الأحد 18 شباط 2024
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تطوير مضاد حيوي جديد فعال ضد البكتيريا المقاومة للعلاج

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تطوير مضاد حيوي جديد فعال ضد البكتيريا المقاومة للعلاج
عمان -الغد- تعد مشكلة الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية هاجسا كبيرا للعاملين في مجال الصحة العامة وتحديا كبيرا للاطباء في علاج الأمراض أدى التعاون بين الباحثين في جامعة إلينوي شيكاغو (UIC) وجامعة هارفارد إلى تطوير مضاد حيوي جديد واعد يعمل بشكل فعال على قمع البكتيريا المسببة للأمراض التي أصبحت مقاومة للعلاج. ونشرت تفاصيل المضاد الحيوي الجديد في مجلة ساينس.اضافة اعلان
المضاد الحيوي الجديد هو أحدث ثمرة شراكة بحثية طويلة الأمد بين باحث UIC يوري بوليكانوف، دكتوراه، وباحثين في جامعة هارفارد. في هذه الحالة، قدم الباحثون من UIC معلومات عن الآليات والبنية الخلوية التي ساعدت فريق هارفارد على تصنيع الدواء الجديد.
ركز البحث الذي أدى إلى تطوير المضاد الحيوي الجديد على كيفية تفاعل المضادات الحيوية مع الريبوسوم - وهو هدف خلوي شائع - وكيف تقوم البكتيريا المقاومة للأدوية بتعديل ريبوسوماتها من أجل البقاء. الريبوسومات هي المحفز داخل الخلايا للتخليق الحيوي للبروتينات. ترتبط المضادات الحيوية بالريبوسومات البكتيرية، مما يؤدي إلى تعطيل تخليق البروتين مما يؤدي في النهاية إلى موت البكتيريا.
لكن من المعروف أيضًا أن البكتيريا تتطور لتوفر دفاعًا ضد استهداف الريبوسومات الخاصة بها. يضيف أحد الدفاعات مجموعة ميثيل واحدة مكونة من ذرة كربون واحدة وثلاث ذرات هيدروجين مما يتداخل مع قدرة المضادات الحيوية على الارتباط بالريبوسومات. 
في السابق، توقع الباحثون أن البكتيريا ببساطة تحجب الارتباط على الريبوسوم "مثل دفع دبوس إلى الكرسي"، كما أشار بوليكانوف، الأستاذ المشارك في علم الأحياء في جامعة كاليفورنيا الدولية.
ولكن لفهم نشاط الريبوسومات المقاومة للأدوية بشكل أفضل، لجأ الباحثون إلى علم البلورات بالأشعة السينية للحصول على نظرة مفصلة للغاية حول كيفية مقاومة الريبوسومات للمضادات الحيوية. وقد وجد عملهم طريقتين دفاعيتين: مجموعة الميثيل تحجب موقع الارتباط فعليًا، ولكنها أيضًا تغير شكل الأجزاء الداخلية من الريبوسوم لإحباط نشاط المضادات الحيوية بشكل أكبر.
وباستخدام هذه المعلومات، استخدم الفريق مرة أخرى علم البلورات بالأشعة السينية لمعرفة مدى قدرة بعض الأدوية على التحايل على هذا النوع من المقاومة.
وقال بوليكانوف: "من خلال تحديد البنية الفعلية للمضادات الحيوية التي تتفاعل مع نوعين من الريبوسومات المقاومة للأدوية، رأينا ما لم يكن من الممكن التنبؤ به من خلال البيانات الهيكلية المتاحة أو من خلال النمذجة الحاسوبية". "من الأفضل دائمًا رؤيته مرة واحدة بدلاً من سماعه 1000 مرة، وكانت هياكلنا مهمة لتصميم هذا المضاد الحيوي الجديد الواعد وفهم كيفية تمكنه من الهروب من أكثر أنواع المقاومة شيوعًا."
أدى ذلك إلى إنشاء مضاد حيوي اصطناعي جديد يسمى كريسوميسين، والذي تم تصميمه لتجنب التداخل الشائع لمجموعة الميثيل والارتباط بقوة بالريبوسومات لتعطيل وظيفتها. واعتمد تصميم الدواء على تثبيت الدواء في شكل محدد يساعده على تجنب الدفاعات البكتيرية.
وقال بوليكانوف: "إنها ببساطة ترتبط بالريبوسومات وتتصرف كما لو أنها لا تهتم بما إذا كان هناك هذا المثيلة أم لا". "إنه يتغلب بسهولة على العديد من الأنواع الأكثر شيوعا لمقاومة الأدوية."
تم اختبار الدواء على نماذج حيوانية وأظهر أنه محمي ضد العدوى بسلالات بكتيرية مقاومة للأدوية المتعددة مثل المكورات العنقودية الذهبية والإشريكية القولونية والزائفة الزنجارية. وستكون الخطوة التالية هي نقل دواء كريسوميسين إلى الدراسات السريرية على البشر لاختبار سلامته وفعاليته.
*الصيدلي إبراهيم علي أبورمان
وزارة الصحة
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