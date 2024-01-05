الجمعة 05 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقارير عن أفكار انتحارية بسبب أدوية السكري وإنقاص الوزن

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تقارير عن أفكار انتحارية بسبب أدوية السكري وإنقاص الوزن
عمان-الغد- تعمل إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) على تقييم التقارير التي تتمحور حول الآثار الجانبية لأدوية مثل "Ozempic" و"Mounjaro" و"Wegovy"، مثل تساقط الشعر، والأفكار الانتحارية التي تنتاب الأشخاص الذين يتناولونها.اضافة اعلان
وكانت هذه الأدوية، المعروفة باسم منبهات مستقبلات GLP-1، لعلاج مرض السكري أو فقدان الوزن حصلت على إذن الاستخدام. وهي تشمل "سيماغلوتيد" الذي يحمل اسم العلامات التجارية "Ozempic"، و"Rybelsus"، و"Wegovy"؛ و"الليراغوتيد"، الذي يحمل اسم العلامتين التجاريتين "Saxenda" و"Victoza"؛ و"tirzepatide"، المعروف تجاريا باسمي "Mounjaro" و"Zepbound". وتحاكي هذه الأدوية GLP-1، وهو هرمون يُصنع بشكل طبيعي في الجسم، وتشمل أدواره إبطاء مرور الطعام عبر المعدة.
وتعمل إدارة الغذاء والدواء الأميركية على "تقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراء تنظيمي" بعدما تلقى نظام الإبلاغ عن الأحداث الضارة (FAERS) التابع للوكالة، تقارير عن الثعلبة أو تساقط الشعر؛ الاستنشاق أو التنفس عن طريق الخطأ خلال تناول الطعام أو المشروب؛ والتفكير بالانتحار من قبل من يستخدمون هذه الأدوية، وفق ما نشر على موقع "سي ان ان عربية".
وأشار موقع "FAERS" الإلكتروني إلى أن "ظهور دواء في هذه القائمة لا يعني أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية خلصت إلى أن الدواء ينطوي على المخاطر المدرجة". وتابع: "هذا يعني أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد حددت مشكلة محتملة تتعلق بالسلامة، ولكن هذا لا يعني أنها قد حددت علاقة سببية بين الدواء والمخاطر المدرجة".  وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية بأن الأشخاص الذين يستخدمون هذه الأدوية ولديهم أسئلة أو مخاوف بشأن الآثار الجانبية، عليهم التواصل مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم.
وصرحت الوكالة لـCNN بأنها "تراقب سلامة الأدوية طوال دورة حياتها، ضمنًا مرحلة ما بعد الموافقة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ إدارة الغذاء والدواء الأميركية بنظام لمراقبة ما بعد التسويق، وبرامج تقييم المخاطر لتحديد وتقييم الأحداث السلبية التي لم تظهر أثناء عملية تطوير الدواء".
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