكاتير أو تصميم الملصق أصبح سهلاً مع تطور البرامج والتقنيات الرقمية حيث لا يأخذ التنفيذ وقتاً طويلاً ومن خلالهما يستطيع الفنان أن يشارك في المعركة من خلال نشر أعماله الفنية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة وفضح العدو وكذلك بإمكانه أن يساهم بدور فاعل في التعبئة والتحريض، بحسب انعيم.ووجه نداء إلى الفنان الأردني بأن يساهم في هذه المعركة المصيرية من خلال فرشاته وريشته، لا سيما أنه لم يتأخر منذ بداية الصراع مع الكيان الصهيوني عن أداء رسالته ولم يتأخر عن تلبية نداء الواجب تجاه أشقائه.وقال انعيم "في هذه الأجواء المجيدة المؤلمة في نفس الوقت أقول شكراً للفن التشكيلي، شكراً للملصق لأنه أبقى على شعوري بوجودي وعلى توازني" مؤكدا أنه لا يتخيل حالته لو لم يرسم وليست لديه لوحة ويعيش المأساة دون قدرة على التعبير عنها أو إعادة صياغتها. والرسم بالنسبة له، يخفف من آلامه وإحباطه وعجزه ولديه الأمل بأن يديه تتحرك وعينيه ترى الألوان والنصر القادم.ومن جهته بين الفنان محمد الدغليس لـ "الغد" إن الفنان هو شخص مرهف الحس عالي الثقافة والانتماء الإنساني وما يرسمه يعكس رسالة عميقة التأثير في وجدان المتلقي وأثرا يغني الرؤيا، ويرسخ في الفكر والقلب خاصة عندما يغلف المعنى المقصود بالإبداع والجمال.وأضاف في حديثه لـ "الغد" أن الفن لغة عالمية لا تحتاج إلى مترجم فهو أصل اللغة قبل الحرف والكلمة ولهذا فالعمل الفني الهادف يصل وباختصار شديد، إلى قطاع عريض من المشاهدين مهما تنوعت ثقافتهم، فالفن هو عمل بقصد الإثارة، ولفت الانتباه لمجريات الأمور اليومية والحياتية والهدف الأسمى له هو تحقيق العدالة الإنسانية والحياة الأفضل وإظهار بشاعة المعيقات الإجرامية التي تحول دون ذلك.وعن رسالته في الفن يقول الدغليس إنه يحاول دائما أن يحمل كل عمل رسالة عميقة التأثير الإيجابي في وجدان المتلقي بطريقة فنية معبرة، وأن تتضمن لوحاته عناصر القوة رغم المآسي والتفاؤل بالمستقبل مهما جلت الخطوب، وان هذه الحياة الدنيا وراءها ما هو أجمل منها، كما يبجل كل من ضحى من أجل الحرية والوطن مظهرا من خلال مكونات اللوحة عناصر من أصالة المكان.ومن جهته أكد الفنان التشكيلي الأردني عماد أبو شتية أن فلسطين قضية إنسانية، أخلاقية، وطنية، ودينية تخص العالم الحر والعالم العربي والإسلامي، ولذلك اللوحة تحمل مخزونا فكريا لإيصال الرسالة للعالم عن هذه القضية بأسلوب الفنان الخاص وبما يحدث تحت الاحتلال أولا بأول.وأشار أبو شتية إلى أن دور الفن والفنان كبيران، فاللوحة توصل الفكرة أسرع مما هو متوقع، وكل فنان له أصدقاء ومتابعون، لذلك في ظل مواقع التواصل الاجتماعي ينشر الفنان ما يتعلق بقضيته وفنه ومع تفاعل الآخرين معه تصل رسالته إلى ما وراء حدود محيطه.وبين أبو شتيه أنه لجأ لرسم المرأة في أعماله كتعبير عن الأرض (فلسطين)، وأحيانا يرسم المرأة الفلسطينية الواقعية، التي يقع على عاتقها تنشئة جيل جديد واع يحمل قضية وطنه بقوة، لذلك المرأة هي العنصر الأهم في المجتمع، ولأن هناك تنوعا كبيرا في الثوب الفلسطيني يحاول في أعماله أن يشير للمرأة في كل مناطق فلسطين لإثبات الهوية والموروث.لوحة للفنان التشكيلي عماد ابو شتيةلوحة للفنانة التشكيلية نعمت الناصرلوحة للفنان التشكيلي محمد الدغليس