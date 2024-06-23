تطوير لقاح جديد "يدمر الشامات المسببة للسرطان ذاتيا"

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عمان-الغد- طور معهد "فرانسيس كريك" البريطاني نوعا من اللقاحات يعمل على "تدمير الشامات ذاتيا" دون الحاجة للجراحة، بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم".تعد الشامات الجلدية الصغيرة شائعة للغاية، وتظهر عندما تنمو الخلايا المنتجة للصبغة، والتي تسمى الخلايا الصباغية، في مجموعات.وهناك حالة جلدية نادرة ناجمة عن طفرات جينية في الرحم، تسمى متلازمة الحمة الصباغية الخلقية (CMN)، والتي يمكن أن تؤدي إلى تغطية 80 % من الجسم بشامات كبيرة أو مثيرة للحكة، ما يزيد خطر الإصابة بأشد أنواع سرطان الجلد.وصمم العلماء اللقاح، بالتعاون مع مستشفى "غريت أورموند ستريت" (GOSH)، الذي يعالج الشباب المصابين بهذه الحالة.وتلقت فئران التجربة المصابة بـCMN حقنا تحتوي على العلاج، ما أدى إلى حجب جين متحور في خلايا الشامات يسمى NRAS، بعد 48 ساعة فقط، ما تسبب في تدمير الخلايا ذاتيا.كما قام العلماء باختباره على خلايا وأجزاء جلدية كاملة من أطفال مصابين بـCMN، ما أدى إلى النتائج نفسها، التي نشرت في مجلة Investigate Dermatology.وقالت فيرونيكا كينسلر، الأستاذة في GOSH: "تشكل CMN تحديا جسديا وعقليا للأطفال والبالغين الذين يعانون من هذه الحالة ولأسرهم. هذه النتائج مثيرة للغاية؛ حيث إن العلاج الجيني لا يؤدي فقط إلى التدمير الذاتي لخلايا الشامات في المختبر، ولكننا تمكنا من توصيلها إلى الجلد في الفئران. وتشير هذه النتائج إلى أن العلاج في المستقبل يمكن أن يدمر الشامات لدى البشر، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات قبل أن نتمكن من إعطائه للمرضى".وقال العلماء إنهم يأملون بأن يبدأ تطبيق العلاج، الذي يموله المعهد الوطني لأبحاث الصحة والرعاية (NIHR)، قريبا، في التجارب السريرية على البشر.