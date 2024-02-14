الأربعاء 14 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقنية جديدة لتمكين الجهاز المناعي من التعرف على الخلايا السرطانية

تعبيرية
تعبيرية
عمان- طور باحثون في اليابان والولايات المتحدة تقنية جديدة لزيادة رؤية الخلايا السرطانية لجهاز المناعة باستخدام تقنية كريسبر. قاد هذه النتائج كويتشي كوباياشي، الأستاذ في جامعة هوكايدو ومركز تكساس إيه آند إم الصحي، وبول دي فيغيريدو، الباحث الرئيسي في Bond LSC وأستاذ NEXTGEN Precision Health في جامعة ميسوري.اضافة اعلان
تم تفصيل الطريقة الجديدة في وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في مقال بعنوان "إزالة الميثيل المستهدفة وتفعيل NLRC5 يزيدان مناعة السرطان من خلال MHC من الدرجة الأولى".
جزيئات معقد التوافق النسيجي الرئيسي (MHC) من الدرجة الأولى هي مركب مناعي موجود على سطح جميع الخلايا في البشر. تعد جزيئات MHC من الدرجة الأولى شرطا أساسيا لجهاز المناعة للتعرف على السرطان والقضاء عليه. عندما تواجه الخلايا السرطانية ضغطا من الجهاز المناعي، فإنها تقلل بشكل فعال جزيئات MHC من الدرجة الأولى، حتى تتمكن الخلايا السرطانية من الاختباء.
طور الباحثون تقنيتهم لزيادة كمية MHC من الدرجة الأولى بقوة في الخلايا السرطانية.
وأوضح كوباياشي: "إن اكتشافنا لديه القدرة على تغيير الطريقة التي نتعامل بها مع علاج السرطان... تمكننا تقنيتنا من استهداف الجينات المستجيبة للمناعة على وجه التحديد وتنشيط الجهاز المناعي ضد الخلايا السرطانية، مما يوفر الأمل لأولئك الذين يقاومون العلاج المناعي الحالي".
حدد كوباياشي وفريقه سابقا جينا يدعى NLRC5، ينظم مستويات MHC من الدرجة الأولى. ووجدوا أيضا أن NLRC5 يتم قمعه عن طريق إيقاف تشغيل المفاتيح الجزيئية الموجودة على الحمض النووي في السرطانات من خلال مثيلة الحمض النووي لتقليل مستويات MHC من الدرجة الأولى.
تمكنت تقنيتهم، المعروفة باسم نظام TRED-I (إعادة التنشيط وإزالة الميثيل لـMHC-I)، من استعادة مثيلة الحمض النووي لجين NLRC5 وتنشيط NLRC5 بشكل أكبر، وبالتالي زيادة مستويات MHC من الدرجة الأولى في السرطان دون التسبب في آثار جانبية حادة.
بالمقارنة مع السرطان غير المعالج، أدى نظام TRED-I إلى تقليل حجم السرطان بشكل كبير في نماذج الفئران. (شين صن، وآخرون. وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم. 29 كانون الثاني/يناير 2024).
وقال دي فيغيريدو: "هناك حاجة ماسة إلى طرق جديدة لمكافحة السرطان مثل هذه، لأنه ليس لدينا سوى القليل من الحلول لمكافحة بعض أنواع السرطان... هذا نهج جديد جذريا، ولقد شعرت بأنني محظوظ لكوني جزءا منه".
تم اختبار TRED-I باستخدام نماذج سرطان الحيوانات. لقد قلل من أحجام الورم بشكل ملحوظ وزاد نشاط خلايا CD8 + T السامة للخلايا. عند استخدامه بالتزامن مع العلاج المناعي الحالي، عزز TRED-I فعالية العلاج بشكل ملحوظ.
وخلص كوباياشي إلى أن "هذا العمل هو تتويج لأبحاث فريقنا على مدى العقد الماضي... من المهم تسليط الضوء على نقل نتائجنا إلى التطبيقات السريرية المحتملة. ونحن نعتقد أنه مع المزيد من التحسين، يمكن لنظام TRED-I أن يسهم بشكل كبير في علاج السرطان".
النتائج التي توصلوا إليها وطريقتهم تمهد الطريق لطرق جديدة لمكافحة السرطان.
الصيدلي إبراهيم علي أبو رمان
وزارة الصحة
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