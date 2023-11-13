تضامن اجتماعي واقتصادي يملأ شوارع ومتاجر الأردن نصرة لأهل غزة

رشا كناكرية

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عمان- منذ اندلاع الحرب الوحشية على أهلنا وأشقائنا في قطاع غزة، برزت ردات فعل عدة اجتمع عليها الشعب الأردني، إذ تعددت الصور التي تظهر تضامن الشعب ونصرته للغزيين، بداية من شوارع المملكة التي اكتظت بالعلم الأردني يحتضن العلم الفلسطيني بجانبه، ومركبات يرفرف العلم الفلسطيني عاليا من نوافذها، وعند النظر بتأمل للأرصفة، نرى العديد من الشباب والشابات يتوشحون بالكوفية الفلسطينية، وإن كان هذا "أضعف الإيمان" لكنه يظهر مشاعر المساندة.ولم تنحصر هذه الصور في الشارع الأردني فحسب، بل امتلأت مختلف المتاجر والمطاعم بارتداء العاملين بها زيا موحدا مخطوطا بشعارات نصرة لأهل غزة، وعلامات تجارية أصبحت تتزين بلون العلم الفلسطيني، كما اختارت مقاه تغيير شعارها ليصبح بألوان العلم الفلسطيني، الى جانب إضافة ملصقات لعبارات وهتافات تحاكي معاناة وألم أهل فلسطين في غزة.موقف اجتماعي واضح اتخذه الشعب الأردني رفضا للعدوان الوحشي على قطاع غزة بصور تعبيرية بسيطة، لكنها حملت في داخلها رسائل لها بعد سياسي واقتصادي وصل صداه للعالم أجمع.وبهذا الجانب، يبين الخبير الاجتماعي الدكتور محمد جريبيع، أن الموقف الذي يتخذه الفرد دائما له بعد اجتماعي وبعد سياسي، موضحا أن جميع ما يحدث من حملات مناصرة للقضية الفلسطينية في الحرب الدائرة الآن في غزة هي مواقف سياسية تتعدى المواقف الاجتماعية، وهذا بالمفهوم العام.ويعتقد جريبيع، أن الشارع الأردني يكاد يكون من أكثر الشوارع في العالم العربي والغربي تحركا باتجاه القضية الفلسطينية نظرا لمعطيات كثيرة منها؛ العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين، وعلاقات النسب والمصاهرة والقرابة التي تربط بينهما، إضافة الى الإيمان المطلق بالمصير المشترك.ويضيف، أن هنالك أسبابا سياسية تكمن في أن ما يحدث في غزة سينعكس إيجابا أو سلبا على الأردن، وبذلك هنالك موقف سياسي وآخر إنساني، بمعنى أنه عندما نرى الجرائم التي ترتكب بحق إخواننا في غزة نتأثر بها إنسانيا، وهذه الجرائم لو حدثت في أي مكان آخر ستأخذ الموقف ذاته.ووفقا لذلك، ما يتم من بعض السلوكيات داخل المجتمع الأردني من صور التعبير المختلفة لدعم القضية الفلسطينية ودعم المقاومة الفلسطينية الآن في غزة، يعبر عن الموقف السياسي والاجتماعي الذي يتخذه المجتمع الأردني، وقد أخذ هذا الدعم أشكالا مختلفة، وفق جريبيع.ويشير الى أننا نعلم أن كل شخص منا في موقعه يستطيع أن يأخذ موقفا من خلال التعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية من خلال توظيف السوشال ميديا مثلا، وكذلك أصحاب المتاجر من خلال الزي الموحد لموظفيهم أو من خلال الأعلام الفلسطينية التي توضع أمام المتاجر أو من خلال بعض المنتجات التي أصبحت تمتاز بالعلم الفلسطيني.