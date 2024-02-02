تنفيذ القرارات.. حينما تعيقه قلة الاجتهاد والتخطيط

ربى الرياحي

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عمان - قرارات كثيرة لا تتوقف تبقى حبيسة الكلام لدى فئة عديدة من الأشخاص؛ ليكون الواقع لديهم شيئا، والخيال شيئا آخر.نصطدم أحيانا في الحياة بأشخاص لديهم الأفكار والخطط والمشاريع بل والحلول لأكبر المشكلات، لكنهم مع ذلك يكتفون بالكلام فقط وتظل قراراتهم سجينة أحلام لن تزهر، فما بين ما يقال وما يفعل تفاصيل من الجد والمثابرة والحماس.القرار من دون اجتهاد وسعي ليس قرارا، يقول عمر (39 عاما)، فمشكلة الأغلبية أنهم يتكلمون أكثر مما ينجزون، ولذلك لا يحققون شيئا، مبينا أن القرارات تتضمن النجاح والإخفاق، الخوف والثقة، لكن الطموح هو المحرك لأدق التفاصيل وهو المشجع في لحظات التعب.وبحسب عمر، فإن ذروة النجاح أن تكون القرارات منسجمة مع الأفعال وأن يكون الإنجاز هو الدليل على كل ما يقال.أما ندى (28 عاما)، فتجد أن الأشخاص الذين يتكلمون كثيرا للناس يكون هدفهم الاستعراض ليس أكثر، وهذا ما يجعلهم متعبين، فهم بين أصدقائهم ومعارفهم نجوم بكلماتهم الرنانة وأفكارهم غير التقليدية، لكن في حياتهم الحقيقية ومع أنفسهم ليسوا كذلك.وتشير إلى أنها تنفر من الكلام لمجرد الكلام، وترى أن كل شيء نريده واقعا يلزمه أن تكون القرارات والأفعال محكومة بالإرادة والتطبيق، أي أن تقرر شيئا وأن تفعل شيئا آخر.ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الكلام لا يعني شيئا إذا لم يتبعه فعل يؤكده، وأن القرارات بطبيعتها تحتمل الخطأ والصواب، لذا فضروري أن تقترن بالاجتهاد والتخطيط.ويلفت إلى أن الأشخاص الذين يتكلمون فقط قد يقصدون الاستعراض ليقنعوا الناس بإمكاناتهم وما لديهم من أفكار ومشاريع، وقد يصل بهم الحال إلى استفزاز من حولهم بسبب كلامهم الذي يميل إلى الكذب في بعض الأحيان، لكن دون أن يقصدوا ذلك.ويرى أن مثل هذه الشخصيات تعاني من نقص ما في نشأتها، فتلجأ لهذا الأسلوب وللقرارات الوهمية التي لا تخرج عن نطاق الكلام لترضي ذاتها ولتكسب لفت الانتباه بمنحها قيمة لا تستحقها في الحقيقة.ووفق مطارنة، فإن قلة الكلام وكثرة الأفعال ميزة الشخص الناجح، وبالتالي تكون الإنجازات خير شاهد على الاجتهاد والمثابرة، وهذا ما يلخص قاعدة "كن قليل الكلام كثير الفعل".ويوضح مطارنة أن العوائق التي نعيشها اليوم سببها كثرة "القيل والقال" من دون نتائج، ولذلك فإن الشخص الذي يتكلم ولا يفعل ويقرر ولا ينفذ سيخسر العلاقات من حوله مع الوقت.وبدورها، ترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم "قد يكون لدينا خطط وقرارات كبيرة، لكن نعجز دائماً عن التنفيذ، والواقع أن جدوى أي قرار تكمن في صحة تنفيذه".وتضيف أن القرار الفعال يتطلب أفعالاً وسلوكاً معيناً من جميع من يتعلق بهم القرار، وفي حال الحاجة إلى أداء أعمال بعينها، ينبغي التنفيذ بشكل صحيح لتحقيق النتائج الأفضل للقرار.والتنفيذ هو وضع القرار موضع التطبيق بإلزام شخص أو أشخاص معينين بأداء مهام محددة في وقت معين ولفترة زمنية محددة باستخدام إمكانات محددة.ووفق إبراهيم، يظل القرار هدفاً نظرياً حتى يتم تنفيذه عملياً وتحويله إلى إنجاز ملموس. واتخاذ القرار وتنفيذه عمليتان تكمل إحداهما الأخرى، والقرار الناجح هو الذي يكون تنفيذه جزءاً منه، ويتحقق ذلك من خلال المشاركة الموسعة من قبل جميع من يعنيهم ذلك، ومن خلال النقاش أثناء عملية صنع القرار. وبهذا تتحقق المشاركة المطلوبة والالتزام الفعلي من قبل جميع الأطراف المعنية.إلى ذلك، بحسب إبراهيم، فإن كل قرار يبنى على توقعات أساسية معينة يجب اختباره بشكل مستمر في ضوء الواقع المعاش، ويتم ذلك من خلال دراسة ردود الأفعال للتأكد من قابلية القرار للتنفيذ في عالم الواقع.من الحقائق المعروفة أن العمل الجيد هو الذي يقوم على أسس نظرية سليمة، فنحن نضع التصورات والمفاهيم، لكن عند التطبيق نشعر أننا ضحية العجز عن التنفيذ، يجب أن نقارن نسبة القول إلى العمل.وتنوه إبراهيم لضرورة التركيز على العمل أكثر من القول، فكلما كثر كلامنا عن مشروع ما، يخيل إلينا بعد فترة أنه قد تحقق، لكننا نصطدم بالواقع أن الإنجاز على أرض الواقع أقل بكثير من خططنا وأهدافنا.