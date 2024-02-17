السبت 17 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"تمهيد": 3 سنوات من سياسات تحسين الظروف القانونية للمرأة بسوق العمل

جانب من اعمال المؤتمر - (من المصدر)
جانب من اعمال المؤتمر - (من المصدر)
عمان– يعمل مشروع "تمهيد" على مكافحة العنف المبني على النوع الجنسي في الأردن، وتعزيز دور المؤسسات النسائية في هذا المجال، بهدف تحسين الظروف القانونية والهيكلية للمرأة في سوق العمل، وهو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر أمانا وتعاونا، مع تعزيز الوعي بأهمية السياسات الفاعلة في مكافحة العنف وتعزيز حقوق المرأة.اضافة اعلان
وتؤكد منسقة المشروع، راية المومني، أهمية دعم المرأة وتطوير القطاعات النسائية في المجتمع، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
في المؤتمر الختامي للمشروع، الذي نظمته مؤسسة فريدريش نومان من أجل الحرية، الأردن، تم الإعلان عن أحد أهم مخرجاته، الذي تمثل بخطة العمل وتحليل للنوع الاجتماعي بعنوان "تعزيز إجراءات المجتمع المدني لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس في عالم العمل في الأردن".
واستمر "تمهيد - سياسات ضد العنف"، مدة 3 سنوات، وممول من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية – الأردن، وهو مسعى مشترك لمكافحة العنف الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه المرأة في عالم العمل.
واستطاع المشروع، الوصول إلى أكثر من 70 منطقة ريفية ونائية في 6 محافظات، وهي: إربد، الزرقاء، العقبة، عجلون، الكرك والمفرق، وبناء قدرات أكثر من 140 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع المحلي، و449 سيدة ورجلا من المجتمعات الريفية، و72 من صانعي القرار (إناثا وذكورا) على المستوى المحلي، والتعاون مع 100 شركة ومصنع من القطاع الخاص.
وقال نائب مدير التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الأردن، تيبوه مويير الذي رعى المؤتمر: "إن دعمنا لهذا المشروع، يسلط الضوء على ما يمثله ويؤيده الاتحاد الأوروبي، والذي يشمل أهمية حقوق النساء من أجل مجتمع عادل، والدور الذي تستطيع منظمات المجتمع المدني القيام به للمساواة بين الجنسين".
وأكد مويير، أن المشروع هو جزء من الدعم الأوسع الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والذي سيستمر بتقديمه في المستقبل للحشد والمساهمة في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وهو أمر يعتبر من القيم الأساسية للاتحاد.
وأشار إلى أن أولويات إستراتيجية المساواة بين الجنسين للاتحاد الأوروبي للسنوات 2020-2025، والتي تدعمها الدول الأعضاء في الاتحاد، هي إنهاء العنف القائم على الجنس، وتحقيق المشاركة العادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرار والمجال السياسي، وتحدي القوالب النمطية، وإنهاء الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.
بدوره، سلط المدير العام لمؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية يورغ دينهرت، الضوء على أهمية المبادرات الرامية لمنع العنف وتعزيز حقوق المرأة.
وأضاف، "عمل مشروع "تمهيد" خلال السنوات الثلاث الماضية على تحقيق عدة أهداف حاسمة، تمثلت برفع مستوى الوعي على نطاق واسع بشأن قضية العنف القائم على النوع الاجتماعي المنتشرة في أماكن العمل، وتعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني وتزويدها بالأدوات والموارد اللازمة لمعالجة هذه القضية الملحة ومكافحتها بشكل فعّال، وتعزيز المزيد من الشمولية ومشاركة المرأة في سوق العمل، وبالتالي تعزيز المساواة بين الجنسين والتمكين".
وتمكن المشروع من تعزيز قدرات أكثر من 200 سيدة في المحافظات المذكورة سابقا، والعمل معهن كمزودات خدمة، مثل مُيسرات للجلسات ومدربات وباحثات، وبناء تحالفات بين الفئات المستهدفة لمتابعة التغييرات على المستويات الهيكلية في عمل المصانع والقطاع الخاص.
وفي المؤتمر الختامي عقدت جلسات رئيسة من أهمها، جلسة نقاشية للمحاور الرئيسة في خطة العمل، والتي حملت العناوين التالية: التدابير الوقائية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، والوصول إلى تشريعات شاملة وتنفيذها لإنشاء أماكن عمل خالية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتطوير قنوات آمنة وسرية للإبلاغ عن العنف القائم على النوع الاجتماعي، وإنشاء أنظمة إحالة فعالة لخدمات الدعم المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي. والتي ستكون بمثابة خريطة طريق لمؤسسات المجتمع المدني في مختلف محافظات الأردن.
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