ويقول جريبيع "كما هو السياسي وصاحب القرار يأخذ مواقف من خلال التصريحات أو اللقاءات للتأثير على صانع القرار على مستوى العالم، وكذلك ما يتم فعله الآن، فهي صور مختلفة لتعبير المجتمع الأردني عن موقفه تجاه القضية الفلسطينية".ويؤكد أن هذه المواقف تعد داعمة لنصرة القضية الفلسطينية، وبميزان علم السياسة والعلاقات الدولية هي ذات تأثير كبير، لأن كل طريقة للتعبير عن التضامن والدعم للقضية الفلسطينية هي رسالة سياسية، وهذه الرسالة ليست موجهة فقط للشعب الفلسطيني، بل موجهة للعالم أجمع.وتعني هذه الرسائل، بحسب جريبيع، أن هنالك شعبا أردنيا متضامنا مع القضية الفلسطينية ويؤمن بحق الفلسطينيين بالدفاع عن أنفسهم وبإقامة دولتهم، ويبعث أيضا رسالة للعالم تفضح المواقف البلطجية غير الإنسانية التي يسلكها العدوان الإسرائيلي من جرائم ومجازر وغير ذلك، وبالتالي جميع هذه المواقف ستؤثر بالمعادلة الدولية وسيكون لها دور مهم، وهذه الصور الداعمة لا تختلف كثيرا عن صور التظاهرات ووقفات التضامن.ووفقا لذلك، هي صور مختلفة تمثل الدعم والتضامن مع القضية الفلسطينية إيمانا بحقها، وجميع هذه الصور تمثل دعما سياسيا واجتماعيا للقضية الفلسطينية، وجميع هذه السلوكيات التي تحدث قد ينظر لها بجانب اجتماعي، ولكنها موقف سياسي وردة فعل سياسية للعالم أجمع.ويعتقد جريبيع، أن التضامن مطلوب منا كمواطنين وكشعب يجب ألا نستهين بأي عمل، فإن مجرد رفع العلم الفلسطيني أو ارتداء الكوفية الفلسطينية رسالة مهمة، وما تقوم به من حملات دعم هي جزء من الحرب النفسية التي تدعم وترفع معنويات إخواننا في غزة، فهذه الحرب النفسية تؤثر على الداخل الإسرائيلي وعلى صانع القرار الإسرائيلي.ويؤكد أن الموقف الشعبي هو موقف داعم للموقف السياسي للدولة، إذ إن موقف الأردن في الفترات الأخيرة أصبح أقوى لأنه مسنود بالموقف الشعبي، مبينا أن هذه الوقفات التي خرج بها الشعب الأردني نصرة وتضامنا مع إخواننا في غزة قدمت للدولة قوة بموقفها وفتحت لها مساحات لأخذ موقف أكثر تشددا.ومن الجانب الاقتصادي، يبين الخبير حسام عايش، أن السلوكيات التعبيرية للمساندة، مثل "مقاطعة منتجات أو مطاعم" تعد نوعا من الاستقطاب للمستهلكين الغاضبين من الشركات والمؤسسات والمتاجر التي تعد الشركات الأم لها أميركية أو غربية.ويوضح "هذا نوع من الاستقطاب عبر استثمار وإظهار التأييد للقضية الفلسطينية ولأهل غزة، وهو شكل لا بأس بأن يتم استخدامه، وبالرغم من أن المزاج العام للناس ليس مزاج إنفاق أو رفاهية أو التمتع بها بشكل عام، ومع ذلك، فإن هذه الفعالية الاقتصادية التي تقوم بهذه النشاط لا تستثمر الوقت الحاضر إنما المستقبل أيضا".ويشير عايش إلى أنه عند عودة الأمور لطبيعتها ستكون أولوية الناس بالتعامل معها، وهذا أمر لا شك أنه جيد في مواجهة مؤسسات تابعة لفعاليات استثمارية تجارية في الحقيقة تابعة لشركات تساند بطريقة وبأخرى هذا العدوان، وبالتالي ردة فعل الناس كانت مقاطعتها أو على الأقل التقليل من التعامل معها الى الحد الأدنى.