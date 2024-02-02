الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تنفيذ القرارات.. حينما تعيقه قلة الاجتهاد والتخطيط

1706882588346100500
تنفيذ القرارات.. حينما تعيقه قلة الاجتهاد والتخطيط
عمان - قرارات كثيرة لا تتوقف تبقى حبيسة الكلام لدى فئة عديدة من الأشخاص؛ ليكون الواقع لديهم شيئا، والخيال شيئا آخر.
نصطدم أحيانا في الحياة بأشخاص لديهم الأفكار والخطط والمشاريع بل والحلول لأكبر المشكلات، لكنهم مع ذلك يكتفون بالكلام فقط وتظل قراراتهم سجينة أحلام لن تزهر، فما بين ما يقال وما يفعل تفاصيل من الجد والمثابرة والحماس.اضافة اعلان
القرار من دون اجتهاد وسعي ليس قرارا، يقول عمر (39 عاما)، فمشكلة الأغلبية أنهم يتكلمون أكثر مما ينجزون، ولذلك لا يحققون شيئا، مبينا أن القرارات تتضمن النجاح والإخفاق، الخوف والثقة، لكن الطموح هو المحرك لأدق التفاصيل وهو المشجع في لحظات التعب.
وبحسب عمر، فإن ذروة النجاح أن تكون القرارات منسجمة مع الأفعال وأن يكون الإنجاز هو الدليل على كل ما يقال.
أما ندى (28 عاما)، فتجد أن الأشخاص الذين يتكلمون كثيرا للناس يكون هدفهم الاستعراض ليس أكثر، وهذا ما يجعلهم متعبين، فهم بين أصدقائهم ومعارفهم نجوم بكلماتهم الرنانة وأفكارهم غير التقليدية، لكن في حياتهم الحقيقية ومع أنفسهم ليسوا كذلك.
وتشير إلى أنها تنفر من الكلام لمجرد الكلام، وترى أن كل شيء نريده واقعا يلزمه أن تكون القرارات والأفعال محكومة بالإرادة والتطبيق، أي أن تقرر شيئا وأن تفعل شيئا آخر.
ويبين الاختصاصي النفسي الدكتور موسى مطارنة، أن الكلام لا يعني شيئا إذا لم يتبعه فعل يؤكده، وأن القرارات بطبيعتها تحتمل الخطأ والصواب، لذا فضروري أن تقترن بالاجتهاد والتخطيط.
ويلفت إلى أن الأشخاص الذين يتكلمون فقط قد يقصدون الاستعراض ليقنعوا الناس بإمكاناتهم وما لديهم من أفكار ومشاريع، وقد يصل بهم الحال إلى استفزاز من حولهم بسبب كلامهم الذي يميل إلى الكذب في بعض الأحيان، لكن دون أن يقصدوا ذلك.
ويرى أن مثل هذه الشخصيات تعاني من نقص ما في نشأتها، فتلجأ لهذا الأسلوب وللقرارات الوهمية التي لا تخرج عن نطاق الكلام لترضي ذاتها ولتكسب لفت الانتباه بمنحها قيمة لا تستحقها في الحقيقة.
ووفق مطارنة، فإن قلة الكلام وكثرة الأفعال ميزة الشخص الناجح، وبالتالي تكون الإنجازات خير شاهد على الاجتهاد والمثابرة، وهذا ما يلخص قاعدة "كن قليل الكلام كثير الفعل".
ويوضح مطارنة أن العوائق التي نعيشها اليوم سببها كثرة "القيل والقال" من دون نتائج، ولذلك فإن الشخص الذي يتكلم ولا يفعل ويقرر ولا ينفذ سيخسر العلاقات من حوله مع الوقت.
وبدورها، ترى خبيرة علم الاجتماع فاديا إبراهيم "قد يكون لدينا خطط وقرارات كبيرة، لكن نعجز دائماً عن التنفيذ، والواقع أن جدوى أي قرار تكمن في صحة تنفيذه".
وتضيف أن القرار الفعال يتطلب أفعالاً وسلوكاً معيناً من جميع من يتعلق بهم القرار، وفي حال الحاجة إلى أداء أعمال بعينها، ينبغي التنفيذ بشكل صحيح لتحقيق النتائج الأفضل للقرار.
والتنفيذ هو وضع القرار موضع التطبيق بإلزام شخص أو أشخاص معينين بأداء مهام محددة في وقت معين ولفترة زمنية محددة باستخدام إمكانات محددة.
ووفق إبراهيم، يظل القرار هدفاً نظرياً حتى يتم تنفيذه عملياً وتحويله إلى إنجاز ملموس. واتخاذ القرار وتنفيذه عمليتان تكمل إحداهما الأخرى، والقرار الناجح هو الذي يكون تنفيذه جزءاً منه، ويتحقق ذلك من خلال المشاركة الموسعة من قبل جميع من يعنيهم ذلك، ومن خلال النقاش أثناء عملية صنع القرار. وبهذا تتحقق المشاركة المطلوبة والالتزام الفعلي من قبل جميع الأطراف المعنية.
إلى ذلك، بحسب إبراهيم، فإن كل قرار يبنى على توقعات أساسية معينة يجب اختباره بشكل مستمر في ضوء الواقع المعاش، ويتم ذلك من خلال دراسة ردود الأفعال للتأكد من قابلية القرار للتنفيذ في عالم الواقع. 
من الحقائق المعروفة أن العمل الجيد هو الذي يقوم على أسس نظرية سليمة، فنحن نضع التصورات والمفاهيم، لكن عند التطبيق نشعر أننا ضحية العجز عن التنفيذ، يجب أن نقارن نسبة القول إلى العمل.
وتنوه إبراهيم لضرورة التركيز على العمل أكثر من القول، فكلما كثر كلامنا عن مشروع ما، يخيل إلينا بعد فترة أنه قد تحقق، لكننا نصطدم بالواقع أن الإنجاز على أرض الواقع أقل بكثير من خططنا وأهدافنا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1706803769185505300

اكتشاف يظهر كيفية تسريع السرطان فقدان الذاكرة

منذ1 ساعة
7 عادات يومية قد لا تعلم أنها تؤدي إلى شيخوخة بشرتك

9 أطعمة تعزز صحة البشرة والشعر

منذ1 ساعة
1706779317254669700

الصمادي يحلق بموهبته ويبدع بتشكيل رسومات الـ"ديجيتال آرت"

01 شباط 2024
1706779317304669900

مبادرة "عالم إيجابي" التطوعية بالعقبة تنظم أنشطة تطوعية

01 شباط 2024
هاتف محمول يحتوي تطبيقات مواقع التواصل

دراسة: استخدام الهاتف لساعتين يوميا يسبب هذا المرض

01 شباط 2024
1706779317134669200

اكتشاف طفرة جينية تسبب اضطرابا نادرا يؤدي إلى تشوهات خلقية عند الأطفال

01 شباط 2024
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 