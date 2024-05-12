توقيع اتفاقية "الطفل المتنقلة" مع "شومان" و"هيا الثقافي"

اضافة اعلان

عمان-الغد- وقعت وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان ومركز هيا الثقافي، اتفاقية لتشغيل مكتبة الطفل المتنقلة، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار والرئيسة التنفيذية للمؤسسة فالنتينا قسيسية، ورئيس الهيئة الإدارية لمركز هيا الثقافي جمال فريز.وأكدت وزيرة الثقافة هيفاء النجار خلال حفل توقيع الاتفاقية، الدور الذي يقوم به مركز هيا الثقافي في مشروع مكتبة الطفل المتنقلة، معربة عن تقديرها لمؤسسة "شومان"، لدعمها للمركز عبر 15 دورة لمشروع المكتبة المتنقلة، للنهوض بذائقة الطفل وإبداعاته الثقافية والإبداعية والترفيهية في المحافظات.وقالت النجار: "إن وزارة الثقافة تؤمن بهذه الجهود المثمرة في مجال ثقافة الطفل وتنمية إبداعاته والوصول إليه في المحافظات، وهي لا تعمل بمعزل عن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتحديدًا مؤسسة عبد الحميد شومان، ضمن مفهوم الشراكة الثقافية في أكثر من مجال".وأكدت النجار أهمية البرامج المرافقة، التي تستهدف الوعي بأهمية المحافظة على البيئة للعام الحالي، وقالت: "إن الوزارة كداعم لمشروع المكتبة المتنقلة، تعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع التي يجب المحافظة عليها وعدم توقفها، لما لها من دور كبير في تعزيز القراءة لدى الطفل"، مشيرةً إلى مشاريع وزارة الثقافة في هذا الجانب، مثل مشروع مكتبة الأسرة الأردنية وإصدارات المشروع في مجال أدب الطفل وثقافته.من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية: "إن "شومان" تعتز بدعم مكتبة الطفل المتنقلة لمركز هيا الثقافي، والوصول إلى مختلف محافظات المملكة وتوفير الكتاب لهذه المناطق، خصوصًا بعد 15 عامًا من التعاون ما بين المؤسسة ومركز هيا الثقافي".وأكدت قسيسية، أن المؤسسة ماضية في دعم المشروع وتسرها الشراكة معه، انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية لمؤسسة عبد الحميد شومان، ذراع البنك العربي، للمسؤولية الثقافية والاجتماعية.بدوره، قال جمال فريز: "إن مركز هيا الثقافي يعتز بكل الجهود الوطنية الداعمة من القطاع العام، كوزارة الثقافة، والقطاع الخاص ممثلا بمؤسسة عبد الحميد شومان، متحدثا عما يتركه مشروع المكتبة المتنقلة من شغف القراءة بين الطفل والكتاب". وأكد فريز، أن الدورة الـ15 للمشروع، تعتبر تحديا للمركز ليواصل نجاحاته في رحلاته مع المكتبة المتنقلة، للمحافظات، كرؤية مشتركة له مع وزارة الثقافة ومؤسسة عبد الحميد شومان.