ويعتقد أن هذه الوسائل محببة لإظهار التضامن مع فلسطين ومع القضايا الإنسانية كافة، والقضية الفلسطينية هي القضية الإنسانية الأولى في العالم، وإظهار التضامن معها يفترض أن يكون دائما ومستمرا، وأيضا هي نوع من التواصل الاقتصادي الاجتماعي بين المواطنين وبين هذه المؤسسات والجهات التي تستخدم هذا النوع من العرض.ولا شك أنها تلعب دورا في إثراء هذه الحالة الوطنية العامة لدى المواطنين الأردنيين، بحسب عايش، وهي تعبر عن حالة يتضامن فيها الاقتصاد مع الوطن ويتضامن فيها الناس مع فعالياتهم الاقتصادية، ويشكلون في ذلك وحدة واحدة في التعبير عن رفضهم للعدوان البربري على غزة، وعائد ذلك أننا ندفع باتجاه المنتج المحلي والاستثمارات المحلية والاستثمارات القريبة من نبض الناس وثقافتهم ومشاعرهم ومواقفهم، وهذا بحد ذاته إنجاز كبير على صعيد توطين العملية الإنتاجية الاقتصادية.ومن جانب آخر، هي أيضا رافعة إيجابية في مواجهة هذا العدوان، وهي شكل من أشكال المقاطعة غير المباشرة لتلك المنتجات التي هي جزء من شركات غربية أميركية أو أوروبية، وربما أن بعضها يكون إسرائيليا؛ أي موجودة في السوق تحت مسميات مختلفة، وبذلك هذه الشركات المحلية تلعب دورا مهما في أنها تعوض بهذه الحركة مقاطعة الناس لهذه الفعاليات، وهذا يخدم في النتيجة النهائية التوازن في الحالة الاقتصادية العامة.ومن جهة أخرى، الآن عندما يفكر الفرد بالذهاب الى السوق ستكون الأولوية بشكل عام للإنفاق على سلع وخدمات تقدمها هذه الفعاليات المحلية، وسيكون منجذبا بحكم الثقافة والموقف وردة الفعل والمشاعر نحو هذه الجهات، وفق عايش.لذلك يتوجه عايش لأصحاب المنتجات المحلية بهذه الكلمات: "نأمل من الطرف الآخر أن يستفيد من هذه الحالة ويطور منتجاته وخدماته ويراعي أن تكون الأسعار مقبولة على المواطنين والمستهلكين وأن تكون بالجودة التي يتوقعها الناس"، بمعنى ألا يكون ذلك أيضا على حساب الجودة أو النوعية أو السعر، وإنما هذا التضامن هو تضامن إجمالي كامل وليس تضامنا بالقطعة.ويضيف عايش، أنه يفترض أيضا أن نرفع في أدائنا العام، وأن نستفيد بشكل عام من جميع هذه التحركات الاقتصادية الاجتماعية، ونرفع سوية الأداء العام، وأن نوحد المشاعر والمواقف، وأن نكون قوة قادرة على أن تؤثر أولا في المنتجات والسلع التي نحتاجها، وثانيا أن نكون مؤثرين في إيصال رسالتنا للآخرين.ويختم عايش حديثه، مبينا أن جميع دول العالم والشعوب المعتزة بوطنها تتحيز لمنتجات بلدها الوطنية، وهذا لا يعني مقاطعة الآخرين، ولكن الأولوية للمنتجات الوطنية التي يفترض أن تكون بنفس مستوى المنتجات المستوردة وأن تكون بأسعار تناسب معدلات دخل الأفراد، وأن تكون قادرة على أن تحقق معادلة المنافع التي يسعى لها المستهلكون لاستخدامها أو شرائها، وهذا جميعه سيرفع من الاستثمارات المحلية في المنتجات الوطنية، وسيدفع نحو إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وسيخلق إمكانيات إضافية فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي في تطوير الأنشطة والأعمال.