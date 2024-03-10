"تضامن" تستعرض إنجازات الخير وتشارك قصص نجاح لمنتفعين

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تحت رعاية الأميرة وجدان الهاشمي، أقامت مؤسسة "تضامن"، للمرة الأولى، جلسة حوارية ومعرض (جاليري)، يعكس صورا لقصص حقيقية تم دعمها من خلال منصة "تضامن"، وتسلط الضوء أيضا على إنجازات الخير التي حققتها عبر منصتها خلال العامين الماضيين.وحضر الجلسة الحوارية التي أقيمت في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة الأمير عباس بن علي، والأميرة رجوة بنت علي، والأميرة سيما عباس، وأمير شحادة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة "تضامن"، وناديا السعيد الرئيسة التنفيذية لبنك الاتحاد، وهم الشريك الاستراتيجي الأول لـ"تضامن"، والدكتور فوزي الحموري المدير العام ورئيس هيئة المديرين للمستشفى التخصصي، وهم الشريك الطبي الأول لـ"تضامن"، بالإضافة لعدد من الشركاء والصحفيين والمؤثرين والمستفيدين وغيرهم من الحضور. وأدارت الجلسة الحوارية مستشارة الاتصال التسويقي السيدة نيكول شاهين.وقال شحادة "تضامن هي مؤسسة خيرية أسست مع شريكي سميح طوقان وحسام خوري، وتعمل على تنظيم الحالات الإنسانية والمجتمعية عن طريق التحقق منها وتقديمها على منصة إلكترونية واحدة (موقع إلكتروني وتطبيق)، مما يجعلها سهلة للمتبرعين لدعم الحالات، حيث إن جميع التبرعات تذهب بشكل كامل لتلبية حاجة المستفيد".كما شكر شحادة جميع الداعمين لما قدموه من تبرعات على امتداد عامين والتي أثرت بشكل واضح في تلبية الاحتياجات المختلفة لأكثر من 200 مستفيد مباشر من جميع أنحاء المملكة، بما فيها المساعدات الصحية (عمليات، وأدوية، ومستلزمات طبية)، والتعليم، والتغذية، وبناء وترميم البيوت وغيرها من الاحتياجات، وكشف أن أكثر من 200 ساعة دراسية قدمت لطلاب في الجامعات والكليات، والقيام بـ15 عملية جراحية كبرى، مثل زراعة كلى وقرنية وغيرها.ومن جهتها، تحدثت السعيد عن اهتمام البنك بفكرة "تضامن" منذ البداية وقبل تأسيسها الرسمي لأهمية دور الشراكات الإنسانية الهادفة لدعم النهوض بالمجتمع وتحقيق الرفاه الاجتماعي للجميع، ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة وطريقة تتميز بالشفافية مع وجود آلية لإدارة الحالات الفردية والقدرة على قياس الأثر بشكل دقيق. وعبرت السعيد، عن اعتزاز البنك بالشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة "تضامن" التي بدأت مع انطلاق المؤسسة قبل عامين.وعبر الحموري عن اعتزازه بالشباب القائمين على مؤسسة "تضامن" الذين كانوا رواداً في ابتكار هذه المنصة الإلكترونية، لتكون حلقة وصل بين المنتفعين والمتبرعين مع حفظ خصوصية وكرامة وإنسانية هؤلاء المنتفعين.وقال الحموري "إن المستشفى التخصصي هو الشريك الطبي الأول لمؤسسة تضامن في تقديم الخدمات الصحية للمرضى، ولأننا آمنا برسالتهم الإنسانية والطريقة المبتكرة لعملهم وفرنا لهم كل ما يلزم من دعم ومساندة لإنجاح هذه المؤسسة الإنسانية"؛ حيث أكد استمرار دعمه لهذه المؤسسة الرائدة حتى تتمكن من توسيع خدماتها لتصل الى مختلف المحافظات والبوادي والمخيمات.واستعرض لؤي النجار، المستشار الرئيسي لترميم وبناء المنازل في "تضامن"، آليات عمل مكتبهم الهندسي في حالات بناء وترميم المنازل لضمان العيش الكريم للمستفيد.بدورها، تحدثت مسؤولة الحالات المجتمعية في "تضامن" رند الكيالي، عن عملها مع المؤسسة، مستعرضة آليات العمل ودور فريق عمل "تضامن" في متابعة الحالة وتوفير المساعدة والدعم المطلوب لها. كما شاركت الكيالي بصحبة المتطوع مشرف الحالات محمود أبو فرحة في إطلاع الجمهور على عدد من التجارب في متابعة الحالات الإنسانية ضمن منصة "تضامن".والجدير بالذكر أن المعرض سيستمر لبضعة أيام في المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة في جبل اللويبدة، حيث يعرض صورا لعدد من الحالات الإنسانية التي استفادت من منصة "تضامن".