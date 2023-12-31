تعرّف على استخدامات الملح والليمون في المنزل

قدمت أولغا ريجكوفا، خبيرة المنتجات الصديقة للبيئة نصائح فعالة لإزالة بقع الأطعمة والمشروبات عن الملابس وخاصة في المناسبات مع عدم دراية الكثيرين بالسبل الصحيحة لإزالتها.



وقالت الخبيرة ريجكوفا: "بالإمكان تغطية منطقة البقعة الناجمة عن السلطة بمادة الملح، وهذا سيساعد أثناء غسلها في المستقبل".





عصير الليمون

السلطات

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وعن بقع النبيذ نصحت الخبيرة باللجوء إلى عصير الليمون أو محلول عصير الليمون، محذرة من استخدام الصودا في هذه الحالة.وبررت ذلك قائلة: "إن بقع السلطة هي في الغالب بقع دهنية، وتتطلب إزالتها الشروط التالية: زيادة درجة حرارة الماء عند الغسيل، واستخدام منظفات الغسيل الجافة، أي المسحوق، وليس السائل، وتعرض البقعة لأطول فترة ممكنة".وأضافت: "إذا ظهرت مثل هذه البقعة على الثياب القماشية فمن أجل تسهيل إزالتها لاحقا، يمكنكم استخدام الطريقة الشعبية المعروفة تقليديا وهي رش مادة الملح وتغطية منطقة البقعة بالكامل".

الملح للدهون

بقع اللحوم والبروتين

بقع النبيذ

وأردفت: "في هذه الحالة، سيعمل الملح دور المادة الماصّة ويمتص قسطا كبيرا من الدهون ما يعني أن البقعة لن تتغلغل في معظم الألياف القماشية وبالتالي سيكون من الأسهل التخلص منها لاحقا".وعن البقع الناجمة عن اللحوم، بينت الخبيرة أن آثار اللحوم تكون عبارة عن بروتين وتترافق مع البقع الملونة الناجمة عن الصلصات التي يتم تقديمها مع هذه الأطباق... لذلك، بحسب الخبيرة، لا ينبغي بأي حال من الأحوال تعريض هذه البقع لدرجات حرارة عالية أثناء إزالتها، وإلّا فإنها ستلتصق بألياف القماش وسيكون من الصعب إزالتها مستقبلا.وقالت إن الإجراءات الأولية لإزالة هذا التلوث عبر الإزالة الميكانيكية لبقايا الطعام عن القماش أي بحركات الكشط البسيطة والصغيرة.وأوضحت: "قبل غسل قطعة عليها مثل هذه البقع، تأكدوا من ترطيب المنطقة الملطخة بغزارة بواسطة الماء واتركوها لفترة من الوقت للسماح للمنطقة الملطخة بظهور الانتفاخ في نسيجها.بعد ذلك، اشطفوا القماش بسخاء أيضا بالماء البارد، وإذا لزم الأمر، افركوا المنطقة الملطخة بلطف لإزالة أي أوساخ متبقية. وعندما يتم غسل معظم الأوساخ، تجري معالجة البقعة باستخدام مزيل البقع الإنزيمي، واتركوها لفترة من الوقت، ثم اغسلوها كالمعتاد.وعن بقع النبيذ، أكدت خبيرة المنتجات الصديقة للبيئة ضرورة أنها تتغلغل بعمق في ألياف القماش وتصبح ثابتة فيها، ولذلك من الأفضل غسل هذه البقع على الفور بالماء حتى لا يتم تثبيتها على القماش.ويمكن معالجتها بعصير الليمون أو محلوله، ولكن لا ينبغي بأي حال من الأحوال تغطيتها بالصودا، وإلا فسيكون من المستحيل تقريبا إزالتها في المستقبل، وفقا لموقع روسيا اليوم.وأضافت: "للتخلص من هذه البقعة بشكل فعال، من المهم استخدام منظفات الغسيل السائلة (جل الغسيل ومزيلات البقع بالإنزيمات)، ومع ذلك، قد لا تتم إزالتها في المرة الأولى، فيجب عليكم ببساطة تكرار الخطوات لإزالتها". كما دحضت "الأسطورة" القائلة إنه يمكن إزالة بقعة النبيذ الأحمر بواسطة النبيذ الأبيض، "وهذا غير صحيح".